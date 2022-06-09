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Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Не спешите бежать в садовый магазин для того чтобы приобрести питательные удобрения и препараты для защиты растений от вредителей.
Все необходимое для ухода за садом и огородом уже есть на вашей кухне, кроме того, это те вещи, которые обычно отправляются в мусор. Отвары овощей и круп, кожура фруктов и овощей и даже использованные чайные пакетики при правильном применении помогут получить богатый урожай.

Овощной отвар



Не сливайте воду, в которой варились овощи, так как она является отличным удобрением для растений.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Чайные пакетики



В чае содержится 4,4% азота, 0,25% калия и 0,24% фосфора — прекрасное органическое удобрение.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Рисовый отвар



Избавьтесь от тли, плодовых мушек, блошек и других вредителей, просто поливая растения рисовым отваром вместо обычной воды.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Кости



Измельчите кости в мелкий порошок и смешайте с почвой. Растения скажут спасибо.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Остатки чеснока, лука и острого перца



Залейте отходы водой и оставьте на 5-7 дней. Используйте процеженную жидкость для опрыскивания почвы и листьев, эта простая процедура поможет отпугнуть вредителей.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Корица



Посыпьте верхний слой почвы небольшим количеством корицы, чтобы снизить риск развития грибка и других болезней. Это объясняется тем, что корица обладает антибактериальными и антимикробными свойствами.


Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Втулка от туалетной бумаги



Разрежьте втулку на несколько кусочков и разложите вокруг саженцев, чтобы защитить их от слизней и других насекомых. Втулки также можно использовать для посадки рассады.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Бумага



Измельченная бумага и газеты могут быть использованы в качестве мульчи.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Кожура цитрусовых



Избавить сад и огород от нежелательных гостей — кошек поможет разложенная вокруг растений кожура цитрусовых.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Молоко



Смесь молока и воды в соотношении 1 к 1 поможет смыть вредителей с растений.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Рыбьи отходы


Закопайте рыбьи отходы в почву, чтобы получить дополнительный источник азота для растений.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Вода от варки макарон



Вода, оставшаяся от варки макарон, содержит  кальций, фосфор, железо, цинк и калий, которые помогают стимулировать рост растений, обеспечивая их полезными питательными веществами.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Лотки для яиц



Картонные лотки для яиц очень удобно использовать для проращивания семян.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Кожура цитрусовых



Кожура цитрусовых — лучшая замена пластиковым стаканчикам для выращивания рассады. Просто сделайте небольшие отверстия в нижней части кожуры, наполните ее землей и посадите семена.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Кофейные фильтры



Положите кофейные фильтры на дно горшка во время пересадки, так дренажные отверстия не будут забиваться землей.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Яичная скорлупа



В составе яичной скорлупы содержится 37% карбоната калия, который является важным элементом, необходимым для роста растений. Более того, скорлупа также содержит магний, калий, железо и фосфор, которые способствуют активному росту растений.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Отходы овощей и фруктов



Каждый садовод знает, что отходы овощей и фруктов — незаменимая вещь в компостной яме. Есть и другой способ использования отходов: соедините их с небольшим количеством воды и превратите в массу однородной консистенции с помощью блендера. Разложите полученную массу вокруг кустиков помидоров и перца, чтобы получить богатый урожай.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Пластиковый контейнер для молока



Плотный пластиковый контейнер для молока может быть трансформирован в удобную лейку.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Ореховая скорлупа



Используйте ореховую скорлупу как дополнение к мульче.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Семена и плодоножки острого перца



Несъедобные части острого перца помогут отпугнуть вредителей. Поместите семена и плодоножки в воду и дайте настояться несколько часов, после этого процедите раствор и используйте его для опрыскивания растений.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Кофейная гуща



Кофейная гуща содержит 2% азота, поэтому может использоваться в качестве ценного органического удобрения.

Кухонные объедки, которые можно использовать в саду
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