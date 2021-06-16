Гетто для детей: история о том, как советскую здравницу превратили в лагерь смерти

Детская здравница стала концлагерем

Детей заставили пришить себе на одежду шестиконечные звёзды. /Фото:jewish.ru

На территории Белоруссии и были и другие страшные гетто ( на фото - витебское), но история санатория в Крынках, пожалуй, самая жуткая. /Фото:vitebsk.cc

Вова Свердлов спасся лишь чудом

Надпись на мемориальной плите в Крынках.

Владимир Свердлов единственный, кто остался в живых после еврейского концлагеря в Крынках. /Фото:mishpoha.org

Больше никто из узников гетто не выжил

Владимир Семёнович жил скромно и откладывал с пенсии деньги на памятник. /Фото:shtetle.com

Единственный выживший в 1942-м узник детского гетто вместе с местными жителями у памятника погибшим детям . /Фото:proshkolu.ru