10 мифов о здоровом питании, в которые мы до сих пор верим

От стереотипов избавляться всегда очень сложно, но нужно. Ведь из-за этого мы многого себя лишаем. Особенно остро это касается еды. Именно поэтому публикуем список самых популярных утверждений о здоровом питании, которые на самом деле являются неправдой.
Миф № 1. Есть после шести вредно для фигуры
Это заблуждение старо как мир.http://navote.ru/?p=146 Многие люди в наше время ложатся спать позже, чем это делали наши предки. Голодание может негативно сказаться на здоровье. Что действительно правда, это то, что не стоит есть за 3 часа до сна. И ужин должен быть легким.
Миф № 2. Жиры вредны для организма
Жиры считают очень вредными для фигуры и здоровья, но это не совсем так. Без них невозможен правильный обмен веществ. Без жиров в организме не усваиваются витамины, А и Е, практически перестают вырабатываться половые гормоны. При недостатке жиров быстро стареет кожа и страдает печень. Поэтому масло, особенно растительное, нужно ограничивать, но не отказываться от него вовсе. Лучше всего есть поменьше продуктов, содержащих скрытые и не всегда полезные жиры: колбасу, майонез, печенье, торты.
Миф № 3. Перекусывать вредно
Перекусы — это необходимость. Каждый человек, который заботится о здоровье, должен периодически пополнять запасы энергии. Только эти приемы пищи должны быть сбалансированными. К примеру, можно перекусить орешками или фруктами.
Миф № 4. Все органические продукты полезны
Продукты, которые имеют на упаковках надпись «органика» (то есть изготовлены без использования ГМО, пестицидов, различных пищевых добавок), зачастую ничем не отличаются от своих обычных аналогов.
Миф № 5. Не стоит употреблять углеводы
Углеводы бывают простые и сложные. Первые действительно стоит уменьшить в своем рационе. Они содержатся в сахаре, кондитерских изделиях, шоколаде, меде, варенье, сладких фруктах и напитках, белом хлебе и картофеле. Вторые же нужно обязательно употреблять тем, кто старается правильно питаться. А именно, стоит почаще есть крупы, бобовые, ягоды, овощи, зелень.
Миф № 6. Овощи и фрукты теряют все свои полезные свойства при замораживании
Современные технологии замораживания позволяют сохранить практически все полезные вещества. Это особенно актуально для зимнего времени года.
Миф № 7. Раздельное питание помогает похудеть
Это неправда. Набор ферментов,http://navote.ru/?p=146 которые вырабатывают желудок и поджелудочная железа, позволяет одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Пока нет научных доказательств того, что раздельное питание помогает бороться с лишним весом. Люди, которые выбирают этот способ похудения, чаще всего просто строго подбирают продукты, сокращают калорийность и таким образом теряют вес.
Миф № 8. Темный хлеб дает организму больше пользы, чем белый
Темный цвет хлеба совсем не означает, что в нем много клетчатки. Коричневый оттенок могут придать тесту и карамельные красители. Калорийность черного и белого хлеба практически идентична, поэтому прибавку в весе можно получить в любом случае. Наиболее полезны и богаты витаминами хлеб с отрубями и бездрожжевые хлебцы из цельного зерна, а также мюсли со злаками.
Миф № 9. Соки так же полезны, как и сами плоды
Соки практически не содержат ценной клетчатки. Количество витаминов и минералов заметно уменьшается при их изготовлении. Поэтому, если есть возможность, лучше употреблять свежие плоды.
Миф № 10. Суши и роллы — диетические продукты
Сами по себе суши и роллы не нанесут большого вреда фигуре. Хотя белый рис, который используется для приготовления этого продукта, не является лидером среди диетических продуктов. Большую опасность представляют соевый соус, майонез, который иногда используют в таких блюдах, и жирный сыр — они очень калорийны.
