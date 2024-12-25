11 простых скандинавских тортов-сэндвичей, которые придутся по вкусу каждому

Рецепты вкусных и необычных бутербродных тортов.
Хотите удивить и побаловать друзей чем-то вкусненьким – стоит обратить внимание на торты-сэндвичи по-скандинавски. Их можно подавать к столу дома, а можно взять с собой на пикник. Замечательное и вкусное решение для настоящих гурманов.
1. Торт-сэндвич с морепродуктами
Для приготовления этого аппетитного торта-сэндвича понадобятся хлебные коржи, отварные яйца, огурцы и копченый лосось. Все ингредиенты нужно распределить между хлебными коржами. Торт можно промазать заправкой из творожного сыра и сметаны, а в качестве украшений использовать свежую зелень, креветки, лосось и редис.
2. Бутербродный торт с копченой сельдью
Шведский бутербродный торт с копченой сельдью.
Разделите белый или ржаной хлеб на три коржа, измельчите копченую сельдь со сливочным маслом в блендере, так чтоб получился рыбный паштет для заправки первого коржа. Сверху выкладываем тонкие кружочки огурца и накрываем следующим коржом хлеба. На второй корж раскладываем ломтики слабосоленой форели, заправленной горчично-соевым соусом, и мелко порубленные листья салата. Укладываем третий хлебный корж, щедро смазываем торт смесью из сметаны и сливочного сыра, украшаем розочками из форели, огурца и моркови.
3. Торт-сэндвич с курицей
Бутербродный торт с курицей и спаржей.
Красивый весенний торт с кусочками копченой курицы, огурцами и морковью, заправленный смесью из сметаны и майонеза и украшенный спаржей.
4. Торт с ветчиной беконом и индейкой
Для приготовления этого торта понадобится небольшая буханка белого круглого хлеба, которую стоит разрезать вдоль и срезать корочки. Хлебные коржи следует смазать заправкой из сметаны и сливочного сыра и разложить начинку. Украсить торт можно кружочками сладкого красного перца, зеленью, порубленными листьями салата и редисом.
5. Бутербродный торт с копченой рыбой и авокадо
Бутербродный торт со сливочным сыром и копченой рыбой.
Для приготовления заправки нужно смешать в блендере сливочный сыр, мякоть авокадо, мяту, лимонный сок и базилик до однородной массы. Копченую рыбу следует нарезать тонкими ломтиками и разложить между коржами, смазанными соусом. Украсить торт можно креветками, икрой и огурцами.
6. Торт-сэндвич с паштетом
Нежный торт с паштетом.
Нежный бутербродный торт с паштетом из ветчины и сливочного сыра, украшенный зеленью, перепелиными яйцами, рулетиками из ветчины и твердого сыра.
7. Вегетарианский бутербродный торт
Овощной торт-сэндвич.
Для приготовления вегетарианского торта можно использовать любые овощи и зелень. Хлебные коржи стоит смазывать смесью из сметаны и творожного сыра.
8. Торт-сэндвич с сыром Филадельфия
Торт с семгой и сыром Филадельфия.
Вкуснейший бутербродный торт с тонкими ломтиками слабосоленого лосося, сыром Филадельфия и свежим огурцом.
9. Торт с ветчиной и сыром
Простой торт с ветчиной и сыром.
Смажьте первый ломтик хлеба сливочным маслом с травами, перекрутите ветчину на мясорубке и уложите полученную массу на первый корж. Со вторым коржом проделываем тоже самое, только вместо ветчины кладет тертый сыр. Готовый торт смазываем соусом из майонеза и взбитых сливок, украшаем и ставим на некоторое время в холодильник.
10. Бутербродный торт с копченым цыпленком
Торт-сэндвич с мясом копченого цыпленка.
Мелко порубленное мясо цыпленка нужно смешать с зеленью и сливочным сыром. Щедро промазываем полученной смесью коржи. Готовый торт смазываем майонезом, украшаем рулетами из ветчины и твердого сыра.
11. Бутербродный торт с языком и овощами
Торт-сэндвич с отварным языком, яйцом и овощами.
На нижний ломоть укладываем мелко порубленные листья салата и тонкие ломтики отварного языка, смазываем начинку смесью сливочного масла и майонеза. На следующий хлебный корж укладываем кружочки крутого яйца, ломтики помидора, огурца и смазываем заправкой. Третий ломоть хлеба покрываем, как и первый, листьями салата и языком, с добавлением тертого хрена и зелени, накрываем четвертым ломтиком хлеба. Всю конструкцию смазываем сливочным сыром и украшаем по вкусу.
