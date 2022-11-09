У каких автомобилей чаще всего крадут запчасти, и как защитить любимую «ласточку»

В условиях санкций большинство иностранных производителей автомобилей прекратило поставлять в Россию не только новые машины, но и комплектующие к ним. Данные обстоятельства создают крайне неблагоприятную ситуацию, которая чревата ростом числа автомобильных угонов. Впрочем, иногда злоумышленникам вовсе не обязательно воровать автомобиль целиком. Практика показывает, что самые востребованные детали конструкции ТС можно снять с машины прямо на парковке.
Какие запчасти чаще всего воруют преступники?
Воруют фары и все что легко снимается. |Фото: rulikolesa.ru.
Что интересует автомобильных воров в первую очередь? На самом деле ответ достаточно прост. Интересует злоумышленников любая деталь конструкции, которую можно легко и относительно быстро снять. К таким запчастям в первую очередь относятся каталитические нейтрализаторы, фары (прежде всего головного освещения), боковые зеркала. Чаще всего интересуют преступников новые детали. Однако, в отношении некоторых популярных моделей воры не брезгуют снимать даже подержанные.
Могут снять даже нейтрализатор. |Фото: greenflag.com.
Так, фары что новые, что старые чаще всего снимают с автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche и Land Rover. В первую очередь без зеркал в наше время рискуют остаться BMW, Mercedes-Benz и Skoda Octavia. Воруют зеркала даже несмотря на то, что с современных немецких моделей снять их не так уж и просто. Часто под прицел преступников попадают автомобили Volvo. С них снимают буквально все, включая решетки радиаторов. Самый «экзотический» объект воровского интереса – это японские автомобили. С них снимают форсунки стеклоочистителей.
Как можно обезопасить автомобиль?
Решетки то же воруют. |Фото: motorland.by.
Хуже всего для автомобилистов то, что многие из перечисленных запчастей в большинстве случаев с современными моделями авто можно снять без использования какого-либо специального инструмента. Чаще всего преступникам для этого вполне хватает и обычной линейки или отвертки. В этих условиях встает вопрос: а можно ли как-то защитить съемные элементы конструкции?
Стоит гравировать номера. ¦Фото: vashamashina.ru.
Абсолютного способа защиты, увы, нет. Однако, некоторые рекомендации дать все-таки можно. Во-первых, на детали в группе риска стоит наносить гравировкой VIN-номер автомобиля. Во-вторых, все стандартные болты рекомендуется заменить на болты по нестандартные отверточные шлицы. В-третьих, можно попытаться использовать защитные металлические тросы и кронштейны, а также накладки и магнитные герконы, что реагируют на попытку съема детали.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии