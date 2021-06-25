Хрупкое, но мощное: каким было оружие древних ацтеков

Считается, что испанские завоеватели покорили цивилизацию ацтеков во многом благодаря тому, что, в отличие от коренных американцев, имели оружие из железа. И кажется, что действительно, как можно выстоять с дубинками против металлических клинков? Вот только оружие индейцев, хоть и было из дерева, в умелых руках ацтекского воина могло быть по-настоящему смертоносным.
Оружие ацтеков называлось макуауитль (другие вариации названия - макуавитль, макуахутл или маку-ахуитль) и берет свое начало еще с I тысячелетия нашей эры. Их можно найти в изображениях воинов майя в Чичен-Ице: выглядит оно как плоская дубинка, с торчащими из нее шипами необычной формы. Последние могли быть как с обеих сторон, так и только с одной. Но в историю макуауитль вошел именно как средство защиты ацтеков, отчаянно боровшихся с испанцами, пришедшими на их земли.
Вооружение ацтекских воинов. /Фото: facte.ru
Заготовка для макуауитля по форме напоминает короткое плоское весло, с обеих сторон которого вытачивался длинный желоб – в него вставлялись шипы, являющиеся главными «поражающими элементами». Материал для них был необычен для европейца – ацтеки остановили свой выбор на обсидиане — вулканическом стекле, обработка которого была у них весьма развита.
Секрет обсидиана, как поражающего элемента, состоит в том, что он одновременно и твердый, и хрупкий, а при обработке или ударе давал острые как бритва сколы. Мастерам по обработки материала среди ацтеков хватало одного точного удара по куску обсидиана, чтобы получить пластины нужной формы и толщины.
Дерево и обсидиан у ацтеков превращались в мощное оружие. /Фото: straniciistorii.ru
Другим ацтекским «лайфхаком» для изготовления макуауитля было вещество, которое скрепяло между собой элементы оружия. Первоначально индейцы использовали смолу, однако позже изобрели клеевую основу с весьма странными составляющими: помет черепах, голубая глина, кровь летучих мышей и др. Однако, несмотря на неубедительный состав, в реальности это вещество приклеивало обсидиановые шипы к дереву буквально намертво.
Испанские завоеватели, столкнувшись с макуауитлем, отметили, что шипы было, по сути, невозможно достать из деревянной основы – они оставались на месте и после сильных ударов, и при попытке специально их вытащить. Единственным минусом обсидиановых пластин была его хрупкость: он не редко раскалывался от удара под определенным углом.
Макуауитль впечатлил испанцев. /Фото: blindcat.ru
Макуауитль не имел четко прописанных параметров, и каждый ацтекский воин подбирал их «под себя». Двуручные мечи могли достигать длины в 70-90 сантиметров, а нередко были больше метра. Масса их примерно равнялась 2-3 килограммам. Таким тяжелым он был из-за основы, которую изготовляли из тяжелых и твердых пород дерева. В свидетельствах конкистадоров можно найти упоминания и о гигантских макуауитлях, размером «в рост человека», однако таких внушительных экземпляров были единицы.
Количество пластинок в макуауитле также варьировалось: их могло быть от четырех до восьми с каждой стороны. Высшего качества считались те детища ацтекских оружейников, в которых шипы настолько плотно прилегали друг к другу, что составляли практически сплошное лезвие. Однако, стоит уточнить, что и зазоры между пластинками были там неспроста — такая «пила» была способна нанести серьезные рваные раны.
Макуауитль мог быть разного размера. /Фото: pikabu.ru
Интересный факт: для религиозных церемоний существовал отдельный вид макуауитля. В нем пластинки обсидиана были заменены разноцветными птичьими перьями. С этим «оружием» воин должен был насмерть сражаться вооруженными реальными боевыми мечами соперниками. Побежденный являлся принесенной жертвой богам. Однако были и случаи победы: так, описывается эпизод, когда один воин сумел одолеть церемониальным макуауитлем сразу шестерых.
Испанские конкистадоры на себе прочувствовали всю смертоносную мощь макуауитля. В хрониках тех времен можно найти сразу несколько случаев поразительной силы ударов, которые ацтеки наносили завоевателям или их лошадям своими мечами. Так, сохранились предания о том, что сильный индеец мог перерубить ногу и даже шею лошади одним ударом макуауитля. Занимательно, что при этом нет ни одного упоминания о столь впечатляющей гибели конкретно человека от мощи ацтекского меча, однако можно вполне справедливо предположить, что такая ситуация также могла произойти.
О смертоносной силе макуауитля ходят легенды. /Фото: straniciistorii.ru
Все же, каким мощным и смертоносным не был макуауитль, защитить своих хозяев от истребления он не смог. Ацтеки, так же, как и майя, были полностью уничтожены европейскими завоевателями, и от них остались лишь образцы материальной культуры, ставшие предметом исследования историков и археологов. А вот сохранившихся аутентичных макуауитлей до наших дней не дошло – следы последних экземпляров теряются еще в 19 веке. Однако в нашем распоряжении есть свидетельства испанцев и множество рисунков, которые привлекают внимание энтузиастов: они создают как можно более точные реплики оружия древних ацтеков, чтобы воочию убедиться в его мощи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии