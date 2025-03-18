7 драматических моментов из римской истории, которые не хуже любого киношного сценария

Римская империя была и остаётся одним из самых выдающихся государств, что когда-либо существовали. Её история полна бесчисленных лидеров, храбрых личностей, мошенников и попросту алчных богачей, жаждущих наживы и готовых сделать всё, что угодно, ради удовлетворения своих желаний. Вашему вниманию - семёрка оригинальных историй того времени, что с лёгкостью могут дать фору сценарию "Игры престолов".
1. Катон Младший
На протяжении тысячелетий стоический философ и политик Катон Младший был символом для всех, кто борется за свободу против тирании. Он был видным членом оптиматов, традиционалистского римского политического движения, которое выступало против Юлия Цезаря и его консолидации власти.
Катон Младший. \ Фото: en.wikipedia.org.
Катон также был известен своим упрямством. Он был одним из тех людей, которые отказывались уступать врагам. После того как Цезарь перешёл Рубикон в 46 году до нашей эры и безоговорочно объявил войну Риму, Катон поддержал главного соперника Цезаря, Помпея. К несчастью для Катона, Цезарь победил Помпея в битве при Фарсале.
Катон и остатки войск Помпея бежали в Африку, прежде чем Цезарь, наконец, догнал их.
Вместо того, чтобы подчиниться власти своего давнего врага, Катон покончил с собой.
Плутарх описывает этот акт так: «После вечерней ванны, ужина и чтения Платона Катон попросил сына и друзей принести ему саблю, чтобы покончить с собой. Сначала они отказались, но после жаркого спора сдались и принесли ему клинок. Он пронзил себе живот, но разрез оказался слишком неглубоким, и врач зашил его. Затем Катон сам разорвал швы и в конце концов истёк кровью».
2. Марк Дидий Север Юлиан
Марк Дидий Север Юлиан. \ Фото: google.com.
Римская элитная преторианская гвардия первоначально представляла собой защитников римских императоров. Но на протяжении всей своей истории преторианцы регулярно участвовали в политических интригах, которые вызвали уйму потрясений в римской политике. И ко второму веку нашей эры они в основном управляли империей из-за трона.
В 193 году римский император Коммод стал всё более и более непредсказуемым.
Император Пертинакс. \ Фото: matichonweekly.com.
Преторианцы взяли его и заменили городским префектом по имени Пертинакс. Благосклонность императора Пертинакса к преторианцам продлилась недолго. Они ожидали получить от него плату за свои злодеяния и махинации, но когда поняли, что ждать вознаграждения бесполезно, взяли штурмом дворец и покончили с ним. Его правление длилось всего восемьдесят шесть дней.
Септимий Север. \ Фото: reddit.com.
На этот раз преторианцы хотели быть уверенными, что получат компенсацию, поэтому они устроили аукцион за трон. Богатый сенатор по имени Марк Дидий Север Юлиан предложил самую высокую цену, и преторианцы сопровождали его на коронацию. Из-за того, как он взошёл на трон, Юлиан был непопулярным императором, и несколько генералов выступили против него. Когда один из них, Септимий Север, двинулся на Рим, почти все немногочисленные сторонники Юлиана покинули его. Солдат убил Юлиана после того, как тот прослужил всего два месяца.
3. Луций Корнелий Сулла
Луций Корнелий Сулла. \ Фото: eternal-city.ru.
Римская история полна амбициозных, жаждущих власти лидеров, которые готовы на всё, чтобы обладать абсолютной властью. Но задолго до дней Сеяна, Нерона или преторианских переворотов был Луций Корнелий Сулла.
Сулла был патрицианским римским полководцем, который одержал несколько важных побед, начиная с 107 года до нашей эры, но он всегда хотел большего. Сулла дважды наступал на Рим, а в 82 году до нашей эры взял город под свой контроль после битвы при Коллинских воротах. Он немедленно объявил себя бессрочным диктатором, что означало чрезвычайную власть в Римской Конституции, которая не использовалась в течение ста двадцати лет и должна была продлиться всего шесть месяцев.
Луций приступил к переписыванию Римской Конституции, но самым печально известным его деянием стала серия кровавых чисток, называемых проскрипциями, которые должны были покончить с его политическими соперниками. Каждый день Сулла публиковал список так называемых предателей, предлагая награду за их головы. Даже юный Юлий Цезарь был внесён в списки, но он избежал кровавой участи. Эти чистки продолжались месяцами, и было убито от тысячи до девяти тысяч римлян.
К 80 году до н. э. он отказался от диктатуры, но остался у власти в качестве консула. Луций скончался через год или два из-за кровоизлияния, вызванного хроническим употреблением алкоголя.
4. Гней Помпей Магн
Гней Помпей Магн. \ Фото: chem.libretexts.org.
Римский полководец Гней Помпей Магн, или Помпей, был, вероятно, самым выдающимся военачальником своего поколения, одержав три триумфа. Его мастерство, популярность и богатство сделали его идеальным кандидатом в первый триумвират, наряду с Юлием Цезарем и Крассом. К несчастью для Помпея, те же причины, которые сделали его соправителем, привели к его падению.
Гай Юлий Цезарь. \ Фото: pinterest.at.
Первый триумвират правил Римом семь лет, с 60 по 53 год до н. э., но амбиции трёх его членов привели к его распаду. В 53 году до нашей эры череда побед Юлия Цезаря в Галлии привела к его растущей популярности, и римский Сенат приказал ему отказаться от своих войск и вместо этого поддержать Помпея. Цезарь отказался, и к 49 году до н. э. он официально поднял оружие против Помпея и Сената.
В ходе последовавшей за этим путаницы, превосходящий численностью Цезарь нанёс Помпею решающий удар в битве при Диррахии, в современной Албании. Помпей бежал в соседний Египет, где надеялся получить убежище у царя Птолемея XIII. Вместо этого Птолемей, опасаясь, что могущественный Цезарь может поднять оружие против Египта, решил свергнуть Помпея.
5. Марк Лициний Красс
Марк Лициний Красс. \ Фото: artisanalgrocer.com.
Третий член Первого триумвирата, Марк Лициний Красс, известный просто как Красс, также встретил суровый конец. Он родился в знатной семье и стал одним из самых богатых людей в Риме благодаря сочетанию политической благосклонности и смекалки в сфере недвижимости. Это сделало его желанным союзником для политических амбиций Юлия Цезаря в 59 г.
Хотя Красс и одержал несколько военных побед в начале своей карьеры, он был далеко не так успешен, как Цезарь или Помпей. Он был назначен губернатором Сирии около 50 года до нашей эры, но Красс жаждал ещё большей военной славы. Это привело его к захвату Парфянской империи, расположенной в Месопотамии.
Он совершил ряд стратегических ошибок, в том числе провёл своих солдат через пустыню, прежде чем они были разбиты в битве при Карре, тем самым обретя себе не самую лестную славу. Согласно летописцу Кассию Диону, парфяне издевались над алчностью Красса, заливая ему в глотку расплавленное золото, символизируя его неутолимую жажду богатства.
6. Валериан
Государство Сасанидов. \ Фото: amazon.com.
Валериан, правивший с 253 по 260 год нашей эры, имел печально известную честь быть единственным римским императором, попавшим в плен к врагу. Валериан возглавлял империю, которая становилась слишком большой и громоздкой, чтобы управлять ею из Рима в одиночку. Он разделил империю на две половины, сам правя Востоком и назначив своего сына Галлиена императором Запада.
Шапур I. \ Фото: twitter.com.
На востоке Валериан был занят беспокойной империей Сасанидов, расположенной в Персии, и дела почти сразу пошли на юг. Царь Сасанидов Шапур I победил Валериана в битве при Эдессе. Когда Валериан попытался договориться о мире, Шапур вместо этого захватил его.
Жизнь Валериана в неволе была не из приятных. Согласно византийскому автору Лактанцию, Шапур использовал Валериана в качестве скамеечки для ног, когда садился на лошадь. В конце концов Валериан погиб, и Шапур приказал содрать с него кожу, покрасить её в алый цвет и повесить в храме.
7. Император Каракалла
Император Капакалла. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Что же касается истории с римским императором Каракаллой, то смерть настигла его во время похода… в туалет. Даже по меркам римского императора Каракалла был особенно безжалостен. В 202 году нашей эры он был вынужден жениться на женщине, которую он ненавидел. Пять лет спустя он убил своего тестя за измену, а затем сослал свою жену на остров и также уничтожил её. Когда в 211 году скончался его отец Септимий Север, Каракалла унаследовал трон вместе со своим братом Гетой. Братья постоянно спорили, и к концу года Каракалла приказал казнить Гету на глазах у их матери. Когда Каракалла позже заявил, что это был акт самозащиты, жители Александрии разыграли пьесу, высмеивающую его. В ответ он приказал убить нескольких ведущих александрийцев.
Каракалла. \ Фото: pinterest.es.
В 217 году нашей эры Каракалла был втянут в конфликт с парфянской империей в современном Иране, когда его собственный преторианский префект Макрин решил, что хочет убрать императора с дороги. Некоторые источники говорят, что Макрин был мотивирован всё более непредсказуемыми военными решениями Каракаллы, в то время как другие предполагают, что он слышал пророчество, в котором говорилось, что однажды он будет править империей. Так или иначе, Макрин заручился поддержкой озлобленного солдата по имени Юстин, которому Каракалла ранее отказал в повышении. Юстин подождал, пока император окажется наиболее уязвимым, и, когда Каракалла спешился, чтобы облегчиться, пронзил его мечом. Макрин занял трон, и отплатил Юстину тем, что казнил его.
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