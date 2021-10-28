Как сделать красивую розу и бутон розы из гофрированной бумаги с конфетами и без конфет своими руками

Если вы идете в гости, но еще не выбрали подарок, не отчаивайтесь, вы можете его сделать сами. Таким подарком сможет стать букет из роз из гофрированной бумаги.

В этой статье мы научимся их делать, а также изготовим розочки с конфеткой внутри.

Поэтапное изготовление веточки розы с листьями из гофрированной бумаги: МП, пошаговая инструкция, шаблон и размеры лепестков, листьев

Чтобы сделать веточку розы с листьями из гофрированной бумаги нужно приготовить следующее:

Гофрированная бумага красная и зеленая

Ножницы

Сухая тонкая веточка

Скотч

Белые нитки

Тонкая проволока

Делаем розу из гофрированной бумаги:

Из красной гофрированной бумаги вырезаем 8-10 прямоугольников 2*7 см. Прямоугольники с одной стороны закругляем, с другой немного подрезаем. Это у нас лепестки розы. Каждый лепесток растягиваем по ширине. Плотно закручиваем один лепесток. Затем на него накручиваем другой лепесток, но уже не так плотно. Потом накручиваем остальные лепестки, чем дальше от центра, тем свободнее накручиваем лепесток. Снизу лепестки обматываем ниткой и связываем плотно концы нитки. Из зеленой гофрированной бумаги вырезаем прямоугольник 4*7 см. Из зеленого прямоугольника нарезаем меньшие прямоугольники, но не до конца, на 1 см оставляем. Верхушки прямоугольников немного срезаем, чтобы получились треугольники. Треугольники скручиваем. Обматываем вокруг цветка зеленый чашелистик скрученными треугольниками вверх, внизу закрепляем скотчем.

Делаем бутончик из гофрированной бумаги:

Из гофрированной бумаги красного цвета вырезаем прямоугольники 2*4 см. Прямоугольник перегибаем посредине, скручиваем, складываем пополам, и сворачиваем в виде плотного бутончика, закрепляем снизу нитками. Делаем зеленую окантовку для бутончика из прямоугольника зеленой гофрированной бумаги 2*4 см, также скручивая зеленые треугольники. Обматываем зеленую окантовку вокруг красного бутончика, скрепляем скотчем.

Оформляем веточку розы:

Сухую ветку обматываем зеленой полоской (2*2 см) из гофрированной бумаги. На верхушку полученного стебля прикрепляем розу скотчем, ниже приклеиваем скотчем бутончики и продолговатые листочки из гофрированной бумаги, в длину до 5 см, склеенные по 3 штуки. Ветка розы готова.

Вырезаем из красной бумаги прямоугольники

Закручиваем ножницами прямоугольник с одной стороны, с другой немного подрезаем

Полученный из прямоугольника лепесток плотно скручиваем

Накручиваем на первый лепесток остальные лепестки

Из зеленой бумаги вырезаем большой прямоугольник, и из него — меньшие

Подрезаем прямоугольники, чтобы получился треугольник

Треугольники на конце закручиваем, чтобы были похожи на настоящие чашелистики роз

Накручиваем чашелистик на цветок, закрепляем ниткой

Вырезаем зеленые листики, крепим их по одному на тонкую проволоку, соединяем 3 листики вместе, и прикрепляем к цветку

Как сделать красивую ростовую, напольную розу из гофрированной бумаги: пошаговая инструкция, шаблон и размеры лепестков, листьев

Для большой розы из гофрированной бумаги нужно:

Белый картон

Гофрированная бумага красного и зеленого цвета

Толстая проволока или ветка

Тонкая проволока для крепления листьев

Термопластичный клей

Делаем большую розу из гофрированной бумаги:

