9 «безобидных» сладостей из супермаркета, которые нещадно портят нашу талию

Представьте себе такую ситуацию: вы заходите в супермаркет после тяжелого рабочего дня и думаете, что бы купить к ужину. Учитывая, что последний раз вы ели еще в обед, и желудок настойчиво дает о себе знать, хочется набрать всего и побольше. Однако на часах 20:00, за окном лето и набирать лишние килограммы вы не планируете. В голову приходит «гениальная» идея: купить низкокалорийную сладость к чаю, чтобы не поправиться. Но ведь не все то золото, что блестит. Предостерегаем вас от «продуктов-оборотней», которые выглядят, как полезные, но по факту содержат даже больше калорий, чем шоколад.
1. Творожный продукт с шоколадной начинкой
Творожный продукт с хрустящими шариками противопоказан, если вы на диете. / Фото: 1ya.ru
На первый взгляд творожных продукт с хрустящими шариками выглядит аппетитно и вполне безопасно для фигуры. Но ровно до тех пор, пока вы не посмотрите на его состав: сахар, сахарный и кленовый сиропы, сливки, какао. И это далеко не весь список «безобидных» компонентов. Поэтому не удивляйтесь, когда обнаружите на упаковке обозначение калорийности – 150 ккал на 100 грамм продукта. Кстати, чтобы сжечь их нужно 37 минут кататься на лошади, 46 минут выполнять работу по дому и 11 минут кататься на роликах. Готовы к таким подвигам после ужина?
2. Маршмеллоу
Маршмеллоу с кофе - вкусно, но высококалорийно. / Фото: olonho.ru
Если в ваших мечтах вы уже сидите на диване, завернувшись в плед, с чашкой горячего какао, дополненного вкусными маршмеллоу, переставайте мечтать. Эти очаровательные крошки ваши злейшие враги в борьбе за стройную фигуру. Узнав, сколько калорий содержат в себе с виду легкие и воздушные зефирки, вы придете в ужас: 318 ккал на 100 грамм продукта. Подумайте, стоит ли минутное удовольствие таких жертв? Мы считаем, что нет. Кофе будет намного полезнее для фигуры если вы будете пить его без маршмеллоу, сахара, молока и прочих добавок.
3. Фитнес-батончики
Фитнес-батончики не помогут вам похудеть. / Фото: irecommend.ru
Если вы относитесь к тому типу девушек, которые свято верят, что фитнес-батончики гораздо полезнее всеми любимых сникерсов, баунти и твиксов, вынуждены вас разочаровать. Хоть их калорийность и меньше, чем у шоколадных аналогов, но все равно недостаточно низкая для леди, мечтающих похудеть. На 100 грамм приходится около 390 ккал. В ответ на ваш удивленный взгляд, объясняем: хоть в состав фитнес-батончиков и входят потенциально полезные ингредиенты по типу изюма и орехов, но связующим звеном между ними служат глюкозный и сахарный сиропы, которые производители добавляют в огромном количестве. Отсюда высокая калорийность и низкий коэффициент полезности.
4. Творожные сырки
Творожные сырки не являются диетическим десертом, так как в них много масла и сахара. / Фото: elementaree.ru
Увы, сырки тоже не войдут в рацион худеющих девушек. Казалось бы, откуда взяться лишним калориям, если в основе сладости находится творог – любимый продукт всех людей, которые сидят на диете и правильном питании? А если копнуть глубже и подумать, что кроме кисломолочного продукта составляющими сырков являются и другие компоненты? Например, масло, ванилин и огромное количество сахара. Вот и получаем по итогу 407 калорий на 100 грамм. Даже если рискнуть и купить десерт подороже, то ситуация не изменится, так что сырки тоже вычеркиваем из списка потенциальных сладостей.
5. «Чудо-творожок»
В составе "Чудо-творожка
Раз уж мы оказались в молочной секции, то нельзя не вспомнить об еще одном продукте, о котором можно смело сказать «оно не то, чем кажется». Перед вами «Чудо-творожок». По словам производителей, он представляет собой легкий воздушный десерт, который не только подарит массу удовольствия, но и зарядит энергией на весь день. Наслаждение от джема, входящего в состав, вы может и получите, а вот 132 ккал и 19 грамм углеводов на 100 грамм продукта вряд ли сделают вас счастливее. Итог один: если любите творог, то кушайте его в чистом виде без добавок. И обязательно обращайте внимание на жирность – она должна быть небольшой.
6. Сладкие хлебцы
Сладкие хлебцы не являются безопасной альтернативой кондитерским изделиям. / Фото: nuju.ru
Следующие в списке наших псевдополезных лакомств – сладкие хлебцы. Несмотря на то, что многочисленные статьи в интернете убеждают нас в их низкокалорийности и призывают во время диеты употреблять вместо булочек, продукт не оправдывает возложенных на него надежд. Даже если на упаковке значится «без сахара», внимательно посмотрите на калории. Так, например, медовые хлебцы Dr. Korner содержат 320 ккал и 66 углеводов на 100 грамм. Неплохо для диетического лакомства, не так ли? А во всем виновата фруктоза, которую производители используют для добавления сладости. В результате получаем вкусный, но не полезный продукт.
7. Мармеладные мишки
Даже 2-3 мармеладных мишек отрицательно скажется на фигуре. / Фото: 4tololo.ru
Большинство девушек, придерживающихся диеты, считает мармеладных мишек вполне безобидным лакомством. Им кажется, что одна-две разноцветных фигурки никак не отразятся на их талии и не станут причиной появления лишних килограмм. К сожалению, это очередной миф, который придумали производители, чтобы завлечь в свои сети, как можно больше покупателей. Не верите? Посмотрите состав. На первом месте значится патока, потом идет сахар, а «вишенкой на торте» выступают концентрированные соки. В результате получаем 343 ккал и 77 углеводов. И вся эта красота в 100 граммах продукта. Поэтому советуем обходить мармелад десятой дорогой так же, как и шоколадные батончики.
8. Воздушные вафли
Производители вафель не всегда придерживаются технических требований. / Фото: info-4all.ru
Воздушные и невесомые вафли внушают нам ощущение того, что перед нами не только вкусный, но и безопасный для фигуры десерт. Увы, внешний вид часто бывает обманчивым, что лишний раз подтверждает это лакомство. По количеству калорий вафли ничем не уступают тортам и пирожным: в 100 граммах продукта содержится 539 ккал, 30 грамм жиров и 65 грамм углеводов. Еще один существенный минус состоит в том, что производители часто игнорируют технологические нормы при производстве десерта. В итоге на выходе мы получаем не только высококалорийный, но и некачественный продукт, который не приносит пользу организму, зато помогает накапливаться холестерину. Ну как, вы все еще хотите полакомиться хрустящей вафелькой?
9. Кукурузные хлопья
В кукурузных хлопьях много калорий из-за сиропа, в котором их варят. / Фото: wallbox.ru
А сейчас вы, наверное, не выдержите и точно спросите: «Ну а хлопья чем вам помешали»? Все тем же – калорийностью. Пускай рекламы беспрерывно показывают нам счастливые семьи, которые завтракают хлопьями, залитыми молоком, а голос за кадром утверждает, что нет завтрака полезнее. Но данные на упаковках свидетельствуют совсем о другом: 363 ккал + 84 грамма углеводов на 100 грамм. Возникает закономерный вопрос: откуда в безобидных хлопьях столько калорий? А виноват сахарно-солевой сироп, в котором продукт варится в процессе производства. Поэтому подумайте, что лучше: приготовить хлопья за 5 минут, но не принести никакой пользы организму, или потратить полчаса на приготовление полноценного завтрака, который насытит вас на полдня? Нам кажется, что ответ очевиден.
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