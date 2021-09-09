17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сего

Немного коты, немного инопланетяне.
Кошки - существа поразительные. Это признает даже тот, кто их недолюбливает. Пушистики всегда имеют свое мнение, дают себя приласкать только тогда, когда они в настроении, выбирают довольно странные места для отдыха. В общем ведут себя, как инопланетяне. Однако, равнодушным они не оставят никого.
1. Прикасаешься к коту, кот улетает!
Функция телепортации активирована. | Фото: Фишки.нет.
2. Когда записал кота на растяжку
Прекрасная растяжка. | Фото: Themindcircle.
3. «Так вот кто крадет еду из холодильника... А ведь я грешил на жену, которая на диете!»
Тайная жизнь котов на Novate.ru. | Фото: Питомцы.
4. «Посмотрел я на этот интернет... Хочу сказать, что там нет ничего особенного!»
Недовольно сложил лапки. | Фото: Weird Funny Pictures.
5. «Что? Написать хозяевам в ботинки? Выкопать цветы? Размотать туалетную бумагу? Принято!»
Слушаю и повинуюсь. | Фото: Pikabu.
6. «И это всё - танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума...»
Кошачьи танцы на Novate.ru. | Фото: LiveInternet.
7. «Надо же, какая вкусная вешалка!»
А платье было еще вкуснее. | Фото: Bomba.co.
8. «Черт возьми, как пользоваться этим водопадом?»
Не мешайте, я мою голову. | Фото: Themindcircle.
9. «Голос из унитаза сказал мне сделать именно так!»
Нашел свое место в жизни. | Фото: Weird Funny Pictures.
10. «А вот и первый бутон!»
Расцвел цветочек. | Фото: CutesyPooh.
11. «Не трогай меня, противный!»
«Кто ты? я тебя не знаю!» | Фото: Не всё так грустно.
12. «О, хозяин, я слушаю твои приказы!»
Связь с космосом. | Фото: Триникси.
13. «А может я вовсе и не кот...»
Вроде кот, но ведет себя, как кисель. | Фото: Новости N.
14. «Расслабьтесь, это просто мука, хотя, кто знает, кто знает...»
Зловещая морда. | Фото: Триникси.
15. Похоже, что разозлился не на шутку
Похоже, что разозлился не на шутку. | Фото: Squee!.
16. «А семки-то есть? »
Культура гопника. | Фото: Wamiz ES.
17. «Высоко сижу, далеко гляжу!»
Занял пост повыше. | Фото: binokl.cc.
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