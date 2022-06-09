Кухонные объедки, которые можно использовать в саду

Не спешите бежать в садовый магазин для того чтобы приобрести питательные удобрения и препараты для защиты растений от вредителей.

Все необходимое для ухода за садом и огородом уже есть на вашей кухне, кроме того, это те вещи, которые обычно отправляются в мусор. Отвары овощей и круп, кожура фруктов и овощей и даже использованные чайные пакетики при правильном применении помогут получить богатый урожай.



Овощной отвар

Чайные пакетики

Рисовый отвар

Кости

Остатки чеснока, лука и острого перца

Корица

Втулка от туалетной бумаги

Бумага

Кожура цитрусовых

Молоко

Рыбьи отходы

Вода от варки макарон

Лотки для яиц

Кожура цитрусовых

Кофейные фильтры

Яичная скорлупа

Отходы овощей и фруктов

Пластиковый контейнер для молока

Ореховая скорлупа

Семена и плодоножки острого перца

Кофейная гуща

Не сливайте воду, в которой варились овощи, так как она является отличным удобрением для растений.В чае содержится 4,4% азота, 0,25% калия и 0,24% фосфора — прекрасное органическое удобрение.Избавьтесь от тли, плодовых мушек, блошек и других вредителей, просто поливая растения рисовым отваром вместо обычной воды.Измельчите кости в мелкий порошок и смешайте с почвой. Растения скажут спасибо.Залейте отходы водой и оставьте на 5-7 дней. Используйте процеженную жидкость для опрыскивания почвы и листьев, эта простая процедура поможет отпугнуть вредителей.Посыпьте верхний слой почвы небольшим количеством корицы, чтобы снизить риск развития грибка и других болезней. Это объясняется тем, что корица обладает антибактериальными и антимикробными свойствами.Разрежьте втулку на несколько кусочков и разложите вокруг саженцев, чтобы защитить их от слизней и других насекомых. Втулки также можно использовать для посадки рассады.Измельченная бумага и газеты могут быть использованы в качестве мульчи.Избавить сад и огород от нежелательных гостей — кошек поможет разложенная вокруг растений кожура цитрусовых.Смесь молока и воды в соотношении 1 к 1 поможет смыть вредителей с растений.Закопайте рыбьи отходы в почву, чтобы получить дополнительный источник азота для растений.Вода, оставшаяся от варки макарон, содержит кальций, фосфор, железо, цинк и калий, которые помогают стимулировать рост растений, обеспечивая их полезными питательными веществами.Картонные лотки для яиц очень удобно использовать для проращивания семян.Кожура цитрусовых — лучшая замена пластиковым стаканчикам для выращивания рассады. Просто сделайте небольшие отверстия в нижней части кожуры, наполните ее землей и посадите семена.Положите кофейные фильтры на дно горшка во время пересадки, так дренажные отверстия не будут забиваться землей.В составе яичной скорлупы содержится 37% карбоната калия, который является важным элементом, необходимым для роста растений. Более того, скорлупа также содержит магний, калий, железо и фосфор, которые способствуют активному росту растений.Каждый садовод знает, что отходы овощей и фруктов — незаменимая вещь в компостной яме. Есть и другой способ использования отходов: соедините их с небольшим количеством воды и превратите в массу однородной консистенции с помощью блендера. Разложите полученную массу вокруг кустиков помидоров и перца, чтобы получить богатый урожай.Плотный пластиковый контейнер для молока может быть трансформирован в удобную лейку.Используйте ореховую скорлупу как дополнение к мульче.Несъедобные части острого перца помогут отпугнуть вредителей. Поместите семена и плодоножки в воду и дайте настояться несколько часов, после этого процедите раствор и используйте его для опрыскивания растений.Кофейная гуща содержит 2% азота, поэтому может использоваться в качестве ценного органического удобрения.