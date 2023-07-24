10 старинных автомобилей, которые стоят сегодня целое состояние

Duesenberg Model J - автомобиль не для всех.
В автомобилях подавляющее большинство людей ценят скорость, надёжность, роскошь и изысканный дизайн. А ещё автомобили - это подтверждение статуса и состоятельности. За 128 лет истории автомобилестроения были создано немало элитных автомобилей, причём некоторые из старинных автомобилей дошли до наших дней и стоят целое состояние.
1. Alfa Romeo Tipo B
Alfa Romeo Tipo B.
1932 год/$ 5,6 млн
Авто, изготовленное в 1932 году для участия в Гран-При, стало прообразом первых гоночных автомобилей. Благодаря 8-цилиндровому двигателю объемом 2,6 литра и мощностью в 260 л.с., а также улучшенной аэродинамике Tipo B выиграл целых 26 гонок в период между 1932 и 1935 годами.
2. Mercedes-Benz 38/250 SSK
Mercedes-Benz 38/250 SSK.
1929 год/$ 7,4 млн
Классический гоночный родстер получил прозвище SSK (Super Sport Kurz) за то, что его колесная база была короче, чем у предыдущей модели. Это был последний автомобиль, который легендарный автопроизводитель Фердинанд Порше разработал для Mercedes. Под капотом SSK стоял чудовищный по мощности (300 л.с.) гигантский 7,1-литровый двигатель, благодаря которому авто развивало скорость в 200 км/ч. В течение большей части 1930-х годов SSK доминировал практически во всех Гран-При.
3. Shelby Cobra Daytona Coupe
Shelby Cobra Daytona Coupe.
1965 год/$ 7,7 млн
Мечта любого городского плейбоя, Shelby Cobra Daytona Coupe - один из немногих американских автомобилей, который считался достойным соперником Ferrari в классе GT. Мощный двигатель V8 мощностью 430 л.с. и скорость в 320 км/ч позволили выиграть Ле-Ман в 1964 году и чемпионат мира среди автопроизводителей в 1965 году. Последний из представителей настоящей классики американских авто был продан за рекордные $ 7,7 млн.
4. Ferrari 250 GT SWB California Spyder
Ferrari 250 GT SWB California Spyder.
1961 год/$ 8,6 млн
Модель Ferrari 250 GT SWB California Spyder стала ремейком выигравшей множество наград 250 GT Berlinetta SWB. Новый Spyder получил гладкий корпус, гораздо более эффективное шасси и мощный 3-литровый двигатель V12. Этот автомобиль стал примечателен тем, что его очень часто снимали в голливудских фильмах. Благодаря дизайну и превосходной управляемости Spyder стал объектом желания автолюбителей по всему миру.
5. Mercedes-Benz 540K Special Roadster
Mercedes-Benz 540K Special Roadster.
1947 год/$ 9 миллионов
Прежде, чем Фердинанд Порше начал заниматься производством собственных автомобилей, он разработал двигатель для этого 5,2-метрового зверя. 5,4-литровый двигатель, обтекаемый корпус, покрытие серебряной краской и аристократический вид сделали 540K Special Roadster фаворитом среди аристократов, бизнесменов и звезд сцены и экрана. Двухдверный кабриолет, который олицетворял богатство довоенных автомобилей, отличался превосходной управляемостью на высоких скоростях, что было редкостью даже среди автомобилей класса люкс в 1940-х годах.
6. Bugatti Royale Type 41 Kellner Coupe
Bugatti Royale Type 41 Kellner Coupe.
1931 год/$ 9,8 млн
История гласит, что Этторе Бугатти хотел создать настолько роскошный автомобиль, чтобы им могли бы обладать только королевские семьи. Этторе удалось воплотить свою мечту и авто стало самым роскошным автомобилем из всех, когда-либо появлявшихся в продаже. При этом его 12,7 литровый двигатель позволял Bugatti быть одним из самых мощных дорожных автомобилей в мире. Всего было построено 6 экземпляров "королевского" авто.
7. Duesenberg Model J
Duesenberg Model J.
1931 год/$ 10,3 млн
Разработанный в период Великой Депрессии американской компанией Duesenberg Automobile & Motors Company автомобиль "Model J" является ярким примером американских инноваций и роскоши. Model J разрабатывался специально, чтобы стать самым стильным, быстрым, большим и дорогим автомобилем в Соединенных Штатах. Одними из его владельцев стали испанский король Альфонсо XIII и нескольких ведущих бизнесменов того времени.
8. Ferrari 250 Testa Rossa
Ferrari 250 Testa Rossa.
1957 год/$ 27,5 млн
Как уверяют многие автолюбители, Ferrari 250 Testa Rossa - гораздо больше, чем просто мощный и стильный автомобиль. Он представляет собой целое поколение спортивных автомобилей, которые стали любимыми игрушками богатых и знаменитых людей. Сейчас подобные авто продаются по $ 12 млн, а цена на идеально сохранившиеся экземпляры доходит до $ 27 млн.
9. Mercedes W196R
Mercedes W196R.
1954 год/$ 29,6 млн
Mercedes W196R, также известный как "Серебряная стрела" занял второе место в списке благодаря своей редкости и, как следствие, огромному спросом среди богатых коллекционеров. Из 10 автомобилей, существующих на сегодняшний день, только один находится в частной собственности, а все остальные являются либо собственностью Mercedes Benz, либо автомобильных музеев. "Серебряная стрела" доминировала в 1954 и 1955 годах в гонках Формулы 1.
10. Bugatti Type 57SC Atlantic
Bugatti Type 57SC Atlantic.
1937 год/$ 40 млн
Когда Bugatti Type 57SC Atlantic находился в разработке, мало кто думал, что будет построено всего четыре автомобиля. Сегодня остались только два подобных авто, один из которых принадлежит знаменитому модельеру Ральфу Лорену и выставлен в Париже, а другой принадлежит неизвестному коллекционеру и демонстрируется в автомобильном музее Mullin, расположенном в американском городе Оснард.
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