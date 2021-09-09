17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сего

Немного коты, немного инопланетяне.

1. Прикасаешься к коту, кот улетает!

Функция телепортации активирована. | Фото: Фишки.нет.

2. Когда записал кота на растяжку

Прекрасная растяжка. | Фото: Themindcircle.

3. «Так вот кто крадет еду из холодильника... А ведь я грешил на жену, которая на диете!»

Тайная жизнь котов на Novate.ru. | Фото: Питомцы.

4. «Посмотрел я на этот интернет... Хочу сказать, что там нет ничего особенного!»

Недовольно сложил лапки. | Фото: Weird Funny Pictures.

5. «Что? Написать хозяевам в ботинки? Выкопать цветы? Размотать туалетную бумагу? Принято!»

Слушаю и повинуюсь. | Фото: Pikabu.

6. «И это всё - танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума...»

Кошачьи танцы на Novate.ru. | Фото: LiveInternet.

7. «Надо же, какая вкусная вешалка!»

А платье было еще вкуснее. | Фото: Bomba.co.

8. «Черт возьми, как пользоваться этим водопадом?»

Не мешайте, я мою голову. | Фото: Themindcircle.

9. «Голос из унитаза сказал мне сделать именно так!»

Нашел свое место в жизни. | Фото: Weird Funny Pictures.

10. «А вот и первый бутон!»

Расцвел цветочек. | Фото: CutesyPooh.

11. «Не трогай меня, противный!»

«Кто ты? я тебя не знаю!» | Фото: Не всё так грустно.

12. «О, хозяин, я слушаю твои приказы!»

Связь с космосом. | Фото: Триникси.

13. «А может я вовсе и не кот...»

Вроде кот, но ведет себя, как кисель. | Фото: Новости N.

14. «Расслабьтесь, это просто мука, хотя, кто знает, кто знает...»

Зловещая морда. | Фото: Триникси.

15. Похоже, что разозлился не на шутку

Похоже, что разозлился не на шутку. | Фото: Squee!.

16. «А семки-то есть? »

Культура гопника. | Фото: Wamiz ES.

17. «Высоко сижу, далеко гляжу!»

Занял пост повыше. | Фото: binokl.cc.