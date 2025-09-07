Как готовят мясо в разных странах мира: 7 аппетитных рецептов

Мясо – вкуснейший ингредиент, который не только открывает доступ к множеству оригинальных рецептов, но и отлично помогает утолить голод. А если не хочется готовить банальные котлеты и биточки, то обратите внимание на следующую семерку супер-мясных рецептов, которые понравятся даже гурманам.
1. Мясо по-французски
Этот рецепт знаком каждой хозяйке, потому что особенно любимо такое мясо на просторах СНГ. И не удивительно, ведь оно получается очень вкусным, с оттенком сладости и овощей.
Ингредиенты:
• Отбивные из свинины – 405 г;
• Майонез – 25 г;
• Картошка – 2 шт;
• Томат – 1 шт;
• Лук – половинка;
• Сыр – для посыпки;
• Соль, перец.
Сочное и ароматное мясо по-французски. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и разрезать на равное количество кусочков;
• Сдобрить солью и перцем;
• Смазать майонезом;
• Картошку промыть и очистить;
• Нарезать кружками;
• Выложить сверху на мясо;
• Сдобрить солью;
• Помидор вымыть;
• Тоже нарезать на кружочки;
• Выложить сверху;
• Лук нашинковать;
• Посыпать сверху;
• Натереть на овощи сыр;
• Отправить на сорок минут в духовку при 180 градусах.
2. Гуляш
Гуляш. \ Фото: stayathomemum.com.au.
Более традиционный для наших широт гуляш на самом деле является классическим блюдом, которое готовят в Венгрии. Готовить его несложно, а ещё он удивляет мягкостью и нежностью вкуса.
Ингредиенты:
• Говядина – 605 г;
• Яйцо – 6 шт;
• Свиной жир – 80 г;
• Вино красное сухое – 330 мл;
• Мука – 565 г;
• Лук – 400 г;
• Сельдерей – 205 г;
• Морковка – 205 г;
• Петрушка корень – 2 шт;
• Картошка – 255 г;
• Тмин, паприка – по вкусу;
• Чеснок – пара зубочков.
Говяжий гуляш. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Нарезать лук небольшими кубиками;
• Обжарить на жиру;
• Мясо промыть и нарезать крупными кусочками;
• Обжарить следом;
• Томить до его мягкости, подливая небольшое количество воды;
• Тмин нашинковать ножом;
• Измельчить чеснок;
• Засыпать к мясу;
• Развести паприку в небольшом количестве растительного масла;
• Залить в мясо;
• Промыть и накрошить крупно овощи;
• Засыпать к мясу;
• По мере испарения воды подливать вино;
• Поперчить и посолить;
• Муку соединить с яйцом и солью;
• Сформировать тесто и раскатать его;
• Отщипнуть влажными руками небольшие кусочки;
• Забросить к мясу и дать отвариться пять минут;
• Подавать гуляш горячим.
3. Стейк
Стейк. \ Фото: excellence-kochschulen.de
Настоящая классика американской кухни – это сочный стейк, который можно подавать с любым гарниром и соусами. А чтобы приготовить его действительно вкусно – просто используйте этот рецепт.
Ингредиенты:
• Филе говядины – 605 г;
• Розмарин – пара веточек;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло оливковое – 1 ч.л;
• Кориандр в семенах – несколько штучек;
• Перец, соль;
• Паприка;
• Горчица дижонская – 1,5 ст.л.
Говяжий стейк. \ Фото: blog.liebherr.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и отжать;
• Нарезать на кусочки, толщиной по 2-3 см;
• Сделать небольшие надрезы крестообразной формы;
• Натереть солью, перцем и горчицей;
• Посыпать сверху специями;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Нарубить чеснок и розмарин;
• Обжарить до одной минуты;
• Сверху выложить мясо;
• Жарить до желаемого уровня готовности с двух сторон.
4. Свинина с персиками
Свинина по-китайски. \ Фото: nytimes.com.
Одним из самых необычных сочетаний является мясо с сочным, сладким персиком, которое обожают в Китае. Это прекрасный вариант, который поможет вам разнообразить ваш привычный рацион.
Ингредиенты:
• Свинина – 605 г;
• Персики в банке – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Перец сладкий – 2 шт;
• Сок из томатов – 155 мл;
• Уксус винный – 15 мл;
• Соевый соус – 5,5 ст.л;
• Крахмал – 15 г;
• Кориандр – половинка чайной ложки;
• Чеснок молотый – 15 г;
• Молотый имбирь и паприка – по вкусу;
• Перец, соль, сахар;
• Кунжут.
Свинина с персиками. \ Фото: okdiario.com.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно промыть под водой и нарезать кубиком;
• Обжарить на масле до образования корочки;
• Сдобрить солью;
• Лук разделить на половинки колечек;
• Морковь накрошить брусками;
• Ввести к мясу;
• Уменьшив мощность огня, томить около шести минут;
• Промыть перец;
• Нарезать ломтиками и удалить семена;
• Ввести к мясу и готовить еще семь минут;
• В соевый соус добавить уксус и соединить со специями;
• Залить мясо;
• Сдобрить солью и дать протушиться ещё шесть минут;
• Ввести сахар, крахмал и залить томатный сок;
• Посыпать кунжутом;
• Готовить ещё семь минут;
• Персики разделить на четыре части;
• Засыпать на сковороду;
• Томить еще пятнадцать-двадцать минут.