Вырезаем из картона шаблон для лепестков в виде капли, длина 24 см, ширина в самой широкой части 9 см. Второй шаблон для лепестков в виде сердца, длиной 24 см, шириной 18 см. Из красной бумаги вырезаем 5 лепестков в виде капли, и 12-14 штук в виде сердца. Растягиваем все лепестки по ширине. Верхнюю часть лепестков закручиваем на палочку или ручку. Для стебля будущей розы берем толстую проволоку или длинную тонкую палочку, длиной около 1 м. К изготовлению розы можно подготовиться и заранее, если в очередной раз, гуляя в лесу, найти тонкую ровную ветку дерева, и принести домой. Обматываем стебель розы зеленой гофрированной бумагой, хватит несколько тонких полосок. Верхушку стебля плотно обматываем первым лепестком в виде капли, склеиваем термопластичным клеем (предмету, приклеенному таким клеем не страшны нагревания и охлаждения). Накручиваем остальные лепестки-капли на стебель, но уже не очень плотно, и приклеиваем их. Поверх лепестков-капель накручиваем и приклеиваем лепестки-сердечки. Из зеленой бумаги вырезаем длинные тонкие листики, длиной до 10 см, и приклеиваем их снизу цветка. Вырезаем из бумаги листья розы и также приклеиваем к стеблю. Устанавливаем розу в напольную вазу или делаем ей специальную подставку, и устанавливаем в прихожей или гостиной комнате.

По шаблону вырезаем лепестки в виде капель

Вырезаем лепестки в виде сердечек

Накручиваем плотно лепесток на палочку или толстую проволоку, соединенную несколько штук вместе, и склеиваем края

Накручиваем остальные лепестки-капли, и приклеиваем

Накручиваем сверху лепестков-капель — лепестки-сердечки, и приклеиваем

Приклеиваем чашелистики

Изготавливаем непарное число роз, прикрепляем им листья, оформляем на подставку

Изготовление английской розы из гофрированной бумаги: инструкция, шаблоны

Чтобы изготовить английскую розу из гофрированной бумаги нам нужно:

Гофрированная бумага зеленая и светло-желтая

Конфетка в бумажке

Шпажка

Термопластичный клей

Ножницы

Делаем английскую розу:

Из светло-желтой бумаги вырезаем 3 вида прямоугольников:

2 шт. 5*7 см (для формирования бутончика),

12 шт. 3*7 см (для лепестков в средине цветка),

5 шт. 4*7 см (внешние лепестки розы). Все прямоугольники закругляем ножницами в верхней части, нижнюю не трогаем (прямоугольники не смешиваем). Лепестки для формирования бутончика и в средину цветка растягиваем по ширине. Лепестки, предназначенные оформить внешний вид цветка, накручиваем верхней стороной на шпажку, чтобы получился волнистый край, и немного растягиваем по ширине. Берем шпажку и конфету, оборачиваем их большим лепестком, края лепестка приклеиваем клеем к шпажке, затем плотно приклеиваем второй лепесток, у нас получился бутончик. Затем внахлест приклеиваем 12 лепестков, крепятся лепестки на шпажке. Сверху приклеиваем 5 лепестков внахлест изогнутой стороной вверх. Вырезаем из зеленой бумаги чашелистики, растягиваем их в ширину и закручиваем на кончиках. Приклеиваем чашелистики снизу розы. Шпажку заматываем полоской зеленой бумаги и приклеиваем к цветку.

Видео: Мастер класс. Букеты из конфет. Английская роза

Изготовление крученой розы из гофрированной бумаги: инструкция, шаблоны

Для изготовления крученой розы из гофрированной бумаги нам нужно:

Гофрированная бумага розовая и зеленая

Проволока

Ножницы

Изготавливаем крученую розочку из гофрированной бумаги:

Отрезаем полосу розовой бумаги шириной 5-6 см, длиной 60-80 см. Верхний край бумаги скручиваем и подгибаем, но не обычно, а будто волнами – и так всю полосу. Сворачиваем полосу розочкой, закрепляем проволокой, чтобы не размоталась. Из зеленой бумаги вырезаем тонкую длинную полоску, оборачиваем проволоку и розочку с нижней части. Из зеленой бумаги вырезаем листья, прикрепляем к основному стеблю проволокой. Таких розочек можно сделать несколько и получится букет.

