9 «безобидных» сладостей из супермаркета, которые нещадно портят нашу талию

1. Творожный продукт с шоколадной начинкой

Творожный продукт с хрустящими шариками противопоказан, если вы на диете. / Фото: 1ya.ru

2. Маршмеллоу

Маршмеллоу с кофе - вкусно, но высококалорийно. / Фото: olonho.ru

3. Фитнес-батончики

Фитнес-батончики не помогут вам похудеть. / Фото: irecommend.ru

4. Творожные сырки

Творожные сырки не являются диетическим десертом, так как в них много масла и сахара. / Фото: elementaree.ru

5. «Чудо-творожок»

В составе "Чудо-творожка

6. Сладкие хлебцы

Сладкие хлебцы не являются безопасной альтернативой кондитерским изделиям. / Фото: nuju.ru

7. Мармеладные мишки

Даже 2-3 мармеладных мишек отрицательно скажется на фигуре. / Фото: 4tololo.ru

8. Воздушные вафли

Производители вафель не всегда придерживаются технических требований. / Фото: info-4all.ru

9. Кукурузные хлопья

В кукурузных хлопьях много калорий из-за сиропа, в котором их варят. / Фото: wallbox.ru