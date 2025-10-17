Интересные факты о Луне

Луна — пока что единственное небесное тело, на котором побывал человек, и о ней мы знаем очень многое.



1. Полный день на Луне, от одного восхода до следующего, длится около 29 с половиной земных дней. 2. Ни один человек не был на Луне за последние 40 лет. 3. Луна удаляется от нас каждый год на 3,7 см.

4. Оригинальная плёнка с записью посадки на Луну «Аполлона-11» была стёрта по ошибке. 5. Современный смартфон обладает большей вычислительной мощностью, чем компьютеры, используемые для посадки на Луну «Аполлона-11». 6. Если бы до Луны можно было доехать на машине, то, двигаясь со скоростью 95 км/ч, вы бы доехали меньше, чем за 6 месяцев. 7. По чистой случайности Солнце ровно в 400 раз больше Луны, а также в 400 раз дальше от Земли, в результате чего два тела в небе выглядят одинакового размера. Это делает возможным полные солнечные затмения. 8. Нил Армстронг и Базз Олдрин в честь Юрия Гагарина оставили на Луне одну из его медалей. 9. Луна не круглая, а яйцевидная. 10. Луна больше Плутона в полтора раза, и составляет одну четверть диаметра Земли. 11. Согласно исследованиям, люди лучше спят в новолуние и хуже спят в полнолуние. 12. Из шести флагов, установленных космонавтами на Луне, пять до сих пор стоят. 13. Ваш вес на луне составляет 16,5% от вашего веса на Земле. На Луне вы могли бы прыгать очень высоко! 14. Если полнолуние происходит второй раз за один месяц, то его называют «Голубой Луной». 15. Американские флаги на Луне теперь белые из-за того, что попросту выцвели на солнце.16. Базз Олдрин был первым человеком, который справил малую нужду на Луне. 17. Поиск Усамы бен Ладена обошёлся правительству США примерно в то же количество времени и денег, как и отправка человека на Луну. И на то, и на то потребовалось примерно 10 лет и 100 миллиардов долларов. 18. Земля тоже проходит фазы, если наблюдать её с Луны 19. Девичья фамилия матери Базза Олдрина была Moon (Луна). 20. На Луне есть высокоскоростной интернет — до 19 мегабайт в секунду. Канал связи между земными телескопами и спутником на орбите Луны создали НАСА и Массачусетский технологический институт. 21. Черепахи побывали на орбите Луны раньше людей. Их отправляли туда для проверки русского космического зонда. 22. Когда Нил Армстронг впервые шагнул на Луну, при нём был обломок первого самолёта братьев Райт. 23. Тёмная сторона Луны на самом деле бирюзовая. 24. Если бы у Земли не было Луны, наш день длился бы всего 6 часов. 25. У Юпитера 67 спутников, у Сатурна — 62, у Урана — 27, у Нептуна — 14, у Марса — 2, а у Земли только один — Луна. 26. Теория фальсификации высадки людей на Луну была окончательно опровергнута в 2011 году, когда зонд НАСА сделал фотографии поверхности Луны высокого разрешения, где отчётливо видны следы приземления «Аполлона». 27. 11 из 12 мужчин, ходивших по Луне, были бойскаутами. 28. Яблоко на самом деле не падало Ньютону на голову. Но оно заставило его задуматься, влияет ли сила, из-за которой падают яблоки, на движение Луны вокруг Земли. 29. В 1969 году НАСА обладало оборудованием и технологиями для высадки людей на Луну, но не обладало технологиями для имитации приземления на Луну. 30. Флаг, который экипаж «Аполлона-11» установил на Луне, был куплен в местном магазине за 5,5 долларов . 31. По словам космонавтов, лунная пыль пахнет как порох. 32. Учёные подсчитали, что ширина Луны сократилась примерно на 180 метров с момента образования скалистого тела. 33. Космонавты «Аполлона-10» утверждают, что слышали на борту корабля необъяснимую «космическую» музыку, когда летели вокруг тёмной стороны Луны. 34. Луна сейчас примерно в 18 раз дальше от Земли, чем когда она была образована 4,5 миллиарда лет назад. 35. Космонавт «Аполлона 14» Аль Шепард играл в гольф на Луне в 1971 году. 36. Даже небольшой метеорит весом в 5 кг может при столкновении образовать огромный кратер на поверхности Луны, потому что там почти что нет атмосферы. 37. Обыкновенная USB-флэшка сейчас является более сложной, чем компьютерная система, направлявшая космический корабль «Аполлон» на Луну. 38. Один из членов экипажа «Аполлона» потерял своё обручальное кольцо во время экспедиции на Луну. 39. Космонавты «Аполлона» тренировались в Исландии, потому что такая местность больше всего похожа на поверхность Луны. 40. В 1971 году астронавты «Аполлона-15» оставили на Луне статуэтку «Павший астронавт» высотой 8,5 см, чтобы почтить память тех, кто внёс вклад в освоение космоса, но кого уже нет в живых. 41. Основной проблемой, о которой говорили побывавшие на Луне космонавты — лунная пыль. Она вызывала постоянный насморк, чихание, проблемы со скафандрами и пыльные бури в кабине экипажа . 42. Первые слова Базза Олдрина на Луне были: «Прекрасный вид». 43. В 1960-х годах большинство американцев не поддержало идею высадки на Луну, считая, что правительство тратит на это слишком много денег. 44. По площади Луна меньше, чем Азия. 45. Луна подвергается ударам более 2800 кг метеоритных осколков каждый день.