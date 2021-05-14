Все, как у людей: 7 конфузов, которые случались на королевских свадьбах

Многим кажется, что титулованные особы – это сверхлюди, у которых никогда не случается неприятностей, они просто радуются каждому дню и получают от жизни все. На самом деле, это ложное мнение. И неудачи, которые сопровождали их в самый важный день – лишнее тому подтверждение. Novate.ru рассказывает о самых ярких конфузах, произошедших на королевских свадьбах.
«В нагрузку» к титулу всегда идет повышенное внимание со стороны публики и прессы. Это значит, что люди с привилегированным положением в обществе обязаны делить с аудиторией все значимые события своей жизни – в том числе и бракосочетание. Вот так мы и узнаем не только о том, сколько стоило платье невесты и какое количество гостей присутствовало на свадьбе, но и с какими неприятностями пришлось столкнуться молодоженам.
1. На свадьбе Эдуарда VIII не присутствовали родственники
Семья Эдуарда не одобрила его брак с разведенной женщиной
Все знают, что Эдуард VIII был любимчиком женщин. Он мог выбрать любую девушку в качестве будущей супруги, однако полюбил ту, которая не соответствовала высоким требованиям короны. На момент знакомства с принцем Уоллис Симпсон пережила развод и была замужем во второй раз. Эдуард прекрасно понимал, что семья не одобрит бракосочетание с дважды разведенной женщиной, и ему придется отречься от трона. Впрочем, он ни на секунду не сомневался в правильности своего решения. Свадьба состоялась 3 июня 1937 года во французском Шато-де-Канде. На торжестве присутствовали лишь несколько свидетелей, а вот семьи Эдуарда не было. Его мать, а также братья и сестры, в числе которых был новый король — Георг VI, не захотели мириться с этим браком и отказались принимать Уоллис в королевскую семью.
2. Елизавета II сломала тиару на церемонии бракосочетания
Принцесса Елизавета не знала, что диадема раньше была ожерельем
20 ноября 1947 года наследная принцесса Елизавета вышла замуж за принца Филиппа Маунтбеттена. Это событие стало огромной радостью для Британии, которая на тот момент еще не успела восстановиться от разрушительной войны. Денег в государстве не было, но народ требовал, чтобы торжество было красивым, пышным, как и подобает церемонии бракосочетания королевской особы. Невесте сшили платье невероятной красоты, а вот драгоценности она выбирала сама, благо, в королевской сокровищнице было немало достойных образцов. Елизавета остановила свой выбор на нежной франж-тиаре, которая ранее принадлежала ее бабушке, Марии Текской. По традиции, украшение стало «чем-то, взятым взаймы». Тиара прекрасно дополняла нежный образ принцессы и идеально сочеталась с нарядом, однако за несколько часов до церемонии Елизавета сломала ее.
Как позже рассказывала королева герцогине Кембриджской, у этого ювелирного изделия была одна интересная особенность. Изначально оно было ожерельем, но в 1919 году Мария Текская, которая славилась тем, что переделывала украшения на свое усмотрение, решила трансформировать его в тиару, напоминающую кокошник. Елизавета не знала об этом и случайно повредила один из замков между металлическими элементами. К счастью, мать невесты быстро отправила тиару в сопровождении полицейского кортежа к ювелиру Garrard, и он успел починить украшение буквально за час до торжества.
3. Принцесса Диана выходила замуж в мятом платье с пятном от духов
Когда Диана ехала в карете, она сильно помяла свадебное платье
Юная мисс Спенсер невероятно волновалась в день свадьбы. Возможно, всему виной была череда конфузов, которая сопровождала ее на протяжении всего торжества. Сначала Диана пролила на подол платья целый флакон любимых духов, в результате чего ей приходилось придерживать наряд в том месте, где образовалось пятно. Затем ее платье очень сильно помялось в карете и выглядело, мягко говоря, непрезентабельно. Но «вишенкой на торте» стали клятвы, во время произнесения которых Диана назвала супруга другим именем. Многие списали этот вопиющий промах на волнение юной невесты, и были правы.