5. Оссобуко
Оссобуко. \ Фото: dagelijksekost.een.be.
А это блюдо представляет собой самый настоящий деликатес родом из Италии. Оссобуко – это тушеная, нежная телятина, которая удивит своим вкусом благодаря оригинальному соусу.
Ингредиенты:
• Телятина на кости – 905 г;
• Вино белое сухое – 155 мл;
• Томаты – 255 г;
• Морковка – 155 г;
• Лук – 80 г;
• Сельдерей – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло растительное.
Самый настоящий деликатес родом из Италии. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть и очистить;
• Морковку натереть на мелкой тёрке;
• Нашинковать лук;
• Крупными кусочками нарезать очищенный чеснок;
• Корень сельдерея нарезать кружками, а зелень крупными кусочками;
• У помидоров удалить хвостик;
• Отпустить ненадолго в кипяток;
• Затем удалить шкурку и мелко нарубить;
• Мясо обжарить на масле до образования золотистой корочки;
• Переложить в форму для запекания;
• Сдобрить солью и перцем;
• Лук обжарить до золотистости;
• Добавить морковку, сельдерей и чеснок;
• Томить около тридцати секунд, постоянно помешивая;
• Ввести помидоры;
• Сдобрить солью, перцем;
• Томить еще тридцать секунд;
• Затем влить вино и готовить в течение четырех минут;
• Пересыпать в форму поверх мяса;
• Накрыть фольгой, защипывая края;
• Отправить в духовку на полтора часа при 180 градусах.
6. Говядина по-бургундски
Говядина по-бургундски. \ Фото: i.ytimg.com.
Прямиком из Франции в вашу книгу рецептов – кусочки говядины по-бургундски, изысканный вкус которых покорил гурманов по всему миру.
Ингредиенты:
• Грудинка копченная – 65 г;
• Бульон на мясе – 405 мл;
• Мякоть говяжья – 305 г;
• Картошка – 145 г;
• Грибы – 80 г;
• Морковка – 125 г;
• Лук – 65 г;
• Перец чили – 1 шт;
• Вино красное сухое – 255 мл;
• Мука – 37 г;
• Кетчуп – 15 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло сливочное – 25 г;
• Сахар – 25 г;
• Зира, лавровый лист, тимьян;
• Гвоздика – 1 шт;
• Петрушка;
• Соль, перец.
Ещё одно вкуснейшее блюдо прямиком из Франции. \ Фото: karenrhodes.co.uk.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и нарезать равномерными кубиками;
• Сдобрить солью и перцем;
• Обсыпать половиной муки;
• Дать постоять около двадцати минут;
• Духовку прогреть до 160 градусов;
• Вымыть грибы;
• Нарезать крупными кусочками;
• Овощи промыть, зачистить, нарезать большими кусочками;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Перец чили разделить на половинки и убрать семена;
• Мелко накрошить;
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Обжарить грудинку с двух сторон;
• Вытащить и переложить в миску;
• Следом обжарить кусочки мяса до румяности;
• Переложить к грудинке;
• Поочередно обжарить морковку, картошку и лук до корочки;
• Ввести масло сливочное;
• Засыпать мясо и муку;
• Ввести сахар и кетчуп;
• Размешать и жарить около двух-трёх минут;
• Залить вином;
• Томить до испарения жидкости, после чего ввести бульон;
• Посыпать тимьяном и специями;
• Дать закипеть;
• Переместить в духовку, готовя около часа при 160 градусах;
• Затем вытащить и добавить овощи;
• Перемешать;
• Готовить еще сорок минут;
• Затем достать и ввести чеснок и перец чили, перемешать;
• Накрыть фольгой и дать постоять еще двадцать минут.
7. Ребрышки свиные
Свиные рёбрышки. \ Фото: pinterest.com.
Это блюдо является традиционным в Канаде, где его можно отыскать практически в любом ресторане. Однако нас оно интересует благодаря легкости приготовления, а ещё – неповторимому вкусу.
Ингредиенты:
• Рёбра – 805 г;
• Пюре из яблок – 85 г;
• Паста томатная – 85 г;
• Сахар – 2,5 ст.л;
• Лимон – половинка;
• Соус соевый – 2 ст.л;
• Чеснок сушеный – половинка чайной ложки;
• Соль, перец;
• Паприка и корица – по вкусу.
сочные, ароматные и румяные рёбрышки. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 220 градусов;
• Пюре соединить с томатной пастой;
• Засыпать сахар, выдавить лимонный сок;
• Посыпать корицей;
• Добавить продавленный через пресс чеснок;
• Тщательно перемешать до однородности;
• Ребра нарезать кусочками;
• Замариновать в соусе;
• Отправить в холод на полчаса-час;
• Противень застелить фольгой или бумагой;
• Мясо выложить;
• Печь около двух часов, периодически переворачивая и поливая соусом.
