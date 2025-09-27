10 ошибок начинающих водителей, которые могут привести к последствиям

Водитель-новичок/ Фото: autocentre.ua
Как только вы начнете учиться водить машину, придется следить за множеством факторов. Вождение может оказаться сложной задачей для людей независимо от их возраста. Но иногда наши ошибки могут стоить очень дорого: 99% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей.
Большинство опытных инструкторов знают, какие неправильные действия склонны совершать новички, и учат, как их исправить. Вот несколько примеров. Посмотрите, какие из них характерны для вас и избавьтесь от плохих привычек, пересмотрев свои навыки вождения.
Распространенные ошибки начинающих
Подготовиться к любой ситуации, которая может произойти на дороге, невозможно. Вождение может быть волнующим и приятным, но оно также может вызывать стресс, особенно если вы новичок в этом деле. Тем, у кого нет достаточного опыта, стоит прислушаться к советам бывалых автомобилистов, знающих всё о реальных дорожных событиях и готовых поделиться некоторыми типичными ошибками, чтобы вы могли их избежать.
1. Недостаток контроля
Вы должны быть физически и морально сильны, чтобы уметь сосредотачиваться на дороге, не утрачивая связи с миром. Но управлять автомобилем – это не только знать, как крутить руль и жать педали. Надо его чувствовать. Если не можете контролировать скорость или не представляете, как поведет себя ваша машина в экстренной ситуации, это рано или поздно приведет к несчастному случаю.
Ученики, рядом с которыми постоянно находятся контролёры-инструкторы, привыкают больше полагаться на их команды и показания приборов, чем на собственные ощущения. Впоследствии им нелегко научиться чувствовать автомобиль. Здесь нужны крепкие нервы, практика и время. Чем больше часов вы проведете за рулем, тем быстрее научитесь водить плавно и стабильно.
2. Безрассудная скорость
Даже если у вас блестящие результаты экзаменов и отличный автомобиль, не стоит поддаваться пьянящему ощущению скорости и безрассудно увеличивать обороты двигателя. ДТП происходят неожиданно, и не всегда по вашей вине, но неосторожное превышение скорости может значительно повысить ваши шансы попасть в них. Это одна из основных причин аварий, последствия которых бывают фатальными.темпа, особенно во дворах и жилых массивах. Оставляйте себе достаточно времени для реакции на любые неожиданности.
Сегодня почти все новые автомобили имеют антиблокировочные тормоза, какую-то электронную программу стабилизации, контроль тяги и системы, помогающие избежать заноса. Однако способность оценивать скорость – это то, что развивается со временем, и если вы едете слишком быстро для поворота или налетаете на немаркированный участок гравия, любое электронное вмешательство в мире не даст вашим шинам дополнительного сцепления. Чем более серьезно вы отнесетесь к этому, пока набираетесь опыта, тем больше у вас шансов выжить в таких инцидентах.
С другой стороны, некоторые первогодки опасаются чужого безрассудного вождения и паникуют, видя приближающегося на большой скорости виртуозного «игрока в шашки». Поддавшись испугу, они совершают опасную ошибку, начиная судорожно маневрировать и перестраиваться, расчищая путь мчащемуся гонщику. Нередко это становится причиной несчастного случая: тот, кто мчится по заполненной машинами трассе, обычно заранее продумывает свои шаги, и если внезапно перед ним перестроиться, можно спровоцировать аварию.
3. Проблемы с маневрированием и парковкой
Маневрировать в режиме полной свободы действий несложно, но в стесненных условиях это одна из самых трудных задач. От параллельной парковки до заднего хода, большинству новых водителей трудно сделать это правильно, когда вокруг полно чужих глаз. Проблему усиливают другие водители, более опытные: искусно выполняя сложные маневры, они создают немало стрессовых ситуаций для новобранцев, едва знакомых с интенсивным движением.
К слову, не все из них лояльны к новичкам. Есть такие, кто над ними подшучивает или даже открыто издевается. Помня об этом, не позволяйте себя отвлекать и не отвечайте на чужие провокации. Но нужно практиковаться, если не хотите стать героем вирусных видео на YouTube.
4. Отвлекающие факторы
Многие любят громкую музыку, но водитель обязан знать, что происходит на дороге. Скорректируйте громкость так, чтобы вы могли избежать автокатастрофы, услышав крики людей, визг тормозов и клаксоны других автомобилей.
В современном мире, основанном на высоких технологиях, существуют и другие факторы, способные отвлекать людей во время вождения – из-за них страдают даже самые опытные водители. Они включают в себя и спидометр, и друзей в машине, дорожные знаки и рекламу про бизнес, распродажи и дешевую мебель, а также пешеходов, интересные объекты, мобильный телефон, некомфортную температуру в салоне, затекшую спину и отчаянную потребность сходить в туалет.
Все это снижает эффективность управления: мы становимся неспособными правильно мыслить и быстро реагировать. Некоторые раздражители нам неподвластны, но какие-то вполне устранимы. Например, можно не пытаться выполнять несколько задач одновременно, избегать прокрутки социальных сетей и звонков во время вождения, настроить перед поездкой кондиционер, отрегулировать положение руля и водительского кресла, периодически останавливаться на отдых в долгом путешествии.
5. Попутчики
Многие новички хотя и страшатся ездить в одиночестве, избегают свидетелей. Одни просто стесняются, боясь показаться слабыми и неопытными, других злит критика, вынуждающая их нервничать. Но поначалу все же стоит кататься с людьми, имеющих водительский стаж. Вы сможете получить немало полезных советов, которых вам не дали в автошколе, и использовать их на протяжении всей своей жизни.
Однако риск аварии повышается, если автомобиль полон людей: настроение и поведение каждого из пассажиров может влиять на концентрацию внимания водителя. Пока не наберетесь опыта, избегайте перевозки больших компаний, особенно с детьми – это слишком рискованно.
6. Сигналы
Своевременная подача сигналов имеет огромное значение при вождении автомобиля. На дороге нет ничего хуже, чем машина, поворачивающая без надлежащего предупреждения. Как начинающему водителю, вам необходимо выработать привычку правильно использовать стоп-сигналы и поворотники, не забывая о них в процессе общения с кем-то в салоне или отвлекаясь на какие-то дорожные факторы.
Одна из самых распространенных ошибок – это забыть включить или выключить дальний свет. Важно помнить, что «машина-невидимка» в кромешной тьме или тумане представляет огромную угрозу и для хозяина, и для находящихся поблизости водителей. Но дальний свет следует вовремя переключать, чтобы не слепить водителей на встречной полосе. Заметив, что вы не используете фары должным образом, вам могут начать сигналить или светить в ответ.
7. Пренебрежение ремнем безопасности
Есть люди, которым ремень безопасности мешает, но пристегивание является обязательным условием. Его нельзя забывать или игнорировать. Ремень специально разработан для снижения риска смертельных травм, поскольку распределяет силу удара по различным частям вашего тела. Это должно стать привычкой, даже если собираетесь быстро съездить в близлежащий продуктовый магазин.
8. Несоблюдение безопасного расстояния
Выдерживание приличной дистанции между автомобилями – важный фактор, о котором всегда следует помнить, чтобы не попасть в неожиданную аварию. Никогда нельзя быть уверенным в том, что водитель впереди вас внезапно не остановится по неосторожности или из-за сердечного приступа. Поэтому, следуя сзади, необходимо держаться на разумном расстоянии.
9. Неверное толкование дороги
У вас больше шансов неправильно понять дорогу ночью, чем днем. Оптические иллюзии – не такая уж редкость. Из-за них дорога может показаться уходящей налево, когда на самом деле идет направо, или поворот будет выглядеть пологим вместо крутого, или широкий путь неожиданно сузится. Очертания объектов и рельефа могут в темноте искажаться, особенно когда вы несетесь с большой скоростью.
Неприятности случаются и при неблагоприятных погодных условиях. Понятно, что в ливень, сильный ветер или снегопад надо быть особенно осторожным. Но существуют и скрытые опасности. «Черный лед», например, вы не видите, но он очень коварен, и морозным утром защищенные участки, куда не доходит солнце, могут оставаться очень скользкими намного дольше остальной части полотна.
А бывает, в течение жарких летних дней или недель на асфальте образуется слой незаметной спрессованной грязи из пыли, частиц резины, битума, масла и т.д., и во время дождя он становится скользким, пока вода его не смоет.
10. Отсутствие своевременного технического обслуживания
Чтобы автомобиль функционировал должным образом, надо быть в курсе его требований к ремонту и обслуживанию. Уследить за каждой мелочью нелегко для начинающих, но это важный шаг к обеспечению приятного вождения и безопасности на дороге. Не ждите, пока машина сломается или какая-либо система испытает существенный сбой. Если есть подозрения, поговорите о них с заслуживающим доверия автомехаником.
