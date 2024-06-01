10 фотографий, невероятно похожих на картины

Мы часто сталкиваемся с картинами, написанными в стиле гиперреализма, и для нас это уже перестало быть в новинку. Сегодня мы предлагаем вам обратную реакцию – подборку фотографий, которые выглядят словно картины, которыми мы часто любуемся в музеях.







Michael Brandt







Óscar Ruiz







Andre Ermolaev







James и Kelly Stone







Jianan Yu







Chaluntorn Preeyasombat







David Orias







Denis Collette







Barbara Cole







Frans Lanting



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