Отрезаем длинную полоску розовой бумаги

Один конец полоски начинаем скручивать

Скручиваем все полоску волнами

Полоску закручиваем розочкой и скрепляем проволокой

Длинную зеленую полоску бумаги обматываем вокруг нижней части цветка и проволоки

Если изготовить несколько таких цветков — получится букет

Изготовление многоцветной розы из гофрированной бумаги: инструкция, шаблоны

Многоцветную розу из гофрированной бумаги можно изготовить, если взять для лепестков несколько цветов бумаги, чем больше, тем интереснее получится роза. Вот примеры:

Многоцветная роза из 3-4 оттенков гофрированной бумаги

Роза из гофрированной бумаги всех цветов радуги

Роза из гофрированной бумаги 2 цветов

Изготовление маленькой розы для топиария из гофрированной бумаги: инструкция, шаблоны

Для изготовления маленьких роз и топиария нужно:

Гофрированная бумага розовая и бордовая

Термопластичный клей

Сизаль (грубое волокно, напоминающее мох) бордового цвета

Тонкая проволока

Алебастр

Горшок для посадки цветов

Палка для ствола

Бусинки

Атласная лента розовая

Изготавливаем топиарий с розами:

Из гофрированной бумаги нарезаем полоски длиной 40 см, шириной 5 см. С одной стороны загибаем бумагу один раз, а потом еще раз, и так на протяжении всей полоски, стараемся, чтобы загнутая полоска была не ровная, а волнами. Из полоски скручиваем розочку, загнутой стороной вверху, закрепляем проволокой, чтобы розочка не раскрутилась. Так же делаем и остальные розочки, их понадобится больше 20 штук, нужно делать нечетное число. Делаем шар, на котором будут крепиться розочки: его можно сделать из газеты, скомкав ее, а затем обвернуть гофрированной бумагой, и приклеить. Палочку, на которой будет держаться шар, оборачиваем розовой бумагой. Вставляем палочку в горшок, заливаем алебастровым раствором, даем застыть. Розочки приклеиваем к шару клеем, а шар прикрепляем к палочке. Горшок оборачиваем бордовой бумагой, а сверху кладем сизаль и несколько розочек прикрепляем к бумаге. Палочку оборачиваем лентой, розочки украшаем бусинками, и топиарий готов.

Из полосок гофрированной бумаги скручиваем нечетное количество розочек

Палочку устанавливаем в горшке, заливаем раствором алебастра, устанавливаем на палочке шар, к которому прикрепляем клеем розочки

Оборачиваем горшок бумагой и материей, прикрепляем розы, а сами розы тоже украшаем бусинками

Изготовление бутона розы из гофрированной бумаги: инструкция, шаблоны

Для изготовления бутона розы из гофрированной бумаги нужно:

Гофрированная бумага светло-желтая и зеленая

Ножницы

Зеленые нитки

Конфетка в бумажке

Зубочистка

Скотч

Делаем бутончик розы:

Из бумаги светло-желтого цвета вырезаем 2 квадрата 7*7 см. В верхней части закругляем квадраты ножницами. Растягиваем будущие лепестки по ширине. Подготавливаем конфетку: кончики обвертки склеиваем скотчем вместе. Закручиваем лепесток вокруг конфетки, затем берем второй лепесток и внахлест заворачиваем вокруг конфетки. Снизу вставляем зубочистку и завязываем ниткой. Вырезаем для бутончика чашелистики в виде прямоугольника 6*7 см из зеленой бумаги. С одной стороны на прямоугольнике вырезаем острые шпили, не дорезая до конца 2 см. Растягиваем будущие чашелистики в нижней части по ширине, а шпили немного скручиваем. Закручиваем чашелистики вокруг бутончика, закрепляем ниткой. Ножку бутончика из зубочистки оборачиваем зеленой бумагой. Бутончик готов.

Поэтапный процесс изготовления бутончика розы

Изготовление роз из гофрированной бумаги с конфетами: инструкция, шаблоны

Для розы с конфеткой внутри нужно:

Гофрированная бумага зеленая и светло-желтая

Конфетка в бумажке

Проволока

Скотч

Изготавливаем розу из гофрированной бумаги с конфетой внутри:

Из светло-желтой бумаги режем прямоугольники 2 видов: 5 штук 6*7 см, 6 штук 4*7 см. С одной стороны прямоугольники закругляем, с другой срезаем немного углы. Растягиваем получившиеся лепестки по ширине на всю длину, оставляем нерастянутым только конец лепестка, 0,5 см. Из зеленой бумаги вырезаем чашелистики. Для этого вырезаем прямоугольник 5*7 см, из него вырезаем не до конца меньшие прямоугольники, верхушки прямоугольников срезаем и закручиваем, средину растягиваем. Вокруг конфеты по очереди накручиваем широкие 5 лепестков, над конфеткой скручиваем их, чтобы розочка была закрытой и конфетка не выглядывала, закрепляем снизу проволокой. Сверху накручиваем 5 узких лепестков, но не плотно, а свободно. Снизу накручиваем чашелистики, прикрепляем скотчем, и роза готова.

Вырезаем прямоугольники

С одной стороны прямоугольники округляем, с другой — немного срезаем

Среднюю часть лепестков растягиваем

Вырезаем чашелистик

Вокруг конфеты закручиваем лепестки, которые шире, закрепляем проволокой

Накручиваем лепестки, которые уже

Накручиваем чашелистик, приклеиваем скотчем, и роза готова

Розы из «Рафаэлло» и гофрированной бумаги: МП по изготовлению

Для изготовления розочек с конфеткой «Рафаэлло» внутри, нужно:

Красную и зеленую гофрированную бумагу

Конфеты «Рафаэлло»

Ножницы

Термопластичный клей

Зеленые нитки

Шпажки

Изготавливаем розу с «Рафаэлло» внутри:

Розу будем делать из 14-15 штук лепестков. Из красной бумаги вырезаем поровну 3 вида прямоугольников: 4*8 см, 4*7 см и 4*6 см. Все прямоугольники закругляем сверху ножницами, и растягиваем посредине. Обертку конфеты плотно прижимаем к самой конфете, если внутри упаковки собрался воздух, делаем небольшую дырочку иголкой, и воздух выйдет. Заворачиваем конфету в лепесток (вначале используем самые короткие лепестки), внизу оборачиваем ниткой. Так приматываем остальные лепестки, сначала короче, потом – длиннее, и сверху самые длинные. Когда примотали половину лепестков, шпажку намазываем клеем и вставляем снизу в средину примотанных ниткой лепестков, плотно прижимаем. Теперь, когда у розы есть ножка, оставшиеся лепестки приклеиваем к шпажке клеем. Делаем чашелистик для розы: сначала вырезаем прямоугольник из зеленой бумаги 7*8 см. На зеленом прямоугольнике вырезаем длинные острые зубцы (почти на всю длину, нетронутым оставляем 2 см). Сплошное зеленое поле растягиваем по ширине, а зубцы немного скручиваем. Получившийся чашелистик присоединяем к розе снизу и приклеиваем. Обматываем тонкой полоской зеленой бумаги стебель цветка и приклеиваем. Таким же образом делаем еще 4 розы из белой, розовой, кремовой и бордовой гофрированной бумаги. Собираем букет, заворачиваем сначала в белую гофрированную бумагу, а сверху в прозрачную, и дарим любимым людям.

Видео: «Розы». Букет из конфет «Рафаэлло»

Как сделать красивую красную, синюю розу из гофрированной бумаги?

Красных роз из гофрированной бумаги с конфетками внутри, по принципу, который мы рассматривали выше, можно сделать много. Оформить розы можно в виде сердца. Для этого нужна коробочка из-под конфет в виде сердечка, а розы берем без стеблей. Чтобы розы не рассыпались, их к коробке приклеиваем клеем, дополнительно еще можно скрепить розы лентой. Она же пойдет и для украшения нашей композиции. Эту красоту можно подарить любимому человеку на День Святого Валентина.

