Как задобрить домового : опыт хозяев из разных стран

Кузя и Добби – самые известные домовые.
С давних пор люди верят в домовых. По легендам, они живут рядом, приносят удачу и благополучие, помогают держать дом в чистоте и оберегают от пожаров. Главное - чтобы дух был доволен и счастлив. Но в своем большинстве эти существа, как дети. Они любят шалить и приносить хлопоты хозяевам: прятать вещи и бить посуду. Как задобрить своего домового – в обзоре про лучших духов-помощников из культур.
Домовой (славянская мифология)
Купчиха и домовой. Б.М. Кустодиев, 1922. | Фото: commons.wikimedia.org.
Домовой в славянской мифологии является одним из самых жутковатых домашних духов. Он принимает обличье старика, но размером с маленького ребенка. У него длинная седая борода. Иногда он похож на кого-то из мужчин-предков или даже на нынешнего главу семьи. Также домовой может принимать облик кошки, собаки или даже змеи.
Как говорят, свой домовой есть в каждом доме. Он обитает где-то под порогом, под плитой или в духовке. Чтобы домовой был доволен, нужно содержать хозяйство в порядке. Дом должен быть убран, посуда вымыта, еда спрятана – если только это не специальное подношение домовому.
Домовой. И.Я. Билибин. | Фото: smol.kp.ru.
Когда тот доволен и счастлив, то может выйти в ночное время и помочь по хозяйству, убрать во дворе. Если же домовой расстроен условиями в доме, он превращается во вредителя, крадет мелкие предметы, ломает вещи и тревожит спящих.
Котихальтиа (финская мифология)
Саунатонтту – финский дух-банщик. | Фото: todestinationunknown.com.
В финской мифологии есть духи - хальтиа. Они выступают в качестве защитников кого-то или чего-то. И среди этих духов можно выделить котихальтиа. Это маленький гном, живущий в доме. В зависимости от темперамента он может быть как помощником, так и шалуном. Домовой гном живет на чердаке, откуда ведет наблюдение и защищает членов семьи. Он тесно связан с другими духами, которые также берегут имущество. Так, под порогом живет дух-хранитель Маахинен, а за сауной присматривает Саунатонтту. Финских домовых духов также нужно подкармливать. Они любят кашу с маслом, творог, свежеиспеченный хлеб и пиво.
Трасгу (испанский фольклор)
Трасгу – помощник в доме. | Фото: es.wikipedia.org.
На севере Испании, в Астурии, люди верят в эльфа трасгу - еще одно существо со странной любовью к заботе о доме и склонностью к озорству. Если судить по верованиям, то трасгу имеет самую озорную репутацию из всех домашних духов. Трасгу представляются в виде маленьких эльфов, которые носят красные плащи и красные шапки. Из других особенностей отмечают их хромоту и отверстие в левой ладошке. Иногда эльфу приписывают рога.
Трасгу должен быть обеспечен небольшим количеством пищи и доступом в теплое место для сна, например, возле дымохода. Если эльф счастлив, то выполнит небольшие домашние работы, такие как мытье посуды. Но если им пренебрегают, он будет двигать предметы по дому, прятать их, бить посуду, создавать беспорядок. Для того, чтобы избавиться от трасгу, нужно назначить ему невыполнимую задачу, например, собрать зерно. Эльф не сможет этого сделать, потому что оно будет выпадать через дырочку в руке. В конце концов, обескураженный трасгу покинет дом.
Хоб (английский фольклор)
Добби – персонаж-домовой из «Гарри Поттера». | Фото: vse42.ru.
Выходец из фольклора северной Англии, хоб, - один из самых известных домашних духов. Он послужил образом для персонажа Добби из «Гарри Поттера». Согласно фольклору, хоб может обитать не только в доме, а также в магазине или на ферме, помогая с работой.
Традиционно хобы выглядят как чахлые эльфы, которые выходят ночью, чтобы помочь с делами. Они предпочитают, чтобы их не видели во время работы. Домовые ненавидят, когда их вознаграждают. Если хозяин дома попытается вручить хобу предмет одежды, то, скорее всего, тот обидится и уйдет. Более того, любая похвала будет рассмотрена как оскорбление, и эльф навсегда покинет дом. Лучше всего просто предоставить хобу его часть работы, и всем будет хорошо.
Дзасики-вараси (японский фольклор)
Японский дух денег. | Фото: ru.wikipedia.org.
Обычно японский дух дзасики-вараси остается невидимым. Он может показаться маленьким детям в обличье пухленького 5-летнего ребенка.
Взрослые владельцы дома могут увидеть дзасики-вараси только перед окончательным отъездом. Если же дух сам освободил помещение, то это верный признак обреченности и разорения. Поэтому стоит терпеливо мириться с его безобидными шутками, а не гнать прочь и подвергать жилье опасности.
Дзасики-вараси, как правило, живет в старых домах. Он любит шалить: пошуметь в пустых комнатах, сбросить покрывало с кровати. Несмотря на это, его не считают злым духом, и если он поселился в доме, то это, как правило, признак хорошего благосостояния семьи.
Габие (литовский фольклор)
Литовская богиня огня. | Фото: fb.ru.
Персонаж сказок литовского фольклора, Габие является одним из наиболее опасных домашних богов, она - живое воплощение огня. Габие иногда показывается в виде женщины в красном платье. Также она может принимать форму кота или петуха.
Уважить Габие очень просто: достаточно заботиться о семейном очаге. Если нужно полностью погасить огонь, то можно сделать это только с помощью чистой воды. Любая другая жидкость может возмутить божество. Если Габие будет недовольна, она может начать гулять по помещению. Другими словами, огонь будет распространяться по дому. Поэтому лучше не сердить Габию, чтобы сберечь дом от поджога.
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