Аристотель Онассис и Мария Каллас: история страстной любви и унижений

Миллиардер Аристотель Онассис и оперная дива Мария Каллас.
Менегини был обескуражен и просто не находил себе места. Он готов был простить супруге этот курортный роман, но парочка и не думала расставаться. Онассис и Каллас начали жить вместе. Но пылкий любовник, добившись желаемого, превратился в деспотичного и грубого сожителя, который не спешил регистрировать брак.
Ослеплённая любовью оперная дива ушла со сцены и решила посвятить себя любви, несмотря ни на что. Она отказалась от чувства собственного достоинства, потеряла голос, ушла в себя. Всё, о чём она мечтала, - испытать те моменты, которые пережила с Онассисом на яхте «Кристина».
Одна из самых известных пар середины XX века.
Но в 1968 году Марию ждал очередной удар – из газет она узнала о том, что Аристотель Онассис женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди. Она замкнулась и перестала выходить из квартиры. Через месяц Онассис примчался в Париж и умолял возлюбленную о прощении, заверяя, что этот брак для него всего-то пиар-ход и имиджевая сделка, которая не имеет ничего общего с чувствами и отношениями.
Свадьба Аристотеля Онассиса и Жаклин Кеннеди.
Его новоявленная супруга, экс-первая леди США Джеки Кеннеди, оказалась дамой расчётливой, чересчур энергичной и холодной. О её расточительности ходили легенды: она колесила по миру и тратила на меха и драгоценности такие суммы, что даже фантастически богатый судовладелец хватался за сердце. Дизайнерские вещицы Джеки скупала магазинами, творения знаменитых кутюрье - сотнями, оставляя их в шкафу даже нераспакованными. Икона стиля, именно так её называли, появлялась на публике в прозрачных платьях и мини-юбках, а светские рауты были для неё более важны и интересны, чем страдания и болезни стареющего супруга.
Мария Каллас и Аристотель Онассис.
Когда в авиакатастрофе погиб единственный сын Онассиса Александр, миллиардер чуть не сошёл с ума – жизнь для него потеряла смысл. Последние годы своей жизни он находил успокоение только с всепрощающей Марией. А ведь когда Каллас забеременела в 43 года, Онассис не позволил ей родить, заявив, что у него уже есть наследники. Умер он 15 марта 1975 года в парижской больнице, а рядом с ним была Мария Калласс. Джеки в это время находилась в Нью-Йорке, а когда узнала о смерти своего благоверного, то невозмутимо заказала у Валентино коллекцию траурных платьев.
Последние годы жизни Каллас провела в Париже и практически не выходила из квартиры, где и скончалась в 1977 году. Тело было кремировано и похоронено на кладбище Пер-Лашез. После кражи урны с пеплом и возвращения её обратно, прах был развеян над Эгейским морем.
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