Бриллиантовые змеи лингвиста из Гонконга, которая стала любимым ювелиром первой леди США

Азиатская ювелирная индустрия сегодня развивается ускоренными темпами. И она отличается от западной. Речь идет не только о безумно сложном, избыточном дизайне украшений, любви художников к изощренным конструкциям, новейшим технологиям и древним традициям одновременно. «Женщина, создающая украшения для женщин» - это феномен современной азиатской культуры. Таких художниц сегодня немало, особенно в Китае – ведь кто поймет женскую душу лучше, чем другая женщина? Их украшения уходят с молотка за миллионы, хранятся в музейных собраниях, завораживают зрительниц на международных выставках… Одна из королев китайской ювелирной моды – это Венди Ю.
Дневник путешествий
Браслет с экзотическими животными.
Венди Ю родилась в Гонконге. В юном возрасте она уехала учиться в Австрию, после несколько лет провела в путешествиях по всему миру – побывала в храмах Бирмы, видела пирамиды Каира, с интересом рассматривала растения на берегах Амазонки... Она получила культурологическое и лингвистическое образование. Однако главным ее «учителем» стал мир вокруг во всем его разнообразии.
Во время поездок она делала множество набросков – архитектурные памятники, предметы искусства, экзотические животные, пейзажи… Рисунков накопилось множество, и творческие стремления Венди Ю требовали иного воплощения. А ее всегда завораживало то, как необработанный кусок камня в руках умелого ювелира превращается в трепетную розу, стремительную птицу или исполненную мудрости черепаху.
Серьги с образами животных.
Так и вышло, что в 1998 году она открыла в Гонконге собственную ювелирную мастерскую, которая, несмотря на отсутствие у создательницы профессионального образования, быстро привлекла всеобщее внимание и вызвала интерес у поклонников (в основном поклонниц) авторских украшений. Первое ее предприятие называлось Diamond Tree. В это же время Венди занимала должность штатного дизайнера французского бренда Lydia Courteille – чтобы набраться опыта. Кроме того, активно сотрудничала с другими ювелирными производствами на родине – в одном только Гонконге их великое множество. Необходимость учиться буквально в процессе, узнавать все на опыте методом проб и ошибок, Венди Ю считает большой удачей. Ведь именно это позволило ей подходить к разработке украшений без опасений и предрассудков, не бояться рисковать и не пытаться подстроиться под требования рынка. Венди с самого начала делала то, что хотела – будь то броши с лягушками или усыпанные бриллиантами змеи. Спустя десять лет ученичества и экспериментов Венди Ю запустила именной бренд драгоценностей – WENDY YUE.
Азиатский авангард
Серьги с пейзажем и цветами.
Украшения Венди Ю - это драгоценные скульптуры.
Венди Ю называют ведущей представительницей китайского ювелирного авангарда, хотя на первый взгляд ничего шокирующего в ее работах нет – только чистая, беспримесная красота. Однако ее подход к украшениям – это работа скульптора, а не дизайнера. Ее браслеты, кольца и броши потрясающе выглядят с любого ракурса, они объемны, выразительны и всегда необычно сконструированы.
Кольцо-змея и кольцо-жук.
Ведущий мотив ее творчества – это экзотическая флора и фауна. Извивающиеся змеи, милые лягушата, крошечные слоники… Компанию им составляют бабочки, морские коньки, драконы (кто сказал, что их не существует?!), стрекозы, пауки… В одной из коллекций Венди в качестве основного мотива были представлены все виды тропических рыб, и не каждый биолог потратил столько времени на изучение их анатомии, как это сделала она, чтобы добиться идеальной точности в изображении формы тел и текстуры чешуи. Однако же любимое животное Венди – это обезьянка. Она сама родилась в год Обезьяны и считает ее своим талисманом.
Справа - украшение с обезьянкой.
Венди редко использует образы, непосредственно принадлежащие Азии – например, пагоды, как это любят многие современные дизайнеры из Китая. Однако пластика линий, глубокий символизм, особая творческая философия делают WENDY YUE, несомненно, в высшей степени азиатским брендом. Каждый цветок, каждое животное в ее работах несет не только образную, но и духовную нагрузку – некоторым эти украшения даже кажутся колдовскими атрибутами. И если украшения могут быть формой поэзии, то именно так можно охарактеризовать произведения Венди Ю.
Безупречное качество
Колье и кольцо с китайскими мотивами.
Венди Ю редко дает интервью, мало рассказывает о себе. Но за нее говорят украшения, наполненные и мотивами азиатской культуры, и воспоминаниями о путешествиях, и сказочными мечтами, и размышлениями о жизни. Все эти ониксовые жуки и бирюзовые цветы (разве розы бывают зелеными?) кажутся фрагментами сна – так они необычны, так завораживает игра света и сложные сочетания материалов.
Подвеска и кольцо с поделочными камнями.
Кольца из различных материалов.
В отличие от своих коллег по цеху, Венди редко использует «нетрадиционные» материалы – которые, впрочем, уже больше века считают «нетрадиционными» в консервативном мире высокого ювелирного искусства. Конечно, есть в ее брошах и колье уже привычные ювелирам кораллы, бирюза, агаты. Но она предпочитает благородные металлы и драгоценные камни редких оттенков и в непривычной интерпретации – например, черное золото, розовые сапфиры, серые бриллианты, имитирующие фактуру и узор змеиной кожи. Точный подбор цвета и расположения камней позволяет создавать эффектные градиенты. Именно поэтому лепестки цветов в кольцах и брошах Венди Ю выглядят удивительно живыми. Однако есть и у нее необычные решения – в свежих коллекциях применяется березовая древесина, поскольку художница заинтересована в экологичности своих произведений.
Серьги и кольцо.
Драгоценности WENDY YUE можно найти в ювелирных бутиках США, ряда европейских стран, родного Гонконга и материкового Китая. В целом ее творчество в большей степени оценили именно западные модницы, например, большая поклонница украшений Венди – бывшая первая леди США Мишель Обама, которая вообще тяготеет к необычным, смелым аксессуарам.
Каждое из украшений Венди Ю – уникально. Коллекции изготавливаются ограниченными тиражами и раскупаются моментально. И неудивительно – ведь сопротивляться их экзотической красоте просто невозможно. Если, конечно, у вас достаточно денег, чтобы этой красотой завладеть.
Текст: Софья Егорова.
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