Самые дорогостоящие советские фотографии

Эти работы легендарных советских фотографов были проданы за тысячи долларов на аукционах по всему миру.



1. Автопортрет (Конструктор), Эль Лисицкий — $ 1.2 млн. В 2019 году был установлен новый рекорд самой дорогой советской фотографии, когда аукционный дом Christie’s продал версию автопортрета Третьяковской галереи художника-авангардиста Эль Лисицкого почти за 950 000 фунтов стерлингов. 2. Девушка с Лейкой, Александр Родченко — $ 519000. На этой фотографии начала 30-х годов изображена муза Родченко Евгения Лемберг незадолго до ее трагической смерти. Снимок был продан в Christie’s New York в 2018 году.

3. Фото из серии «Лурики», Борис Михайлов — $ 30672. Эта фотография, проданная на аукционе Sotheby’s в Лондоне, была сделана в 1985 году. «Это домашняя фотография, которая была у всех», — говорит Михайлов. «Она сделана в чрезмерно ярких цветах, и в ней был определенный идиотизм».4. Знамя Победы над рейхстагом, Евгений Халдей — $ 13750. Это культовое фото Второй мировой войны является самой перепечатанной фотографией. На снимке изображен солдат, поднимающий советский флаг на разрушенном здании нацистского парламента в Берлине, хотя историки теперь считают, что к моменту прибытия на место происшествия официального военного фотографа Халдея парламент уже был покрыт знаменами по всему периметру. Другими словами, он опоздал. Поэтому вместо этого Халдей попросил нескольких солдат, которые оказались там, помочь устроить фотосессию. Он нашел выигрышный угол отснял два мотка пленки.5. Знамя Победы над рейхстагом (первая версия), Евгений Халдей — $ 8750. Эта сцена, которую Халдей снял за несколько секунд до самого известного кадра. На этом снимке молодой лейтенант готовится развернуть знамя для финального кадра . 6. На базаре, Александрас Мацияускас — 134 $. Литовский фотограф, Александрас Мацияускас, путешествовал по отдаленным уголкам Советского Союза и фотографировал повседневную жизнь.Однако он не использовал обычный советский подход к идеализации увиденного и вместо этого снял его в объективном документальном стиле.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: