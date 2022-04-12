Брить или не брить: секреты гладких ножек
Женщины всеми силами стремятся удалить нежелательные волосы на теле. Лазер, воск, сахарная паста, лезвия, крем – придумана масса способов, вот только не все из них эффективные и безболезненные. Приходится терпеть боль и раздражения кожи, а ведь есть несколько секретов, которые помогут сделать процедуру быстрой и простой.
1. Станок и лезвия
Станок и лезвия
Протирайте лезвие станка детским маслом. Такой простой способ поможет лезвию служить дольше. После 10 использований, его нужно сменить.
2. Ноги
Смазывайте ноги перед бритьём детским или кокосовым маслом, лезвие будет скользить мягко и гладко. К тому же это дополнительный уход за кожей ног.
3. Кожа
Гладкая кожа
Смешайте молоко и воду в одинаковой пропорции и нанесите на кожу, там можно смягчить все шероховатые места.
4. Кровотечение
Вазелин против кровотечения
При всех мерах предосторожности и современных технологиях кровотечения во время бритья неизбежны. Останавливать их лучше при помощи вазелина.
5. Зона бикини
К зоне бикини особое внимание
Для зоны бикини лучше взять мужской станок и лезвия к нему, они предназначены для более жёстких волос.
6. Душ
Брить ноги лучше после душа, кожа уже разогрелась, волосяные фолликулы смягчились, поэтому шансы на появление раздражения кожи минимальны.
7. Бритьё
Любо дорого посмотреть
Для тех у кого нежная кожа, лучше всего брить первый раз по росту волос, а потом ещё раз против роста, таким образом можно добиться более аккуратного результата.
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