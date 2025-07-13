8 странностей советских квартир, которые не укладываются в голове у молодежи

Кухни в хрущевках были миниатюрными. / Фото: newtonew.com
Про СССР часто говорят как про эпоху дефицита и тотальной экономии. Лишнее тому доказательство – состояние советского жилья. Novate.ru рассказывает, в каких условиях жили наши родители, мамы и бабушки, и насколько диким это кажется подрастающему поколению.
Странность 1: Входные двери открывались внутрь
Кадр из советского фильма. / Фото: news.rambler.ru
Согласно советским нормам строительства, которые были обязательны к исполнению, все входные двери жилых домов должны были открываться внутрь. Сейчас это кажется странным и непонятным, но тогда подобное решение вполне можно было объяснить. Первые хрущевки отличались крохотными лестничными площадками и межквартирными холлами, поэтому единственным вариантом открыть дверь, чтобы не занять все пространство и случайно не ударить выходящего из своей квартиры соседа, было толкать ее внутрь. Лестничные площадки стали чуть просторнее только в брежневских постройках, но на дверях это никак не отразилось – они все так же открывались вовнутрь.
Также важным нюансом была пожарная безопасность. В случае возгорания квартиры двери, открывающиеся внутрь, можно было выбить, а вот если бы они открывались наружу, приходилось бы спиливать с петель. Это лишнее время, а при пожаре дорога каждая минута.
Кстати, в деревенских домах двери тоже открывались внутрь. Особенно это было характерно для регионов со снежными зимами. Такое решение вполне понятно и обосновано – когда метель за ночь наметала сугробы высотой до крыши, люди просто открывали двери на себя и начинали постепенно прокапывать выход наружу.
Странность 2: Окно между ванной и туалетом
Окно было дополнительным источником света. / Фото: stroy-tusa.ru
Пожалуй, это самый интересный атрибут советских квартир, который вызывает недоумение у современной молодежи. Предположений, зачем оно было нужно – много, но вряд ли кто-то может угадать истинную причину.
Дело в том, что подобные окна служили гарантией безопасности. Так как комнаты в квартирах были очень маленькими и двери открывались вовнутрь, если в ванной заклинивал замок, или человеку, находящемуся там, становилось плохо, гораздо проще было помочь, разбив окно из кухни. А вот выломать дверь в условиях тесной прихожей было практически нереально. Люди, знакомые с романом Шолохова «Собачье сердце», наверняка помнят, что Шарикова, который заперся в ванной, пришлось спасать как раз через окно со стороны кухни.
Также окно было дополнительным источником света. Так как в советских квартирах часто отключали электричество, проем позволял использовать комнату без постороннего освещения.
Еще одна причина появления окна – туберкулез, который в начале прошлого века был весьма распространенным заболеванием. Его возбудителем является палочка Коха, которая лучше всего развивается в темных и влажных помещениях. Главным оружием против бактерии считались солнечные лучи, поэтому строители и возводили окно, которое давало доступ к ультрафиолету.
Странность 3: Цветовая гамма подъезда
Верхнюю часть стены белили, а нижнюю красили в голубой цвет. / Фото: shtory-deco.ru
После войны подъезды в многоэтажных домах были двухцветными: верхняя часть была побелена, а нижнюю красили в синий или зеленый оттенок. Существует несколько причин, по которым так делали.
Во-первых, это давало возможность сэкономить на краске. Самыми востребованными в стране считались зеленая и синяя краска, поэтому их производили в избытке – можно было использовать для любых целей. Первую применяли для окрашивания военной техники, а вторую – для придания цвета грузовым автомобилям и сельскохозяйственному оборудованию.
Во-вторых, подобное окрашивание было практичным. Так как дома возводились в ускоренном темпе, и не было времени прорабатывать каждую мелочь, приходилось всячески маскировать строительные дефекты. Для этих целей идеально подходили яркие и насыщенные оттенки, такие как синий и зеленый.
В-третьих, контрастная полоса на стенах подъезда играла важную роль в вопросе пожарной безопасности. В случае возгорания жителям было проще сориентироваться и выбежать из задымленного подъезда.
Странность 4: Ступени, окрашенные по краям
Ступени окрашивали по краям для облегчения уборки. / Фото: loftecomarket.ru
Ступени в подъездах также красили по-особенному, а точнее – только по краям. После окрашивания поверхность становилась гладкой и глянцевой, что существенно упрощало процесс уборки. А вот центральную часть специально оставляли шершавой, чтобы она не была слишком скользкой и травмоопасной.
Есть еще одна версия. Считается, что окрашенные края ступеней позволяли скрыть кривизну стен, так как строители штукатурили их «на глаз», пытаясь всячески ускорить процесс. Также во время покраски стен и перил маляры часто пачкали лестницу. Чтобы не тратить время на оттирание пятен, они красили еще и ступени, маскируя свои огрехи.
Странность 5: Ниша под окном
Ниша под окном выполняла роль холодильника. / Фото: tverdotop-kotel.ru
До сих пор не знаете, зачем в хрущевских кухнях под окном делали специальный шкаф? Тому было несколько причин:
• в шкафу предусматривалось наружное отверстие, которое запускало внутрь холодный воздух и выполняло роль своеобразной вентиляции. Это было нужно для того, чтобы обеспечить нормальную работу газовой плиты;
• зимой шкаф использовали в качестве небольшого холодильника. Так как у большинства людей, которых массово переселяли из коммуналок в хрущевки не было практически никакой мебели и бытовой техники, архитекторы решили организовать холодное место для хранения продуктов под окном.
Странность 6: Крохотные кухни
Кухни в хрущевках были миниатюрными. / Фото: newtonew.com
В послевоенное время одной из главных задач, которую поставило правительство, было как можно быстрее восстановить пострадавшее жилье и возвести новые дома. Чтобы снизить себестоимость и ускорить строительство многоэтажек, было принято решение перейти от сталинской архитектуры к хрущевских панелькам.
Размеры комнат в новых квартирах были минимальные, так как для однушки норма жилой площади составляла всего лишь 16 квадратных метров. Кухня не было главной комнатой в квартире, поэтому для нее выделялось минимум места – так сказать, «остатки роскоши».
Кроме того, в планах государства было застроить страну общепитами, чтобы полностью решить проблемы с питанием. Правительство считало, что если кругом будут столовые, то никто не захочет готовить дома, а значит, большие многофункциональные кухни станут маловостребованными. К сожалению, план воплотить в жизнь не удалось, а хрущевки с неудобными кухнями, в которых даже развернуться сложно, остались.
Странность 7: Советский паркет
Чтобы сэкономить, паркет укладывали квадратами. / Фото: parket-metr.ru
В квартирах, предназначенных для проживания рядовых граждан, стелили обычный паркет. Так как материал производился в достаточном объеме, он был невероятно популярен при обустройстве сталинских квартир и хрущевок вплоть до 1980-х годов. Изначально напольное покрытие укладывали «елочкой», как и в дореволюционной России. Это было красиво, но затратно – на такой паркет уходило гораздо больше сырья и времени, поэтому было принято решение укладывать материал квадратами. Чтобы еще больше облегчить и удешевить отделку, строители использовали модульный вариант, который по советским меркам был совсем не плох.
Странность 8: «Тещина комната»
Дверь в кладовку, которую называли тещиной комнатой. / Фото: otoplenie-vdome.ru
В некоторых двухкомнатных хрущевках можно встретить узкое помещение без окон, выход в которое ведет из большой или из дальней комнаты. Изначально оно выполняло роль гардеробной – здесь хранилась одежда и обувь. Позже хозяйки стали туда складывать все подряд: бытовые принадлежности, консервацию, инструменты и пр.
Почему эту комнаты прозвали тещиной? Вот такой своеобразный юмор у советского народа. Во-первых, здесь часто стояли те самые «закрутки», которые передавала мама хозяйки квартиры. А во-вторых, в кладовке иногда оборудовали временное спальное место для гостей, в частности, для тещи.
Позже размер этого помещения существенно уменьшился – из полноценной комнаты оно перешло в разряд встроенных шкафов для экономии пространства. А после того, как в проектах брежневских домов стало появляться больше мебели, которую нужно было где-то расставлять, от кладовок и вовсе решили отказаться.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии