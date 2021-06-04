Дорогобогато: как на базарах Самарканда продают «бренды» за бесценок

Хасан Курбанбаев эамечательный фотограф, иследующий современный Узбекистан через объектив своей камеры. А на его серию «Логомания: обрести мир за полцены» его сподвигли частые прогулки по базарам, где торгуют «брендом» — хорошо известными нашим людям «Абибасами» и «Зумами», т.е вещами с логотипами известных брендов. Названия марок штампуют и лепят везде и всюду: на пакетах, велюровых халатах и меховых тапочках. Продавцы говорят, что без брендовых этикеток вещи просто не берут. Вероятно, в липовых слиперах «гуччи» зашита мечта о сладкой жизни, недоступной для большинства.

Хасан рассказывает, что один из его героев делал ремонт у него, а других он нашёл через соцсети. Правда вещи на базаре пришлось купить — в аренду их не дают. В планах Курбанбаева — и дальше исследовать национальный колорит и снять настоящий документальный сериал о том, как живёт среднеазиатская молодежь.