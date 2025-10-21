5 упражнений, которые помогут сделать ножки более стройными и рельефными

Стройные ножки - мечта почти каждой представительницы прекрасного пола. А теперь хорошая новость: мышцы ног можно проработать в кратчайшие сроки! В материале будут показаны 5 упражнений для стройности ног для выполнения дома без какого-либо спортивного инвентаря и тренажеров.
1. Баланс на цыпочках
Если просто встать на цыпочки и удерживать позу, балансируя, то довольно скоро ощутится мощная работа в мышцах икр. Это упражнение даёт отличные результаты: рельеф ног изменится уже спустя несколько дней ежедневного выполнения. Некоторые новички не могут удерживать баланс и сдаются. Это в корне неверный подход. Необходимо продолжать пытаться держать баланс. Дело в том, что именно в попытках поймать баланс, когда вы шатаетесь и думаете, что всё это бесцельно, и прорабатываются те мышцы, которые обычно не задействованы при ходьбе – мышцы, находящиеся глубоко (так называемые глубоко расположенные мышцы).
2. Воин-3
Поза воина номер три. / Фото: yoga-namaste.ru
Это несложный и очень эффективный баланс на одной ноге, который позволяет предельно нагрузить опорную ногу. В облегченном варианте ладонями можно опереться о бедро - таким образом легче удерживать баланс. В более сложном варианте руки вытянуты вперед, а поднятая нога постоянно пяткой тянется назад. Правильное выполнение баланса подразумевает, что руки, спина и нога практикующего представляют прямую линию.
3. Ступа
Упражнение ступа. / Фото: fotostrana.ru
Это упражнение – мощный жиросжигатель и тренажер для ног.вариант упражнения – с руками, сложенными перед грудью. Самое главное правило выполнения ступы для стройных ног - ноги должны сильно устать. Нужно игнорировать желание выйти из позы как можно дольше. Чем сильнее устанут ноги, тем быстрее долгожданная прогулка в модных шортах по центральным улицам города. .
3. Нижний тругольник
Статическое упражнение для красивого рельефа ног. / Фото: acharya.su
Очень эффективное упражнение из йоги как для ног, так и для боков. Порядок выполнения для правой ноги. Делается максимально широкий выпад правой ногой. Затем отстраивается левая стопа: её внешний край должен быть прижат к полу. Затем правая ладонь ставится вплотную перед правой стопой. Плечо и область подмышки оказываются плотно прижатыми к правому колену. Левую руку нужно поднять вверх. Смотреть нужно на поднятую руку или впереди себя. Затем повторить упражнение для левой ноги.
4. Скрутка присев
Прокачка мышц икр и бёдер.
Это упражнение дает огромную нагрузку мышцам ног и считается силовым. Это упражнение также поможет согреться и укрепить позвоночник. Сначала нужно выполнить присед стоящих рядом ног, а затем скрутиться поочередно вправо и влево со сложенными перед грудью ладонями. Удерживать нужно нужно не менее минуты на каждую сторону - скрутка влево и скрутка вправо.
5. Бабочка
Бабочка. / Фото: takprosto.cc
Это упражнение помогает проработать внутреннюю поверхность бедра, где часто имеется некоторое количество не очень эстетичных жировых отложений даже у девушек астенического типа. Кроме того, это упражнение помогает усилить лимфоток и очень полезно для женского репродуктивного здоровья. Удерживать позу можно хоть пять минут.