Композиция из красных роз

Если вы идете в гости, и не знаете, что подарить хозяевам, необычный букет из синих роз из гофрированной бумаги, с конфетами внутри, будет кстати.

Необычный букет из синих роз с конфетами внутри

Как сделать букет из роз из гофрированной бумаги?

Изготавливать розы из гофрированной бумаги мы уже научились, теперь нужно научиться собирать букеты из роз.

Первый вариант. Собрать изготовленные из гофрированной бумаги розы и поставить в вазу. Они могут храниться долго, не то что живые цветы, и водички им подливать не нужно.

Букет роз из гофрированной бумаги с конфетами внутри, в вазе

Второй вариант. Розы из гофрированной бумаги с конфетками внутри, можно обвернуть в красивую бумагу, и подарить любимому человеку.

Красиво оформленный для подарка букет из роз из гофрированной бумаги с конфетами внутри

Третий вариант. Букет роз из гофрированной бумаги распределить и закрепить клеем в коробке в виде книги.

Розы из гофрированной бумаги, помещенные в подарочную коробку в виде книги

Четвертый вариант. Композиция из роз с конфетами внутри из гофрированной бумаги.

Видео: Подарок своими руками. Букеты из конфет

Как сделать букет из бутонов роз из гофрированной бумаги?

Для изготовления бутончиков роз из гофрированной бумаги нужно:

Гофрированная бумага красная и зеленая

Круглые конфеты с фантиками

Ножницы

Термопластичный клей

Зеленые нитки

Длинные шпажки

Изготавливаем бутончик розы с конфетой внутри:

Вырезаем из красной бумаги 2 прямоугольника 7*5 см. Округляем прямоугольники с одной стороны и растягиваем их посредине. Заворачиваем плотно конфетку в один лепесток. Сверху на него накладываем второй лепесток так, чтобы он выступал на несколько миллиметров по сравнению с первым, низ бутончика завязываем ниткой. Намазываем клеем шпажку и вставляем в бутончик снизу. Вырезаем из зеленой бумаги чашелистик, растягиваем его, кончики подкручиваем и приклеиваем к бутончику клеем. Обматываем шпажку зеленой полоской бумаги и приклеиваем клеем. Один бутончик готов. Изготавливаем еще несколько бутончиков (непарное число) и букет готов.

Букет из бутонов роз из гофрированной бумаги

Как сделать корзину с розами?

Для корзинки с розами нам понадобится:

Небольшая корзинка

Розы из гофрированной бумаги, которые сделаем сами

Пенопласт

Зеленая гофрированная бумага

Зеленая органза (вместо нее можно взять флористическую сетку или прозрачную пленку)

Атласная лента для обматывания ручки на корзинке

Собираем корзину роз:

Для начала сделаем розочки. Подготовим корзинку. Подгоним под корзинку, чтобы помещался в нее, пенопласт. Замотаем пенопласт зеленой бумагой. Расставляем розочки, и корзина с розами готова.

Более подробно посмотрите, как все делать в следующем видео.

Видео: Мастер класс. Букет из конфет. Корзина с розами своими руками

Красивые розы из гофрированной бумаги, зимние букеты из гофрированной бумаги с розами: фото

Зимой свежие розы не всем доступны, но мы можем сделать отличный подарок своими руками – изготовить розы из гофрированной бумаги.

Зимний букет из роз из гофрированной бумаги и конфет

Красиво оформленный букет из роз из гофрированной бумаги и подарок

Букет из бутонов роз из гофрированной бумаги, оформленный бусинками и искусственными зелеными листьями

Букет из бордовых роз из гофрированной бумаги с конфетами в средине, оформлен искусственными листьями

Нарядный букет из бутончиков роз из гофрированной бумаги с конфетами внутри

Итак, мы научились делать розы из гофрированной бумаги, они могут быть отличным подарком на праздник близким людям.

Видео: Розы из гофрированной бумаги

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