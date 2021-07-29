10 мифов о еде: о чем вам врут диетологи

Сколько всего сегодня говорится о правильном питании, однако далеко не все из этого правда.

Мы собрали 10 самых распространенных заблуждений, связанных с диетами и правильным образом жизни.

Ложь №1. Яйца вредны

Диетологи советуют не злоупотреблять яйцами, многие даже убеждают отказаться от них, аргументируя свою позицию избыточным количеством холестерина в их составе. По их утверждению регулярное употребление яиц в пищу может привести к различным болезням сердца. Однако уже давно доказано, что холестерин из продуктов не всегда повышает уровень холестерина в крови.

Вывод. Яйца не вызывают болезни сердца и являются одними из самых питательных продуктов на планете. Кроме того, яйца на завтрак могут помочь в потере веса.

Ложь №2. Насыщенные жиры – плохо

Много лет назад был сделан один ошибочный вывод, которой вмиг поддержали все диетологи и поборники правильного питания – насыщенные жиры приводят к пороку сердца.

Однако годами позже, а именно в 2010 году, были проведены новые исследования, которые доказали, что нет абсолютно никакой связи между употреблением в пищу продуктов с насыщенными жирами и болезнями сердца.

Вывод. Идея о том, что насыщенные жиры поднимают риск сердечных заболеваний, была научно опровергнута.

Ложь №3. Низкокалорийные продукты полезны

Получается, что нет абсолютно никаких причин бояться таких продуктов, как мясо, кокосовое масло, сыр, сливочное масло.

Знаете, какой будет еда на вкус, если из нее начисто убрать все жиры? Как картон. А теперь вспомните, какие на вкус обезжиренный йогурт и низкопроцентное молоко?

Производители знают, что без жиров пища становится пресной, поэтому, чтобы компенсировать недостаток вкуса, туда добавляются сахар, кукурузный сироп, искусственные подсластители, такие как аспартам. Все это делается для того, чтобы люди покупали, как они думают, вкусные и здоровые продукты.

Если в вашем йогурте будет сахар , считайте, что вам повезло. Он намного безопаснее для организма, чем искусственные подсластители без калорий. Кроме того, в недавних исследованиях была доказана связь между ожирением, диабетом, сердечными заболеваниями, преждевременными родами, депрессией и употреблением обезжиренных продуктов, в которых полезные жиры заменяются чрезвычайно вредными для организма веществами.

Вывод. Продукты с низким содержанием жиров неполезны, так как обычно содержат большое количество переработанного сахара, кукурузного сиропа или искусственных заменителей.

Ложь №4. Белок вреден для костей и почек

Утверждается, что диеты с высоким содержанием белка, вызывают остеопороз и заболевания почек. Правда в том, что употребление в пищу белков, увеличивает скорость выведение кальция из костей, что в принципе не очень хорошо. Однако исследования показали, что в долгосрочной перспективе происходит все-таки обратный эффект. Белок улучшает здоровье костей и снижает риск переломов.

Вывод. Диеты с высоким содержанием белка полезны для костей, а также понижают кровяное давление и улучшают показатели при сахарном диабете, которые должны снизить риск почечной недостаточности.

Ложь №5. Нужно есть маленькими порциями на протяжении всего дня

В этом утверждении на самом деле нет смысла. Режим питания зависит исключительно от особенностей вашего организма и не может быть одинаков для всех. Метаболизм, потеря или набор веса зависят не от количества приемов пищи, а от количества самой пищи. Одним для хорошего самочувствия и отсутствия голода нужно питаться три раза в день, другим – шесть, при этом общее количество съеденной еды может быть одинаковым.

Вывод. Нет доказательств, что есть маленькими порциями и часто лучше, чем большими, но реже.

Ложь №6. Сахар вреден, он содержит «пустые» калории

Да, это правда, в сахаре содержится много калорий, от которых нет никакой пользы для организма. К сожалению, это только верхушка айсберга. Сахар намного вреднее.

Высокое содержание фруктозы в сахаре замедляет обмен веществ, способствует накоплению жира, повышению триглицеридов и холестерина в крови, а также способствует развитию сахарного диабета.

Вывод. Сахар вреден не столько «пустыми» калориями, сколько тем, что является причиной развития серьёзных заболеваний.

Ложь №7. Углеводы должны быть основным источником калорий

Основная идея заключается в том, что каждый должен сидеть на диете с низким содержанием жиров, а углеводов должно быть около 50-60% от общей калорийности.

Такая диета может быть полезна немногим людям, например тем, кто от природы худой. Но для тех, кто страдает от ожирения или диабетом, такое количество углеводов просто опасно.

Вывод. Диета, основанная на низком содержании жиров и высоком содержании углеводов, полезна далеко не всем и сначала требует тщательного изучения своего организма.

Ложь №8. Растительные масла самые полезные

Полиненасыщенные жиры считаются полезными благодаря исследованиям, которые показывают, что они снижают риск сердечных заболеваний. Только вот источников полиненасыщенных жиров существует великое множество, и не все они одинаково полезны. Самые главные из них – Омега-3 и Омега-6. Они оба необходимы нашему организму и должны включаться в рацион в обязательном порядке. Однако их дозировка должна быть выверенной и крайне продуманной. Диета, в которой идет явное преобладание продуктов с Омега-6 может быть опасна для здоровья.

Крупнейшими источниками Омега-6 считаются растительные масла, соевое, кукурузное, подсолнечное. На протяжении всей эволюции люди никогда не имели доступа к такому обилию Омега-6. То количество, которые мы потребляем сегодня, неявственно для человеческого организма. Исследования, направленные на изучение именно Омега-6, а не полиненасыщенных жиров в целом, показывают, что переизбыток этого элемента значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.

Вывод. Полиненасыщенные жиры важны, и они должны присутствовать в нашей диете, но строго в определенном соотношении.

Ложь №9. Низкоуглеводные диеты опасны

Низкоуглеводные диеты часто связывают с диетами с низким содержанием жиров. По распространенному заблуждению последние намного более эффективны, чем первые. Меж тем, низкожировые диеты не позволяют добиться таких впечатляющих эффектов, как низкоуглеводные, при этом без жертв для здоровья. Главное преимущество подобного стиля питания, что он ускоряет метаболизм, как бы обучая организм самостоятельно справляться с излишними калориями.

Вывод. Низкоуглеводные диеты один из самых здоровых, простых и эффективных способов похудеть.

Ложь №10. Злаки должны быть основой диеты

Зерна содержат достаточно мало питательных веществ по сравнению с теми же овощами, при этом они достаточно калорийны. Что с одной стороны хорошо, так как это позволяет надолго утолять голод, но с другой – не очень, если вы пристально следите за весом. Кроме того, не все злаки хороши. Та же пшеница, которая в том или ином виде сегодня составляет практически основу рациона современного человека, может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, в частности, из-за высокого содержания клейковины.

Вывод. Злаки стоит употреблять в умеренных количествах, особенно те, что богаты глютеном.

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