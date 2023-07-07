Мода и традиции: индус, который носит на голове самый большой в мире тюрбан весом почти 50 кг

Автар Сингх Мауни.
Автар Сингх Мауни, 60-летний житель индийского города Патиала, — обладатель самого большого тюрбана в мире. Когда набожный сикх разворачивает свой гигантский 45-килограммовый головной убор, то длина полотнища составляет 645 метров. Это длина 13 олимпийских бассейнов, если их расположить в один ряд.
Хороший тюрбан - хорошее настроение.
Традиционный головной убор последователей сикхизма - тюрбаны. Их материи, которая используется из их создания, в развернутом виде составляет всего 5-7 метров. Но только не в случае с самым большим тюрбаном житель индийского города Патиала Автара Мауни.
Необычная городская достопримечательность.
Мауни начинал с обычного тюрбана, потом сделал "скромный" тюрбан длиной 151 метр и постепенно увеличивал его длину. Чтобы добиться нынешних размеров головного убора, сикху потребовалось целых 16 лет.
Тюрбан + браслеты = 85 кг лишнего веса.
Чтобы обернуть тюрбан вокруг своей головы Сингху Мауни необходимо 6 часов. Стоит ли говорить, как ему проблематично собираться куда-нибудь.
Тюрбанатор.
Мотоцикл как единственно возможный вид транспорта.
Помимо длительных сборов, у сикха есть еще одна проблема — ему приходится переносить на себе огромный дополнительный вес. Только ткань его тюрбана весит 30 кг. Еще на 15 кг "тянут" металлические украшения на тюрбане. Помимо этого, он также носит меч и браслеты общим весом около 40 кг. Сикху приходится ездить только на мотоцикле, поскольку его тюрбан просто не влазит ни в одну машину.
Конкурент.
Несмотря на то, что Мауни ежедневно приходится таскать лишние 85 кг, 60-летний мужчина очень гордится своим необычным тюрбаном и утверждает, что не считает его бременем. Г-н Мауни является местной знаменитостью, и как только он появляется на улице, его сразу окружает толпа с фотоаппаратами. Также Сингх стал живым источником вдохновения для пенджабской молодежи, которая в последнее время начала забывать древние традиции своего народа.
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