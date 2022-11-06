7 зловещих историй из жизни королей с добрейшими прозвищами

Сигеберт Добрый

Алексей Тишайший

Просвещённый царь Алексей Михайлович в гневе был страшен.

Филипп Добрый

Филипп Добрый вошёл в историю как государь, который сжёг женщину за ношение мужских колготок.

Иоанн Добрый

Иоанн Добрый портит обед Карлу Злому.

Магнус Ласковый

На начало своей королевской карьеры Магнус Ласковый ещё пользовался ходунками.

Хакон Добрый

Вот так раньше представляли передачу маленького Хакона на воспитание английскому королю папой-викингом.

Болеслав Стыдливый