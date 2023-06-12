Афера концерна Volkswagen, называемая иногда иногда Дизельгейтом, была раскрыта в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.



В конце прошлого года немецкий концерн начал выкупать дизельные Audi и Volkswagen с 2-литровыми TDI у владельцев в США. Кампания затронула 350 000 машин и обошлась Фольксвагену в 7.4 млрд.



Где же хранятся все эти сотни тысяч «плохих» машин?







1. Концерн отыскал на территории США заброшенные крупные площадки для подобных целей. Лишь три известны общественности: этот стадион, заброшенная военная база в Калифорнии и неиспользуемый порт Балтимора.







2. Будущее этих машин неоднозначно. Для 70 000 из них Volkswagen уже разработал улучшение, которое сделает дизельный двигатель «легальным»: можно везти на СТО, вносить требуемые правки и выставлять у ближайшего дилера в надежде продать хоть за какие-то деньги.







3. В любом случае, дизельное кладбище Фольксвагена выглядит впечатляюще.







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