Интересный факт: Мисс Спенсер нервничала не только из-за свадьбы, но и потому что точно знала – в соборе Святого Павла, где проходила церемония бракосочетания, присутствует ее главная соперница – Камилла Паркер-Боулз.
4. На свадьбе герцогини Корнуольской не было Королевы
На свадьбе Чарльза и Камиллы были только их дети. / Фото: zen.yandex.ru
Вторая свадьба принца Уэльского была весьма скромной и не предполагала пышного торжества. Во-первых, и жених, и невеста вступали в брак во второй раз, значит, не могли обвенчаться. А во-вторых, Камилла и Чарльз переживали, что британцы будут бойкотировать их свадьбу. К счастью, этого не произошло, и влюбленные спокойно зарегистрировали брак в ратуше Виндзора. Когда они произносили клятвы, рядом находились их дети: Уильям, Гарри, Том и Лора. А вот Елизаветы II и принца Филиппа не было. И дело здесь не столько в отношении королевской четы к этой свадьбе, сколько в обязательствах, которые накладывала на Елизавету ее роль главы англиканской церкви. Королева посчитала, что статус не позволяет ей присутствовать на подобном торжестве. Впрочем, совсем проигнорировать свадьбу сына Елизавета не могла – вместе с герцогом Эдинбургским они благословили молодоженов в часовне Святого Георгия.
5. Герцогиня Кембриджская не угадала с размером обручального кольца
Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон уменьшили накануне свадьбы
В апреле 2011 года произошло событие, которого с нетерпением ждала вся Британия: принц Уильям женился на своей избраннице Кейт Миддлтон, с которой вместе учился в университете. Еще до церемонии бракосочетания возлюбленным пришлось пережить немало трудностей, и казалось, что на свадьбе все должно быть идеально: наряды, локация, гости. Однако без конфуза все-таки не обошлось, как и у большинства королевских особ. Перед свадьбой Кейт сидела на строгой диете и переживала, что из-за этого с нее будет спадать помолвочное кольцо. Желая перестраховаться, будущая герцогиня попросила ювелиров уменьшить украшение, но не проверила результат работы до торжества. В результате размер кольца оказался неподходящим.
6. Княгиня Шарлин чуть не превратилась в сбежавшую невесту
Шарлин Уиттсток сомневалась, выходить ли ей замуж за Альбера
За романом пловчихи Шарлин Уиттсток и князя Альбера публика наблюдала много лет. Некоторые даже делали ставки, сделает ли монарх предложение своей возлюбленной или нет. К счастью, долгожданная помолвка все-таки состоялась, однако после нее Шарлин постоянно одолевали сомнения относительно будущей семейной жизни. Всему виной – непостоянство Альбера, который успел завести ребенка на стороне во время отношений с будущей супругой. В результате 1 июля 2011 года, когда должна была состояться церемония, Шарлин чуть не сбежала со свадьбы. Впрочем, девушка вовремя одумалась и брак с князем Монако все-таки зарегистрировали.
7. Свадьба герцогини Сассекской проходила без ее отца
Меган Маркл выводил к алтарю не отец, а принц Чарльз
Если на свадьбе Эдуарда не было родственников со стороны жениха, то на церемонии бракосочетания принца Гарри «сиротой» была невеста. Накануне торжества Меган Маркл так сильно поругалась с отцом, что он принял решение не присутствовать на свадьбе дочери. В результате среди 600 гостей был только один родной человек для Меган – ее мама. Дория Рэгленд была искренне рада за дочь и благословила их брак с Гарри, однако на всех снимках выглядела очень одинокой. Из-за того, что Томаса Маркла не было на торжестве, невесту выводил к алтарю ее свекор – принц Чарльз. Это выглядело очень трогательно, но вряд ли Меган мечтала именно о таком развитии событий.
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