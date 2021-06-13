Похлеще Калигулы: шокирующие развлечения римского императора Луция Коммода

Имя Калигулы стало синонимом разврата и насилия, царивших при дворе императора. Однако в Римской империи были и другие, не менее беспощадные, жестокие и порочные правители, которые по количеству своих «подвигов» могли бы соперничать с Калигулой. Одним из них был Луций Элий Аврелий Коммод, прославившийся распутством, хищениями из государственной казны и любовью к развлечениям. Он появился на свет в один день с Калигулой, 31 августа, но только спустя полтора столетия.
Голова статуи императора Коммода в образе Грекулеса. Дворец Консерваторов. Музеи Капитолия, Рим
31 августа 161 г. у римского императора-философа Марка Аврелия родился сын, которого решили назвать в честь соправителя отца, Луция Вера. У Луция Коммода были все шансы продолжить династию «пяти добрых императоров», которые правили до него: лучшие учителя обучали мальчика философии, литературе, риторике, но к этим наукам он проявлял мало интереса. Куда больше его увлекали гладиаторские бои, пение и танцы. Уже с юности проявились дурные задатки характера Коммода: он был бесчестным, развратным и жестоким. В 12 лет он потребовал сжечь в печи банщика, который по неосторожности перегрел ему воду для мытья.
Э. Делакруа. Марк Аврелий перед смертью передаёт власть Коммоду, 1844
До смерти Марка Аврелия Коммод был его соправителем, а после вся власть перешла к нему. Вступив на престол, он отказался от захвата новых территорий, начатого отцом, заключил мир с даками и сарматами, потерял отвоеванные Марком Аврелием земли за Дунаем.
Римский император Коммод. Фигурка производства Pegaso Models
Развлекался Коммод с императорским размахом: в его гареме было около трехсот женщин и столько же мужчин. Он любил, нарядившись возницей, управлять колесницами и пировать с гладиаторами. Коммод сам неоднократно принимал участие в гладиаторских боях, хотя выступление свободных граждан на гладиаторской арене считалось бесчестьем. Император провел 735 битв, из которых всегда выходил победителем – во-первых, потому, что сам прекрасно владел мечом, во-вторых, другие гладиаторы не смели оказывать сопротивление императору. Когда Коммод на сцене побеждал очередного противника или забивал животных, сенаторы должны были кричать: «Ты – бог, ты – первый, ты – самый удачливый из людей! Ты – победитель и всегда будешь победителем!».
Правитель Рима Коммод
У Коммода было своеобразное чувство юмора: он любил подавать гостям фекалии в изысканных блюдах, играть во врача, препарируя живых людей, носить женскую одежду. Однажды он заставил префекта претории Юлиана плясать голым с измазанным лицом перед своими наложницами и бить в кимвалы.
Монеты с изображением Коммода
Пока император предавался разврату и участвовал в гладиаторских боях, Римом правил префект претория Тигидий Перенн. Он всячески поощрял распутство Коммода, укрепляя тем временем свою власть. Перенн оклеветал приближенных императора, и тот казнил всех подозреваемых в заговоре. Но вскоре и сам Перенн был обвинен в подготовке покушения на жизнь Коммода и казнен вместе со своим сыном.
Коммод в образе Геркулеса
Императорской власти Коммоду вскоре оказалось недостаточно, и он потребовал своего обожествления. Он был поклонником восточных культов – носил на голове изображение бога Анубиса, появлялся в одеянии жреца Изиды. В последние годы отождествлял себя с Геркулесом, сыном Юпитера, и приказывал так себя именовать. В 190 г. он объявил Рим своей личной колонией и переименовал его в Коммодиану, или Город Коммода.
Кадр из фильма *Гладиатор*, 2000
В 193 г. против Коммода созрел новый заговор, и на этот раз он оказался результативным. Любовница императора Марция попыталась его отравить, но яд не дал ожидаемого эффекта, и Коммода задушил атлет Нарцисс – раб, с которым тот занимался борьбой. Сенат тут же объявил Коммода «врагом отечества», позже к власти пришел Септимий Север, причисливший предшественника к богам – для того, чтобы заручиться поддержкой его могущественной семьи.
Хоакин Феникс в роли императора Коммода в фильме *Гладиатор*, 2000
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