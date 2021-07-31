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В мгновение ока: 5 самых скорострельных автоматов нашего времени


В мгновение ока: 5 самых скорострельных автоматов нашего времени

Первые образцы огнестрельного оружия делали примерно один выстрел в полторы минуты. Мушкеты времен Петра I делали один выстрел в 30-40 секунд. Легендарный Winchester Model 1873 позволял сделать от 17 выстрелов в минуту. Посмотрим же, как обстоят дела со скорострельностью у современных солдатских винтовок.


1. АК-12


Добротное оружие. |Фото: lenta.co.

Добротное оружие. |Фото: lenta.co.

 

Начать стоит с чего-то отечественного. 12-ая модель автомата Калашникова имеет весьма высокую скорострельность. Оружие делает 650 выстрелов в минуту и практически не дает осечек. Последнее особенно важно для оружия с большой скорострельностью.

 

2. SIG Sturmgewehr 90


Сильное оружие. |Фото: militaris.ru.

Сильное оружие. |Фото: militaris.ru.

 

Незначительно по уровню скорострельности отечественный автомат превосходит штурмовая винтовка из Швейцарии. Модель за индексом SG 550, способа породить свинцовый рой из 700 выстрелов в минуту.

 

3. Heckler & Koch G36


Интересный образец. |Фото: wallhere.com.

Интересный образец. |Фото: wallhere.com.

 

Популярный немецкий автомат Heckler & Koch G36 имеет скорострельность в 750 выстрелов в минуту. При этом оружие фактически не дает осечек при поддержании максимального темпа огня. Неплохой результат для винтовки, которая начала свою историю еще в 1960-е годы.

 

4. Steyr AUG


Стреляет быстрее, чем кажется. |Фото: pholder.com.

Стреляет быстрее, чем кажется.
|Фото: pholder.com.

 

Когда знакомишься с европейскими винтовками поближе, складывается впечатление, что конструкторы намеренно делают ставку в своем оружие на как можно более высокую скорострельность. Австрийский Steyr AUG сделанный еще в 1977 году дает 850 выстрелов в минуту.

Кстати, столько же выстрелов делает Heckler & Koch 416 – модификация немецкой винтовки под американские комплектующие.

 

5. Tavor TAR-21


Сделано в Израиле. ¦Фото: goodfon.ru.

Сделано в Израиле. ¦Фото: goodfon.ru.

 

Не остались в стороне от гонки скорострельности и израильские оружейники. Более того – смогли приятно удивить. Винтовка Tavor TAR-21, которая была сделана еще 1998 году, способна сделать до 900 выстрелов в минуту.

 

Рекордсмен: FA MAS F1


Абсолютный рекордсмен. |Фото: forcesoperations.com.

Абсолютный рекордсмен. |Фото: forcesoperations.com.

 

Абсолютным рекордсменом среди серийных моделей автоматов на сегодняшний день можно считать французский FA MAS F1. Эта винтовка с очень странной (и в свое время новаторской) конструкцией делает до 1 тысячи выстрелов в минуту. При этом показатель осечки составляет всего 2 выстрела, что является очень хорошим результатом.

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В мгновение ока: 5 самых скорострельных автоматов нашего времени

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В мгновение ока: 5 самых скорострельных автоматов нашего времениПодписаться на мой Instagram
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