10 самых впечатляющих и изнурительных туристических троп

Пеший туристический маршрут, особенно если он очень длинный, всегда диалектичен — дух одиночества и братства, речные глади и горные плато, наслаждение и боль. Эта перекличка противоположностей и наполняет путь длиной в тысячи километров. Даже сложно поверить, что человек способен преодолеть такие расстояния на своих двоих. Возможно, это и делает подобные приключения на редкость запоминающимися.
Мемуары Шерил Стрейд об ее одиночном путешествии по тропе Pacific Crest оказались настолько увлекательными, что по мотивам этой истории в Голливуде сняли фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, который получил уже две номинации на Оскар. Если вам по душе подобные приключения, можете смело отправляться по одному из этих изнурительных и в то же время невероятно впечатляющих маршрутов.
Апплачская тропа, США
Дистанция: 3510 километров
Апплачская тропа — настоящая королева туристических троп. От горы Катадин в штате Мэн до горы Спрингер в Джорджии вас отделяет всего-навсего 5 миллионов шагов. Однако идиллические виды первоклассных североамериканских лесов Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс в Северной Каролине должны скрасить ваше путешествие. Из потенциальных опасностей можно назвать бурого медведя, ядовитых змей, ядовитого плюща и клещей-распространителей болезни Лайма.
Тропа юго-восточного побережья, Великобритания
Дистанция: 1016 километров
Возможно, на фоне остальных участников списка путешествие по этому маршруту покажется вам забегом на короткую дистанцию. Тропа юго-восточного побережья выигрывает за счет своей истории. Пролегая от Майнхеда в графстве Сомерсет до Гавани Пул в Дорсете эта тропа пересекает сразу два объекта Всемирного наследия, в том числе Юрское побережье со скалами которым 240 миллионов лет. Кроме того, вам предстоит подняться в общей сложности на 35 километров, что равносильно четырем восхождениям на Эверест.
Тропа Те Арароа, Новая Зеландия
Дистанция: 3000 километров
Пейзажи Новой Зеландии в принципе не могут расстроить — горные хребты, мысы и ледники формируют впечатляющую панораму. Тропа Те Арароа — «длинная тропа» в переводе с языка маори — пересекает большинство этих природных красот. В обычном режиме этот маршрут отнимет у вас около 3 месяцев. Ультрамарафонец Джез Брагг преодолел его за 53 дня.
Тропа «Континентальный рубеж», США
Дистанция: 4990 километров
Еще один невероятно долгий маршрут, пересекающий Соединенные Штаты. Удел настоящих энтузиастов хайкинга. Почти 5 тысяч километров от Мексики до Канады — сложное, но крайне увлекательное путешествие вдоль Скалистых гор Северной Америки и таких интересных мест, как Красная пустыня в штате Вайоминг и Грейс-пик в Колорадо. Ежегодно всего 150 человек совершают попытку преодолеть «Континентальный рубеж». Самому молодому из них было всего 13 лет.
Тропа Сэмюэла и Флоренс Бейкеров, Судан / Уганда
Дистанция: 805 километров
Настоящих искателей приключений наверняка вдохновит первооткрывательский дух этого исторического маршрута по следам экспедиции Сэмюэла и Флоренс Бейкеров — первых европейцев, 150 лет назад добравшихся до озера Альберт в Восточной Африке и давших ему название в честь супруга королевы Виктории. Тропа начинается неподалеку от Джубы, столицы Южного Судана и проходит вдоль таких уникальных природных объектов, как озеро Альберт и 43-метровый водопад Кабарега в месте впадения Нила в озеро Виктория.
Тропа пустынь Орегона, США
Дистанция: 1287 километров
Орегонская пустыня — захватывающая и очень суровая местность, которая проверит вас на прочность. Маршрут представляет из себя смесь коротких троп, исторических дорог колонистов и путей сквозь дикую местность. Тропа пустынь — действительно серьезный вызов, который не стоит принимать, будучи неподготовленным. У вас за плечами должен иметься опыт и большие запасы воды. Тем не менее удивительные по красоте пейзажи делают эту тропу очень привлекательной.
Тропа «Гранд Италия», Италия
Дистанция: 6166 километров
Эту тропу с полной уверенностью можно назвать грандиозной. Проходя по всей альпийской дуге, маршрут впоследствии спускается вниз к Сицилии, огибает западное побережье Тирренского моря в сторону Сардинии и заканчивается в древнем городе Тибула. Тропа была открыта в 1995 году, и ее прохождение отнимет у вас примерно 8 месяцев.
Великая гималайская тропа, Непал
Дистанция: 1700 километров
Самая длинная и самая высокая горная тропа в мире, пересекающая весь гималайский хребет от Кашмира до Тибета. Этот маршрут для самых амбициозных хайкеров проходит по территориям Индии, Непала и Бутана. Непальский участок — наиболее сложный и сам по себе является серьезным вызовом даже для сверхопытных пеших туристов. Особое удовольствие — наблюдать за отдаленным непальскими деревушками, расположенными на склонах гор и холмов на высоте пары тысяч метров. Сюда стоит отправляться только имея опыт горного восхождения, потому что тропа поднимается до невероятных 6146 метров.
Природная тропа Хоккайдо, Япония
Дистанция: 4585 километров
Япония — настоящий рай для любителей ходьбы на длинные дистанции, ведь по ее территории проходят 5 из 10 самых длинных хайкинговых троп в мире. Тропа Хоккайдо — самая величественная из них — проходит по лесам, горами, дымящимся вулканам и ледникам острова Хоккайдо. На этом самом северном из японских островов очень короткое лето и долгая холодная зима, которую вам в любом случае предстоит застать, ведь на путешествие у вас уйдет порядка семи месяцев.
Транспанамская тропа, Панама
Дистанция: 800 километров
Каждый, кто хоть раз путешествовал по тропикам, подтвердит очень суровые местные условия. Густые и влажные джунгли, полные москитов и других кровососущих тварей, только и ждут, пока вы начнете это 800-километровое путешествие. Но по пути вас ожидает много интересного. От границы Колумбии и Коста-Рики вы вскоре попадете на территории местных племен вроде Куна и Эмбера. Также у вас будет шанс прокатиться на каноэ по водам тропических лесов и пройти по стопам конкистадоров, которые были здесь 600 лет назад. На всю Транспанамскую тропу у вас уйдет больше трех месяцев.
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