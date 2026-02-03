3 действенных способа чистки ковра в домашних условиях

3 гениальных трюка, которые с легкостью справятся с любыми пятнами на ковре. Кто бы мог подумать…
Способ № 1В основе этого необычного способа лежит капуста квашеная. Такой метод очистки является самым экологичным, при этом капуста не только хорошо чистит пятна, но и одновременно «омолаживает» поверхность ковра.
Возьми немного квашеной капусты без уксуса и хорошенько отожми ее. Чтобы избавиться от характерного запаха, можно промыть капусту под проточной водой.Ровным слоем рассыпь продукт по поверхности ковра.Возьми щетку и начни чистить ковер, катая капусту по нему.
Когда капуста станет грязной, собери ее веником, хорошенько промой и снова рассыпь ее по ковру.Повторяй процедуру до тех пор, пока капуста не будет оставаться чистой после соприкосновения с ковром.После обработки дай ковру высохнуть и наслаждайся полученному результату.
Этот метод лучше всего работает при борьбе с пятнами от шоколада.
Способ № 2 Для борьбы практически с любыми пятнами, будь-то остатки вина, кофе или чая можно успешно использовать это простое и эффективное средство. Не удивляйся некоторым компонентом, входящим в его состав. Тут всё продуманно и проверенно на практике.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ
2,5 л воды
1/2 хозяйственного мыла
1 ст. л. бензина очищенного
1 ст. л. уксуса
400 г опилок
В небольшую емкость налей 1/2 литра теплой воды и добавь в нее уксус.Нанеси полученный раствор на губку и тщательно промокни губкой по ковру.Для приготовления основного средства натри хозяйственное мыло на крупной терке.
Налей в таз среднего размера оставшуюся воду и добавь в нее мыльную стружку, затем хорошо ее перемешай.
Подожди пока опилки высохнут и впитают в себя пятна, а затем смети их веником.
Обрати внимание, что все манипуляции с бензином лучше проводить на открытом воздухе или с открытым окном, чтобы избежать отравления от его испарений. Опилки лучше приобрести в зоомагазине, в отделе для грызунов.
Способ № 3Этот способ действует практически мгновенно, при этом он помогает бороться с любыми видами пятен. Обязательно возьми его на заметку!
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ
2 л воды
1 ст. л. соды
5 ст. л. уксуса
1 ст. л. стирального порошка
В удобную емкость налей теплую воду и добавь в нее стиральный порошок, соду и уксус.Тщательно перемешай все ингредиенты и перелей полученный раствор в пульверизатор.Распыли средство на имеющиеся пятна и при помощи хозяйственной губки потри проблемные места на ковре.
Это самый простой и при этом самый эффективный метод борьбы с пятнами на ковре в домашних условиях.
Я просто уверенна, что ты точно сможешь подобрать среди этих методов что-то для себя, и процесс доведения коврового покрытия до идеала станет куда проще.
