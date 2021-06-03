10 нюансов в использовании простых вещей, которые были придуманы не просто так

В своей жизни мы постоянно используем множество вещей и даже не задумываемся об их устройстве.

И если что-то выглядит лишним, мы редко задаемся вопросом, зачем это было сделано.

А между тем, некоторые вещи или детали их конструкции имеют функциональное предназначение, узнать о котором будет интересно.

1. Отверстия в кроссовках и кедах

Отверстия в спортивной обуви – не предмет декора, а функциональная деталь.

Мало кто интересуется, для чего нужны отверстия, сделанные в самом верху кроссовок. Большая часть людей воспринимает их как лишнюю пару дырок. На самом деле это функциональная деталь, помогающая обеспечить плотное прилегание. Вместо того, чтобы утягивать шнуровку по всей длине, сжимая ступню, используйте эти отверстия, протянув туда шнурки. Правильно завязанные кроссовки надежно зафиксируются и не будут натирать ноги. А вот на кедах такие отверстия расположены внизу. Они служат для вентиляции и позволяют сделать нестандартную шнуровку, которая плотно посадит обувь по ноге.

2. Маленький карман на джинсах

Маленький карман джинсов был придуман для часов на цепочке.

Традиционно на джинсах пять карманов. И если предназначение четырех из них понятно, то пятый вызывает недоумение своим маленьким размером.

Этот карман был придуман специально для хранения часов на цепочке. В обычных просторных карманах часы было неудобно хранить. Находясь вместе с ключами и монетами, они могли поцарапаться, а еще их было легко потерять. Впервые мини-карман появился на джинсах Levi's в 1873 году и в каталогах бренда его так и называют – watch pocket (карман для часов). Его также использовали для хранения зажигалок, а золотодобытчики – для найденных слитков драгметалла. Прошло почти 150 лет, но watch pocket остался деталью джинсов.

Интересный факт: По информации, карман для часов имеет не пятый порядковый номер, а четвертый. Пятым по счету стал второй задний карман, который появился на джинсах позже, уже в 1901 году.

3. Отверстие в ложке для спагетти

С такой ложкой очень легко сварить спагетти ровно столько, сколько надо.

Ложка для спагетти - очень удобное приспособление для перекладывания пасты из кастрюли в тарелку. Зубчики захватывают макароны, не повреждая их, а через отверстие вытекает вода. Но это не все секреты ложки. Производители решили упростить готовку еще больше – теперь ложке можно доверить нелегкую задачу отмеривания сухих макарон. Отверстие показывает количество для стандартной порции.

4. Лоскуток ткани к новой одежде

Лоскуток ткани поможет избежать неприятностей с усадкой или порчей новой вещи.

При покупке новой одежды случается, что к ней прилагается целлофановый пакетик с лоскутком ткани. Многие недоумевают, зачем производители добавляют этот анахронизм, ведь времена заплаток на дырки давно прошли. Но этот лоскуток нужен совсем для других целей. Если есть сомнения, как поведет себя вещь при стирке, испытайте воздействие стирального порошка или отбеливателя на ткань изделия, постирав этот лоскуток.

5. Отверстие в колпачке ручки

Отверстие в колпачке предусмотрено на случай нечаянного проглатывания.

В колпачках большинства шариковых ручек есть отверстие. Вряд ли кто-то задумывался, зачем оно нужно, многие воспринимают его просто как элемент дизайна. На самом деле эта небольшая деталь может спасти человеческую жизнь в непредвиденной ситуации. Грызение ручек и карандашей – распространенное явление, и при этом колпачок можно нечаянно проглотить, и он перекроет дыхательные пути. В этом случае отверстие обеспечит приток воздуха и поможет не задохнуться в ожидании медицинской помощи.

6. Петелька на рубашке сзади

Петельку пришивали, чтобы вешать рубашку на крючок.

Первоначально эта петелька пришивалась сзади для того, чтобы вешать рубашку на крючок. Простые рабочие не имели отдельных шкафчиков для одежды, поэтому переодеваясь перед сменой, они вешали рубашки на крючки, чтобы они не помялись. На воротнике такие петли были неудобны, так как натирали шею и их стали располагать на шве, соединяющем кокетку со спинкой. Рубашки давно вешают на плечики, но петелька осталась как декоративный элемент.

7. Ферритовый фильтр

«Бочоночек» скрывает в себе ферритовый фильтр.

Зарядные кабели, например, к ноутбуку или фотоаппарату имеют на проводе небольшой «бочоночек», расположенный ближе к разъему. Деталь привычная, хоть и нарушает ровную линию провода, и зачем она нужна - никто не задумывается. С другой стороны, если ее туда поместили, то какую-то функцию она должна выполнять. Этот «бочонок» скрывает в себе простое, но важное устройство – ферритовый фильтр. Он экранирует кабель, препятствуя появлению возможных электромагнитных помех.

8. Заклепки на джинсах

Заклепки придумали, чтобы швы не распарывались.

Металлические заклепки на джинсах - привычная деталь, которая чаще всего воспринимается как элемент декора. Но задумывалась она с конкретной целью. Первые модели джинсов шились из парусины, которая шла на изготовление палаток. Такие штаны были очень прочными. Когда запасы парусины подошли к концу, стали использовать более мягкую саржу. И вот тут золотоискатели стали жаловаться, что карманы рвутся, не выдерживая тяжести самородков и инструментов. Решением стали металлические заклепки, придуманные Якобом Дэвисом. Сегодня такая сверхпрочность джинсам уже не нужна, но заклепки остались неотъемлемым атрибутом брюк из денима.

9. Отверстие в иллюминаторе

Отверстие в иллюминаторе регулирует давление воздуха.

Во время полета на самолете, разглядывая иллюминатор можно заметить, что в нем есть небольшое отверстие. Но не стоит паниковать. Это отверстие – конструктивная особенность и служит для регулирования давления воздуха. Во время набора высоты давление снаружи самолета падает по сравнению с давлением в салоне. Это повышает нагрузку на иллюминаторы. Их внутренняя панель наименее прочна, она служит лишь для шумо- и теплоизоляции и не рассчитана на высокие нагрузки, а наружная сделана более прочной для того, чтобы выдерживать высокое давление. Отверстие помогает уравновесить давление в иллюминаторе, отводя лишний воздух, а также предотвращает запотевание или замерзание окна.

10. Выемка на дне бутылки вина

Выпуклое дно бутылки решает несколько задач.

У многих бутылок из-под вина дно сделано вогнутым. Оно называется «пунт», и у виноделов были серьезные резоны выбрать такую форму. В прежние времена вино в такой таре было легче перевозить благодаря тому, что горлышко одной бутылки входило в днище другой. У красных вин кольцеобразное углубление собирает на себя осадок. Для бутылок шампанского такая форма обусловлена вопросом прочности, так как вогнутое дно более равномерно распределяет давление на стекло.