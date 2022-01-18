«Лучше гор могут быть только горы»: завораживающие вершины, которые привлекают альпинистов со всего







Самые популярные горные вершины среди туристов.

"Лучше гор могут быть только горы", - слова этой песни известны пожалуй всем, даже тем, кто в горах ни разу и не был. А благодаря возможностям современной фото- и видеосъёмки сегодня оценить красоту гор могут не только альпинисты



"Лучше гор могут быть только горы", - слова этой песни известны пожалуй всем, даже тем, кто в горах ни разу и не был. А благодаря возможностям современной фото- и видеосъёмки сегодня оценить красоту гор могут не только альпинисты . Этот обзор - прекрасная возможность подняться на разные вершины мира, не выходя из дома.

1. Гора Фудзияма – высота 3776 метров, Япония



На гору Фудзи, которая является одной из самых главных японских достопримечательностей и действующим вулканом, мечтают подняться не только многочисленные туристы , но и местные жители, для которых это место считается священным.



2. Вулкан Котопахи – высота 5897 метров, Эквадор



Вершина второй по высоте горы в Эквадоре, которая входит в число самых высоких действующих вулканов в мире, интересна тем, что она сформирована из двух кратеров, напоминающих своей формой идеальный круг.



3. Гора Рейнир в штате Вашингтон – высота 4392 метра, США



Высочайшая вершина штата Вашингтон считается самой красивой и величественной, и в тоже время – одной из самых опасных в мире из-за того, что этот спящий стратовулкан находится в густонаселенном районе.



4. Гора Монблан – высота 4810 метров, Франция/Италия



«Белая гора» - которая является высочайшей вершиной Альп – считается местом рождения альпинизма, ведь именно здесь 8 августа 1786 года Мишель-Габриель Поккар и Жак Бальма совершили первое в истории высотное восхождение.



5. Стратовулкан Килиманджаро – высота 5895 метров, Танзания



Совершить восхождение на высочайшую точку Африки, постоянно покрытую снегом, можно по одному из семи существующих маршрутов, среди которых можно выбрать как более легкий и пологий, так и крутой и динамичный.



6. Гора Эльбрус – 5642 высота метра, Россия

Самую высокую точку России - двухвершинный вулкан Эльбрус, который входит в список высочайших гор планеты «Семь вершин», - называют Малой Антарктидой из-за огромной шапки льда и снега.



7. Вершина Кала-Патхар – высота 5643 метра, Непал



«Черная скала» – горная вершина в системе Гималаев, которая является выступом горы Пумори, очень популярна среди туристов- альпинистов в связи с относительной лёгкостью восхождения, а также из-за отличного вида на Джомолунгму.



8. Гранитная скала Хаф-Доум в Калифорнии – высота 2694 метра, США



Монолитная скала пользуется огромной популярностью среди туристов, которые хотят испытать свои силы и осмотреть живописные окрестности не имея альпинистского снаряжения и подготовки, подняться по сложной отвесной лестнице в 400 ступеней с двумя тонкими канатами вместо перил.



9. Гора Столовая в Кейптауне – высота 1086 метров, Южная Африка



Самая привлекательная и фотографируемая достопримечательность страны официально признана одним из семи новых чудес природы, путь к плоской вершине довольно простой – везде оборудованы дорожки, а опасные места огорожены.



10. Гора Кинабалу – высота 4095 метров, Борнео



Восхождение на главную достопримечательность Борнео является одним из самых популярных туристических маршрутов, потому что не требует никаких специальных навыков и обычно проходит за два дня с комфортной ночевкой в отеле.



11. Гора Косцюшко – высота 2228 метров, Австралия



Самая высокая точка Австралии весьма популярна среди туристов, которые регулярно поднимаются на ее вершину посредством подъемника, а для любителей пеших прогулок предусмотрена прекрасно оборудованная дорога.



12. Гора Пакая – высота 2552 метра, Гватемала



Действующий вулкан, который является одним из самых активных на планете, любимейшее место для альпинистов- экстремалов



13. Гора Тубкаль – высота 4167 метров, Марокко



Самая высокая гора Атласских гор примечательна тем, что для восхождения в летние месяцы из снаряжения придется запастись только треккинговыми палками, теплой одеждой, терпением и выносливостью, потому что маршрут занимает 2-3 дня в оба конца



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