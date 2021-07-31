В мгновение ока: 5 самых скорострельных автоматов нашего времени

Первые образцы огнестрельного оружия делали примерно один выстрел в полторы минуты. Мушкеты времен Петра I делали один выстрел в 30-40 секунд. Легендарный Winchester Model 1873 позволял сделать от 17 выстрелов в минуту. Посмотрим же, как обстоят дела со скорострельностью у современных солдатских винтовок.
1. АК-12
Добротное оружие. |Фото: lenta.co.
Начать стоит с чего-то отечественного. 12-ая модель автомата Калашникова имеет весьма высокую скорострельность. Оружие делает 650 выстрелов в минуту и практически не дает осечек. Последнее особенно важно для оружия с большой скорострельностью.
2. SIG Sturmgewehr 90
Сильное оружие. |Фото: militaris.ru.
Незначительно по уровню скорострельности отечественный автомат превосходит штурмовая винтовка из Швейцарии. Модель за индексом SG 550, способа породить свинцовый рой из 700 выстрелов в минуту.
3. Heckler & Koch G36
Интересный образец. |Фото: wallhere.com.
Популярный немецкий автомат Heckler & Koch G36 имеет скорострельность в 750 выстрелов в минуту. При этом оружие фактически не дает осечек при поддержании максимального темпа огня. Неплохой результат для винтовки, которая начала свою историю еще в 1960-е годы.
4. Steyr AUG
Стреляет быстрее, чем кажется. |Фото: pholder.com.
Когда знакомишься с европейскими винтовками поближе, складывается впечатление, что конструкторы намеренно делают ставку в своем оружие на как можно более высокую скорострельность. Австрийский Steyr AUG сделанный еще в 1977 году дает 850 выстрелов в минуту.
Кстати, столько же выстрелов делает Heckler & Koch 416 – модификация немецкой винтовки под американские комплектующие.
5. Tavor TAR-21
Сделано в Израиле. ¦Фото: goodfon.ru.
Не остались в стороне от гонки скорострельности и израильские оружейники. Более того – смогли приятно удивить. Винтовка Tavor TAR-21, которая была сделана еще 1998 году, способна сделать до 900 выстрелов в минуту.
Рекордсмен: FA MAS F1
Абсолютный рекордсмен. |Фото: forcesoperations.com.
Абсолютным рекордсменом среди серийных моделей автоматов на сегодняшний день можно считать французский FA MAS F1. Эта винтовка с очень странной (и в свое время новаторской) конструкцией делает до 1 тысячи выстрелов в минуту. При этом показатель осечки составляет всего 2 выстрела, что является очень хорошим результатом.
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