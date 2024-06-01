Мы часто сталкиваемся с картинами, написанными в стиле гиперреализма, и для нас это уже перестало быть в новинку. Сегодня мы предлагаем вам обратную реакцию – подборку фотографий, которые выглядят словно картины, которыми мы часто любуемся в музеях.
Michael Brandt
Óscar Ruiz
Andre Ermolaev
James и Kelly Stone
Jianan Yu
Chaluntorn Preeyasombat
David Orias
Denis Collette
Barbara Cole
Frans Lanting
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10 фотографий, невероятно похожих на картины
Мы часто сталкиваемся с картинами, написанными в стиле гиперреализма, и для нас это уже перестало быть в новинку. Сегодня мы предлагаем вам обратную реакцию – подборку фотографий, которые выглядят словно картины, которыми мы часто любуемся в музеях.
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