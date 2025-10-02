Ленинград 1965-го

Девушки в коротких юбках, Дворцовая площадь без вездесущих японцев, не пафосный Невский! Снимки просто отличного качества для того времени. Это 1965 год, Советский Союз. Вот фотографии двух девушек. По снимкам и не скажешь, что это 50 лет назад. Или только так в Ленинграде одевались, не осуждали? Как будто сейчас снято, в наше время. 60-е годы — это время духовного подъема, время надежд на светлое будущее и хорошую жизнь.
Эрмитаж и парочка на его фоне.
Невский проспект. Нет рекламы, нет баннеров. Нет «Макдаков» и «Сабвэев». Отлично.
Еще Невский. Вдалеке надпись «Гостиный двор». По фотографии и не узнать прям.
Петропавловская крепость.
Фотограф для туристов.
Вид на Петропавловскую крепость, похоже, это место у Биржи.
У памятника Николаю I и Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.
Пассаж, а справа зал консерватории.
Автоматы газированной воды, прям ностальгия по детству.
Парочка. На втором фото встреча у Казанского собора.
Кофейня.
Вид на Исаакиевский собор. Место сбора огромного числа туристов.
Памятник Петру I.
Фото у Эрмитажа.
В магазине.
Лавка сухарей.
Примерка платья.
Это самые честные глаза у продавца.
Забавно, даже спустя 50 лет не перевелись бабушки с весами в парках, скверах и т.п. На второй фотографии — магазин рукоделия.
А.С. Пушкин и галстуки.
Время, когда никто не знал про Хэллоуин и прочие праздники, пришедшие с Запада. Витрина продуктовой лавки.
Коллективное фото на Дворцовой площади.
Арт-объект в неизвестной витрине.
Резюмируя: Санкт-Петербург прекрасен во все времена и останется таким навсегда. Фотографии немца Ганса Рудольфа Утхоффа, интересно, жив ли он сейчас? Побывал бы в Санкт-Петербурге спустя столько лет?
