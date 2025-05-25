Самые красивые университетские здания мира

Существует мнение, что те университеты, которые входят в сотню лучших учебных заведений мира, по данным журнала Forbes, имеют не только великолепную учебную базу и высокие научные достижения, но и являются самыми красивыми архитектурными сооружениями. И это не случайно, ведь престижность самого заведения начинается с внешней привлекательности, которая усиливается глубоким внутренним содержанием учебного процесса, и эти составляющие в итоге дают возможность университету стать самым лучшим во всех отношениях.





Всем известно, университет — это место, где активно бурлит студенческая жизнь, появляются новые научные открытия и внедряются инновационные технологии. Но не только наукой и учебой эти заведения наполняют жизнь студентов, они приучают молодежь к высокой эстетике. Не зря же бытует мнение, что лучшие специалисты выходят из стен именно красивых ВУЗов мира. Авторы Novate.Ru подобрали 10 самых красивых университетов мира, в которых уж точно приятно будет «грызть» гранит науки современным студентам.



1. Собор Королевского колледжа при Кембриджском университете (Кембридж, Великобритания)

2. Университет Коимбры в Старом королевском дворце (Португалия)

3. Оксфордский университет (Великобритания)

4. Йельский университет в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США)

5. Принстонский университет в Принстон (штат Нью-Джерси, США)

6. Университет Сорбонна в Париже (Франция)

7. Публичный исследовательский университет в Торонто (Канада)

8. Академия воздушных сил в Колорадо-Спрингс (США)

9. Небоскреб Mode Gakuen Cocoon Tower в Токио (Япония)

10. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в Москве (Россия)