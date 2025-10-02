С нами не соску...
Ленинград 1965-го

Девушки в коротких юбках, Дворцовая площадь без вездесущих японцев, не пафосный Невский! Снимки просто отличного качества для того времени. Это 1965 год, Советский Союз. Вот фотографии двух девушек. По снимкам и не скажешь, что это 50 лет назад. Или только так в Ленинграде одевались, не осуждали? Как будто сейчас снято, в наше время. 60-е годы — это время духовного подъема, время надежд на светлое будущее и хорошую жизнь.



Ленинград 1965-го

Ленинград 1965-го

Эрмитаж и парочка на его фоне.

Ленинград 1965-го

Невский проспект. Нет рекламы, нет баннеров. Нет «Макдаков» и «Сабвэев». Отлично.

Ленинград 1965-го

Еще Невский. Вдалеке надпись «Гостиный двор». По фотографии и не узнать прям.

Ленинград 1965-го

Петропавловская крепость.

Ленинград 1965-го

Фотограф для туристов.

Ленинград 1965-го

Вид на Петропавловскую крепость, похоже, это место у Биржи.

Ленинград 1965-го

У памятника Николаю I и Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.

Ленинград 1965-го

Пассаж, а справа зал консерватории.

Ленинград 1965-го

Автоматы газированной воды, прям ностальгия по детству.

Ленинград 1965-го

Парочка. На втором фото встреча у Казанского собора.

Ленинград 1965-го

Кофейня.

Ленинград 1965-го

Вид на Исаакиевский собор. Место сбора огромного числа туристов.

Ленинград 1965-го

Памятник Петру I.

Ленинград 1965-го

Фото у Эрмитажа.

Ленинград 1965-го

В магазине.

Ленинград 1965-го

Лавка сухарей.

Ленинград 1965-го

Примерка платья.

Ленинград 1965-го

Это самые честные глаза у продавца.

Ленинград 1965-го

Забавно, даже спустя 50 лет не перевелись бабушки с весами в парках, скверах и т.п. На второй фотографии — магазин рукоделия.

Ленинград 1965-го

А.С. Пушкин и галстуки.

Ленинград 1965-го

Время, когда никто не знал про Хэллоуин и прочие праздники, пришедшие с Запада. Витрина продуктовой лавки.

Ленинград 1965-го

Коллективное фото на Дворцовой площади.

Ленинград 1965-го

Арт-объект в неизвестной витрине.

Резюмируя: Санкт-Петербург прекрасен во все времена и останется таким навсегда. Фотографии немца Ганса Рудольфа Утхоффа, интересно, жив ли он сейчас? Побывал бы в Санкт-Петербурге спустя столько лет?


©


