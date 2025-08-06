Как была создана вращающаяся тюрьма, и почему от «идеального» места заключения в итоге отказались

Люди испокон веков совершали не только хорошие поступки, но и преступления, за что должны были понести наказание. Поэтому история тюрем насчитывает тысячи лет, и кажется, будуто они всегда были одинаковыми - мрачными, неприступными и монолитными. Однако был и несколько отличный от традиционных тип мест заключения, в буквальном смысле слова не стояший не месте., которую даже прозвали «идеальной». Впрочем, столь высокий статус не помешал этому концепту оказаться в забытьи.
Один из самых странных вариантов тюрьмы. /Фото: disgustingmen.com
История концепта вращающейся тюрьмы начинается с детища гения архитектора из США по имени Уильям Браун. Именно он в 1881 году решил запатентовать своё изобретение, которое позиционировалось местом заключения, где заключенные контролируются без личного участия охранников. В итоге заявку на патент, который вошёл в историю как проект «Паноптикум» был одобрен, и довольно быстро недалеко от города Индианаполис появилась первая тюрьма, которая вращалась, созданная исходя из чертежей Уильяма Брауна.
Тот самый чертёж Брауна. /Фото: pikabu.ru
С точки зрения конструкции вращающаяся тюрьма действительно напоминала традиционный паноптикум, будучи круглым строением, где в центре располагается барабан, окружённый решёткой, а тот, в свою очередь, делится на несколько секторов треугольной формы. Вот как раз последние и являются камерами без окон для преступников. Суть же концепта состоит в том, что центральный барабан регулярно вращается, а значит, у заключённых нет возможности правильно оценить обстановку снаружи тюрьмы.
В такой тюрьме нереально ориентироваться в пространстве. /Фото: disgustingmen.com
В результате подобная конструкция практически нивелировала возможность побега: мало того, что сам барабан необходимо было дополнительно привести в движение, чтобы привести его в положение, когда вход в тюрьму не был бы закрыт решёткой, так ещё и исключался подкоп. Именно поэтому данный вариант места заключения и именовался какой-то период «идеальным». Правда, был и существенный минус в этом концепте - попытка дезориентировать преступников в пространстве для невозможности побега сильно отражалось на их психике, и рассудок далеко не каждого заключённого выдерживал подобные испытания.
Макет вращающейся тюрьмы. /Фото: rostov.icity.life
Так что довольно быстро о вращающейся тюрьме пошли самые зловещие слухи, и преступники действительно боялись, что могут оказаться именно в ней. К тому же, такое место заключения было попросту опасным: во-первых, вращающийся барабан мог лишить заключённых пальцев, если они не вовремя уберут их от решёток. А во-вторых, в случае пожара или другого катаклизма вероятность, что тюрьма окажется в положении, при котором все её обитатели смогут безопасно её покинут, была откровенно невысокой.
Бывшая вращающаяся тюрьма в штате Миссури сегодня. /Фото: hi-news.ru
Возможно, именно это стало причиной того, что концепт вращающихся тюрем не распространиося даже нескольких американских штатов. Всего же, по информации редакции novate.ru, их насчитывалось всего 18 зданий, и те вывели из эксплуатации накануне Второй мировой войны. Власти посчитали их слишком небезопасными, поэтому сооружения в основном переделали - приварили барабаны, чтобы их нельзя было врашать, либо и вовсе снесли. Единственным напоминанием о некогда перспективном концепте остался музей, устроенный в сохранившейся вращающейся тюрьме в Кроуфордсвилле: там барабан крутится до сих пор, как аттракцион для туристов.
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