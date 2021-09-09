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17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сего


Немного коты, немного инопланетяне.

Немного коты, немного инопланетяне.

Кошки - существа поразительные. Это признает даже тот, кто их недолюбливает. Пушистики всегда имеют свое мнение, дают себя приласкать только тогда, когда они в настроении, выбирают довольно странные места для отдыха. В общем ведут себя, как инопланетяне. Однако, равнодушным они не оставят никого.

1. Прикасаешься к коту, кот улетает!


Функция телепортации активирована. | Фото: Фишки.нет.

Функция телепортации активирована. | Фото: Фишки.нет.

 

2. Когда записал кота на растяжку


Прекрасная растяжка. | Фото: Themindcircle.

Прекрасная растяжка. | Фото: Themindcircle.

 

3. «Так вот кто крадет еду из холодильника... А ведь я грешил на жену, которая на диете!»


Тайная жизнь котов на Novate.ru. | Фото: Питомцы.

Тайная жизнь котов на Novate.ru. | Фото: Питомцы.

 

4. «Посмотрел я на этот интернет... Хочу сказать, что там нет ничего особенного!»


Недовольно сложил лапки. | Фото: Weird Funny Pictures.

Недовольно сложил лапки. | Фото: Weird Funny Pictures.

 

5. «Что? Написать хозяевам в ботинки? Выкопать цветы? Размотать туалетную бумагу? Принято!»


Слушаю и повинуюсь. | Фото: Pikabu.

Слушаю и повинуюсь. | Фото: Pikabu.

 

6. «И это всё - танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума...»


Кошачьи танцы на Novate.ru. | Фото: LiveInternet.

Кошачьи танцы на Novate.ru. | Фото: LiveInternet.

 

7. «Надо же, какая вкусная вешалка!»


А платье было еще вкуснее. | Фото: Bomba.co.

А платье было еще вкуснее. | Фото: Bomba.co.

 

8. «Черт возьми, как пользоваться этим водопадом?»


Не мешайте, я мою голову. | Фото: Themindcircle.

Не мешайте, я мою голову. | Фото: Themindcircle.

 

9. «Голос из унитаза сказал мне сделать именно так!»


Нашел свое место в жизни. | Фото: Weird Funny Pictures.

Нашел свое место в жизни. | Фото: Weird Funny Pictures.

 

10. «А вот и первый бутон!»


Расцвел цветочек. | Фото: CutesyPooh.

Расцвел цветочек. | Фото: CutesyPooh.

 

11. «Не трогай меня, противный!»


17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сего

«Кто ты? я тебя не знаю!» | Фото: Не всё так грустно.

 

12. «О, хозяин, я слушаю твои приказы!»


Связь с космосом. | Фото: Триникси.

Связь с космосом. | Фото: Триникси.

 

13. «А может я вовсе и не кот...»


Вроде кот, но ведет себя, как кисель. | Фото: Новости N.

Вроде кот, но ведет себя, как кисель. | Фото: Новости N.

 

14. «Расслабьтесь, это просто мука, хотя, кто знает, кто знает...»


Зловещая морда. | Фото: Триникси.

Зловещая морда. | Фото: Триникси.

 

15. Похоже, что разозлился не на шутку


Похоже, что разозлился не на шутку. | Фото: Squee!.

Похоже, что разозлился не на шутку. | Фото: Squee!.

 

16. «А семки-то есть? »


Культура гопника. | Фото: Wamiz ES.

Культура гопника. | Фото: Wamiz ES.

 

17. «Высоко сижу, далеко гляжу!»


Занял пост повыше. | Фото: binokl.cc.

Занял пост повыше. | Фото: binokl.cc.

 

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17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сего

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17 потешных снимков с котами, которые будто не от мира сегоПодписаться на мой Instagram
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