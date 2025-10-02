Ленинград 1965-го

Девушки в коротких юбках, Дворцовая площадь без вездесущих японцев, не пафосный Невский! Снимки просто отличного качества для того времени. Это 1965 год, Советский Союз. Вот фотографии двух девушек. По снимкам и не скажешь, что это 50 лет назад. Или только так в Ленинграде одевались, не осуждали? Как будто сейчас снято, в наше время. 60-е годы — это время духовного подъема, время надежд на светлое будущее и хорошую жизнь.

Эрмитаж и парочка на его фоне.Невский проспект. Нет рекламы, нет баннеров. Нет «Макдаков» и «Сабвэев». Отлично.Еще Невский. Вдалеке надпись «Гостиный двор». По фотографии и не узнать прям . Петропавловская крепость.Фотограф для туристов.Вид на Петропавловскую крепость, похоже, это место у Биржи.У памятника Николаю I и Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.Пассаж, а справа зал консерватории.Автоматы газированной воды, прям ностальгия по детству.Парочка. На втором фото встреча у Казанского собора.Кофейня.Вид на Исаакиевский собор. Место сбора огромного числа туристов.Памятник Петру I.Фото у Эрмитажа . В магазине.Лавка сухарей.Примерка платья.Это самые честные глаза у продавца.Забавно, даже спустя 50 лет не перевелись бабушки с весами в парках , скверах и т.п. На второй фотографии — магазин рукоделия.А.С. Пушкин и галстуки.Время, когда никто не знал про Хэллоуин и прочие праздники, пришедшие с Запада. Витрина продуктовой лавки.Коллективное фото на Дворцовой площади.Арт-объект в неизвестной витрине.Резюмируя: Санкт-Петербург прекрасен во все времена и останется таким навсегда . Фотографии немца Ганса Рудольфа Утхоффа, интересно, жив ли он сейчас? Побывал бы в Санкт-Петербурге спустя столько лет?