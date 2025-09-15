5 современных вариантов отделки стен, которые есть в квартирах людей с хорошим вкусом

Одним из самых важных нюансов в ремонте является отделка стен. Именно от нее напрямую зависит, какой будет ваша квартира – светлой, уютной и комфортной либо мрачной и безвкусной. Novate.ru расскажет, какие варианты сейчас наиболее актуальны, а также обрисует все преимущества и недостатки каждого из них.
Вариант 1: Покраска стен
Гармоничное сочетание белой краски с мятной. / Фото: almode.ru
Если раньше краска ассоциировалось исключительно со школами, больницами, административными учреждениями, то сейчас она активно используйте в интерьерах квартир. Сказывается огромный выбор отделочных материалов, большое количество доступных цветов, а также отсутствие удушающего запаха, который был характерен для старых красок. Даже если вы на нашли нужного вам оттенка, услуга колеровки поможет добиться именно того тона, о котором вы мечтали – нужно лишь выбрать краску, цвет в предложенном каталоге и подождать, пока сотрудники магазина смешают оттенки прямо на месте.
Идеальной краской считается влагозащитная, которую можно протирать мокрой тряпкой без страха испортить покрытие. Если же вы нечаянно поцарапали стену, повреждение получится легко и быстро закрасить. Такой вид отделки подходит для любого помещения, начиная с гостиной и заканчивая ванной комнатой (да-да, плитка в санузле – это уже не панацея от всех бед). Для влажных помещений стоит покупать краску со степенями блеска от 7% – она устойчива и к грязи, и к воде. А вот глубокую матовую лучше использовать в комнате, где вы бываете реже всего, например, в спальне – на ней остаются следы от малейших прикосновений.
Гостиная в теплых нейтральных тонах. / Фото: remontbp.com
Краску можно наносить как ровно, так и фактурно – нужно лишь подобрать правильный валик. Еще один плюс – цвет стен легко обновить или изменить. Однако следует помнить, что если вы выбрали новый оттенок, его не стоит наносить поверх старого – сначала используйте грунт. Прежде чем приступать к окраске стен, их следует тщательно подготовить – поверхность должна быть идеально ровной.
Вариант 2: Обои
Комбинация ярких обоев в интерьере спальни. / Фото: krovlyakryshi.ru
Одним из самых популярных способов отделки стен являются обои. Бумажные уже считаются устаревшим вариантом, из-за своей недолговечности, нежности и неудобств в поклейке, а вместо них предлагают флизелиновые, виниловые, текстильные, стеклообои, жидкие, фотообои, акриловые и др. Отдавать предпочтение стоит тем обоям, которые соответствуют вашим целям и требованиям. В ванной стоит клеить влагостойкие, на кухне – моющиеся, в спальне, окна которой выходят на солнечную сторону – устойчивые к выгоранию.
Самыми универсальными считаются флизелиновые обои. Их легко клеить, они легко моются и являются абсолютно неприхотливыми в уходе и эксплуатации. При аккуратном использовании они впишутся даже в интерьер санузла. Что касается винила, то он обладает «железобетонной прочностью», но при этом является не очень экологичным. Специалисты советуют клеить их не в жилых, а общих проходных комнатах, например, коридорах.
Если вы – приверженец минимализма и вам ближе лаконичная отделка, выбирайте однотонные обои подходящего цвета. А вот любители более ярких и нетрадиционных интерьеров наверняка заинтересуются вариантами с цветочным, геометрическим, абстрактным рисунком. Однако в этом случае нужно четкое понимание того, какой рисунок на обоях зрительно увеличивает комнату, а какой уменьшит, какой расширит, а какой сузит. Это очень тонкая работа.
Обои следует покупать с запасом, так как следующая партия может отличаться по оттенку, и тогда интерьер комнаты не будет выглядеть гармонично. А даже если останется несколько рулонов, их можно будет потом использовать на месте поврежденной части обоев или использовать в другой комнате в качестве акцентной стены.
Модно сочетать в одной комнате разные обои. / Фото: domavremont.ru
В отличие от краски, для которой нужны идеально ровные поверхности, обои, наоборот, способны скрыть мелкие недостатки, поэтому их лучше использовать в том случае, если вы не планируете выравнивать стены. Кроме того, их несложно поклеить своими руками. Обратите внимание, что одинаковые обои во всей комнате уже не в моде. Дизайнеры советуют комбинировать активные узоры с нейтральными, окрашенными участками стен, добавлять молдинги и пр.
К недостаткам подобной отделки относится ее недолговечность – рано или поздно обои придется менять. И тут всплывет еще один неприятный момент – сложный демонтаж и обработка стен после снятия обоев.
Вариант 3: Панели
Фартук на кухне из МДФ-панелей. / Фото: foto-interiors.com
Этот вид отделки отличается простотой и практичностью, за ними легко ухаживать, а если вы ненароком повредили какую-то часть, ее легко заменить. Панели не нуждаются в тщательно выровненных стенах – при необходимости они даже скроют все недостатки. Выбор материалов большой – гипс, стекло, бамбук, ПВХ, МДФ и прочие. Цветовая гамма также радует – в магазинах представлена широкая палитра на любой вкус. Панели можно сделать мягкими или жесткими, подобрать любой дизайн, чтобы он гармонично вписался в ваш интерьер.
Главный минус панелей состоит в том, что они скрадывают пространство по причине объемности конструкции, поэтому их можно использовать только в просторных комнатах.
Вариант 4: Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка в интерьере кухни. / Фото: mykaleidoscope.ru
Материал представлен в самых разных цветах и фактурах. В зависимости от стиля интерьера, а также ваших пожеланий, штукатурка может создать нарочитые неровности на стенах, глянцевую поверхность, имитацию различных природных материалов.
Главные преимущества отделки состоят в ее экологичности, долговечности, простоте монтажа, экономичности, а также возможности скрывать неровные стены. Штукатурка прекрасно впишется в любое помещение, ее легко мыть – даже агрессивные чистящие средства не способны повредить поверхность, если соблюдать правила.
Однако этим материалом не стоит увлекаться. Он хорош в качестве акцента, а вот если использовать его в большом количестве, появится ощущение некой казенности. Если вы отдадите предпочтение штукатурке, имейте в виду – с ней должен работать только профессионал, так как нанесение отделки требует опыта и сноровки. В противном случае есть риск, что вместо шелка вы получите неожиданный результат, очень далекий от первоначальной задумки.
5. Декоративный кирпич
Декоративный кирпич в дизайне прихожей и гостиной
Этот материал лишний раз доказывает, как сильно за последние года изменилось представление о стильном интерьере. Если раньше голая кирпичная стена ассоциировалась с разрухой и неоконченным ремонтом, то сейчас это самый популярный вид отделки, которая гармонично смотрится во многих интерьерах. Кроме универсальности, у декоративного кирпича есть и другие плюсы – экологичность, пожаробезопасность, долговечность, легкость при монтаже, разнообразие форм и расцветок. А вот уход за ним точно не будет простым из-за неровной поверхности. Кроме того, объемные плитки могут зрительно уменьшить пространство, что недопустимо в крохотных комнатах.
Лучше всего кирпич, конечно, вписывается в стиль лофт, который нуждается в качественной имитации старинной кладки. Однако перебарщивать с ним не стоит. Ваша задача – сделать квартиру уютной, а не похожей на недостроенную английскую фабрику.
