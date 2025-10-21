С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

5 упражнений, которые помогут сделать ножки более стройными и рельефными




Стройные ножки - мечта почти каждой представительницы прекрасного пола. А теперь хорошая новость: мышцы ног можно проработать в кратчайшие сроки! В материале будут показаны 5 упражнений для стройности ног для выполнения дома без какого-либо спортивного инвентаря и тренажеров.

1. Баланс на цыпочках


Упражнение для стройных ног. / Фото: youtube.com

Упражнение для стройных ног.
/ Фото: youtube.com

 

Если просто встать на цыпочки и удерживать позу, балансируя, то довольно скоро ощутится мощная работа в мышцах икр. Это упражнение даёт отличные результаты: рельеф ног изменится уже спустя несколько дней ежедневного выполнения. Некоторые новички не могут удерживать баланс и сдаются. Это в корне неверный подход. Необходимо продолжать пытаться держать баланс. Дело в том, что именно в попытках поймать баланс, когда вы шатаетесь и думаете, что всё это бесцельно, и прорабатываются те мышцы, которые обычно не задействованы при ходьбе – мышцы, находящиеся глубоко (так называемые глубоко расположенные мышцы).

2. Воин-3


Поза воина номер три. / Фото: yoga-namaste.ru

Поза воина номер три. / Фото: yoga-namaste.ru


 

Это несложный и очень эффективный баланс на одной ноге, который позволяет предельно нагрузить опорную ногу. В облегченном варианте ладонями можно опереться о бедро - таким образом легче удерживать баланс. В более сложном варианте руки вытянуты вперед, а поднятая нога постоянно пяткой тянется назад. Правильное выполнение баланса подразумевает, что руки, спина и нога практикующего представляют прямую линию.

3. Ступа


Упражнение ступа. / Фото: fotostrana.ru

Упражнение ступа. / Фото: fotostrana.ru

 

Это упражнение – мощный жиросжигатель и тренажер для ног.
Во время выполнения ступы стопы практикующего должны стоять под таким же углом, под которым над ними находятся согнутые колени. Поскольку цель упражнения в данном случае - получение красивого рельефа ног, резонно выполнять облегченный вариант упражнения – с руками, сложенными перед грудью. Самое главное правило выполнения ступы для стройных ног - ноги должны сильно устать. Нужно игнорировать желание выйти из позы как можно дольше. Чем сильнее устанут ноги, тем быстрее долгожданная прогулка в модных шортах по центральным улицам города. .

3. Нижний тругольник


Статическое упражнение для красивого рельефа ног. / Фото: acharya.su

Статическое упражнение для красивого рельефа ног. / Фото: acharya.su


 

Очень эффективное упражнение из йоги как для ног, так и для боков. Порядок выполнения для правой ноги. Делается максимально широкий выпад правой ногой. Затем отстраивается левая стопа: её внешний край должен быть прижат к полу. Затем правая ладонь ставится вплотную перед правой стопой. Плечо и область подмышки оказываются плотно прижатыми к правому колену. Левую руку нужно поднять вверх. Смотреть нужно на поднятую руку или впереди себя. Затем повторить упражнение для левой ноги.

4. Скрутка присев


Прокачка мышц икр и бёдер.

Прокачка мышц икр и бёдер.

 

Это упражнение дает огромную нагрузку мышцам ног и считается силовым. Это упражнение также поможет согреться и укрепить позвоночник. Сначала нужно выполнить присед стоящих рядом ног, а затем скрутиться поочередно вправо и влево со сложенными перед грудью ладонями. Удерживать нужно нужно не менее минуты на каждую сторону - скрутка влево и скрутка вправо.

5. Бабочка


Бабочка. / Фото: takprosto.cc

Бабочка. / Фото: takprosto.cc

 

Это упражнение помогает проработать внутреннюю поверхность бедра, где часто имеется некоторое количество не очень эстетичных жировых отложений даже у девушек астенического типа. Кроме того, это упражнение помогает усилить лимфоток и очень полезно для женского репродуктивного здоровья. Удерживать позу можно хоть пять минут.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх