11 простых скандинавских тортов-сэндвичей, которые придутся по вкусу каждому



 
Рецепты вкусных и необычных бутербродных тортов.

Рецепты вкусных и необычных бутербродных тортов.

Хотите удивить и побаловать друзей чем-то вкусненьким – стоит обратить внимание на торты-сэндвичи по-скандинавски. Их можно подавать к столу дома, а можно взять с собой на пикник. Замечательное и вкусное решение для настоящих гурманов.

1. Торт-сэндвич с морепродуктами


Закуска с морепродуктами.

Закуска с морепродуктами.

 


Для приготовления этого аппетитного торта-сэндвича понадобятся хлебные коржи, отварные яйца, огурцы и копченый лосось. Все ингредиенты нужно распределить между хлебными коржами. Торт можно промазать заправкой из творожного сыра и сметаны, а в качестве украшений использовать свежую зелень, креветки, лосось и редис.

2. Бутербродный торт с копченой сельдью


Шведский бутербродный торт с копченой сельдью.

Шведский бутербродный торт с копченой сельдью.

 


Разделите белый или ржаной хлеб на три коржа, измельчите копченую сельдь со сливочным маслом в блендере, так чтоб получился рыбный паштет для заправки первого коржа. Сверху выкладываем тонкие кружочки огурца и накрываем следующим коржом хлеба. На второй корж раскладываем ломтики слабосоленой форели, заправленной горчично-соевым соусом, и мелко порубленные листья салата. Укладываем третий хлебный корж, щедро смазываем торт смесью из сметаны и сливочного сыра, украшаем розочками из форели, огурца и моркови.

3. Торт-сэндвич с курицей


Бутербродный торт с курицей и спаржей.

Бутербродный торт с курицей и спаржей.

Красивый весенний торт с кусочками копченой курицы, огурцами и морковью, заправленный смесью из сметаны и майонеза и украшенный спаржей.

4. Торт с ветчиной беконом и индейкой


Бутербродный торт с ветчиной, беконом и индейкой.

Бутербродный торт с ветчиной, беконом и индейкой.

Для приготовления этого торта понадобится небольшая буханка белого круглого хлеба, которую стоит разрезать вдоль и срезать корочки. Хлебные коржи следует смазать заправкой из сметаны и сливочного сыра и разложить начинку. Украсить торт можно кружочками сладкого красного перца, зеленью, порубленными листьями салата и редисом.

5. Бутербродный торт с копченой рыбой и авокадо


Бутербродный торт со сливочным сыром и копченой рыбой.

Бутербродный торт со сливочным сыром и копченой рыбой.

Для приготовления заправки нужно смешать в блендере сливочный сыр, мякоть авокадо, мяту, лимонный сок и базилик до однородной массы. Копченую рыбу следует нарезать тонкими ломтиками и разложить между коржами, смазанными соусом. Украсить торт можно креветками, икрой и огурцами.

6. Торт-сэндвич с паштетом


Нежный торт с паштетом.

Нежный торт с паштетом.

Нежный бутербродный торт с паштетом из ветчины и сливочного сыра, украшенный зеленью, перепелиными яйцами, рулетиками из ветчины и твердого сыра.

7. Вегетарианский бутербродный торт


Овощной торт-сэндвич.

Овощной торт-сэндвич.

Для приготовления вегетарианского торта можно использовать любые овощи и зелень. Хлебные коржи стоит смазывать смесью из сметаны и творожного сыра.

8. Торт-сэндвич с сыром Филадельфия


Торт с семгой и сыром Филадельфия.

Торт с семгой и сыром Филадельфия.

Вкуснейший бутербродный торт с тонкими ломтиками слабосоленого лосося, сыром Филадельфия и свежим огурцом.

9. Торт с ветчиной и сыром


Простой торт с ветчиной и сыром.

Простой торт с ветчиной и сыром.

Смажьте первый ломтик хлеба сливочным маслом с травами, перекрутите ветчину на мясорубке и уложите полученную массу на первый корж. Со вторым коржом проделываем тоже самое, только вместо ветчины кладет тертый сыр. Готовый торт смазываем соусом из майонеза и взбитых сливок, украшаем и ставим на некоторое время в холодильник.

10. Бутербродный торт с копченым цыпленком


Торт-сэндвич с мясом копченого цыпленка.

Торт-сэндвич с мясом копченого цыпленка.

Мелко порубленное мясо цыпленка нужно смешать с зеленью и сливочным сыром. Щедро промазываем полученной смесью коржи. Готовый торт смазываем майонезом, украшаем рулетами из ветчины и твердого сыра.

11. Бутербродный торт с языком и овощами


Торт-сэндвич с отварным языком, яйцом и овощами.

Торт-сэндвич с отварным языком, яйцом и овощами.

На нижний ломоть укладываем мелко порубленные листья салата и тонкие ломтики отварного языка, смазываем начинку смесью сливочного масла и майонеза. На следующий хлебный корж укладываем кружочки крутого яйца, ломтики помидора, огурца и смазываем заправкой. Третий ломоть хлеба покрываем, как и первый, листьями салата и языком, с добавлением тертого хрена и зелени, накрываем четвертым ломтиком хлеба. Всю конструкцию смазываем сливочным сыром и украшаем по вкусу.

