Какими рецептами прославилась первая известная женщина-парфюмер, жившая три тысячи лет назад

Клинописная табличка о Таппути-Белатекаллим.

Картина *Парфюмер*. Автор: Rodolphe Ernst.

Византийский алембик, используемый для дистилляции парфюмерии.

Таппути. Автор: Helene Baum.

Первые упоминания о парфюмерии и химии относятся к XII веку до нашей эры.

Парфюм.