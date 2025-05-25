Самые красивые университетские здания мира

Существует мнение, что те университеты, которые входят в сотню лучших учебных заведений мира, по данным журнала Forbes, имеют не только великолепную учебную базу и высокие научные достижения, но и являются самыми красивыми архитектурными сооружениями. И это не случайно, ведь престижность самого заведения начинается с внешней привлекательности, которая усиливается глубоким внутренним содержанием учебного процесса, и эти составляющие в итоге дают возможность университету стать самым лучшим во всех отношениях.
Всем известно, университет — это место, где активно бурлит студенческая жизнь, появляются новые научные открытия и внедряются инновационные технологии. Но не только наукой и учебой эти заведения наполняют жизнь студентов, они приучают молодежь к высокой эстетике. Не зря же бытует мнение, что лучшие специалисты выходят из стен именно красивых ВУЗов мира. Авторы Novate.Ru подобрали 10 самых красивых университетов мира, в которых уж точно приятно будет «грызть» гранит науки современным студентам.
1. Собор Королевского колледжа при Кембриджском университете (Кембридж, Великобритания)
Собор Королевского колледжа при Кембриджском университете является самым старинным и прекрасным зданием именитого ВУЗа. Это величественное строение считается одним из лучших примеров перпендикулярной готики в английской архитектуре и является важным туристическим объектом, а также визитной карточкой города Кембридж.в несколько этапов между 1446 и 1515 годами.
2. Университет Коимбры в Старом королевском дворце (Португалия)
Коимбрский университет, который был основан королем Португалии Динишем I еще в 1290 г., считается одним из старейших университетов Европы. При этом он является не только самым престижным учебным заведением в Португалии, но и уникальным образцом средневековой архитектуры. Особое внимание эстетов заслуживают несколько объектов ВУЗА, среди которых выделяется главный корпус, расположенный в бывшем королевском дворце, старинный кафедральный собор Святого Креста (XII в.), капелла Архангела Михаила, башня-часовня XVIII в., музей церковного искусства, академическая библиотека имени Жуана, а также удивительный ботанический сад.
3. Оксфордский университет (Великобритания)
Это, пожалуй, самый известный и узнаваемый университет мира, который уже более 500 лет выпускает специалистов высочайшего уровня. Его корпуса, в которых расположены 39 колледжей, считаются настоящими шедеврами архитектуры эпохи Возрождения и доступны не только для студентов. Сюда вход открыт и для всех тех, кто желает посмотреть столь величественный комплекс, состоящий из не только из учебных помещений, но и краеведческого и исторического музеев, огромной библиотеки и самых роскошных ботанических садов Англии.
4. Йельский университет в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США)
Йельский университет является частным исследовательским университетом, который входит в восьмерку наиболее престижных американских университетов. Сложно себе представить, но только территория основной части университета занимает 69 га земли, на которых разместилось 439 помещений университетского городка (кампуса), большинство их которых представляет особую архитектурную ценность. Конечно же, все эти корпуса строились на протяжении 500 лет, поэтому архитектурные стили и направления разнятся. Здесь без проблем можно изучать становление американской архитектуры, начиная от ново-колониальных принципов и викторианской готики и заканчивая ультрасовременными экспериментами. Интересно: Кампус университета – это так называемый студенческий городок, в котором расположены учебные корпуса, научно-исследовательские центры, библиотеки, спорткомплексы, стадионы, студенческие общежития, магазины, кафе и развлекательные учреждения.
5. Принстонский университет в Принстон (штат Нью-Джерси, США)
Принстонский университет прославился на весь мир своими известными выпускниками и уникальными научными проектами, а также является главой почетной ассоциации университетов «Лиги плюща». Благодаря невероятно красивому внешнему виду, мощнейшей научной базе и славной истории он считается одним из самых престижных ВУЗов Северной Америки. Кампус Принстонского университета занимает около 200 га в пригородной зоне, основные же его сооружения созданы в классическо-академическом готическом стиле, которые уже не одну сотню лет считаются самыми красивыми архитектурными творениями.
6. Университет Сорбонна в Париже (Франция)
Университет Сорбонна является не только старейшим и крупнейшим учебным заведением Франции, но и архитектурно-историческим комплексом, который привлекает внимание туристов. Все исторические здания Парижского университета Сорбонна сосредоточены в древнейшей части города и возводились на протяжении 8 столетий. Главные исторические корпуса считаются самыми известными и красивыми сооружениями, созданными в неоренессансном архитектурном стиле.
7. Публичный исследовательский университет в Торонто (Канада)
Весьма примечательный факт связан с основанием этого исследовательского университета, как оказалось, указ о его строительстве был подписан королем Англии в 1827 г., хотя самой Канады, как страны еще не существовало. Но, тем не менее, он стал это самым престижным и красивым учебным заведением Северной Америки и всего мира, учитывая, что исследования, проводимые в его лабораториях, помогли создать инсулин, выявить стволовые клетки, изобрести первый электронный микроскоп и много других жизненно необходимых препаратов и оборудования. Конечно же, не наукой единой славится ВУЗ, учитывая, что основным его корпусам почти 200 лет и строились они признанными зодчими, которым удалось создать поистине великие архитектурные шедевры. Первый университетский городок Святотого Георгия (St. George) считается не только самым красивым кампусом, но и культурным достоянием страны и главной достопримечательностью Тронто. На его площади в 71 га можно увидеть великолепие помпезных зданий выполненных в викторианском стиле. Два остальных университетских городка строились позже, в их оформлении преобладает экстравагантный эклектический стиль, ведь в его создании принимали участие лучшие зодчие со всего мира, в том числе и из России.
8. Академия воздушных сил в Колорадо-Спрингс (США)
Это учебное заведение прославилось футуристической Кадетской часовней, которую построили по проекту архитектора Walter A. Netsch в 1962 г. Ее фантастический вид вызвал массу возмущений в архитектурном мире, ведь в середине прошлого века такие формы и материалы еще не применялись для столь масштабных сооружений. Несмотря на первоначальное неприятие часовни, со временем ее автор был удостоен нескольких наград и на данный момент она признана Национальным историческим памятником и считается предвестником брутализма.
9. Небоскреб Mode Gakuen Cocoon Tower в Токио (Япония)
Это одно из самых современных футуристических зданий, которое объединило под своей крышей три учебных заведения Tokyo Mode Gakuen, HAL Tokyo, а Shuto Ikō. Если древние кампусы одного университета занимали огромные территории, то сейчас достаточно 50 этажей, чтобы разместить всех желающий учиться в престижных, даже можно сказать, в фантастических учебных заведениях.
10. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в Москве (Россия)
Один из старейший университетов России, основанных еще в XVIII веке, прославился на весь мир не только научными достижениями и талантливыми выпускниками, но и архитектурными формами. Если в предыдущих случаях особую архитектурную ценность представляют древние строения, то в случае с МГУ самым красивым и помпезным признан Главный корпус, построенный в 1949 —1953 гг. до сих пор, который даже в наше время небоскребов поражает воображение. Гигантские размеры здания, выполненные в стиле пресловутого «сталинского ампира» (его еще называют «монументальным классицизмом»), до сих пор вызывает восхищение, ведь мало кто может похвастаться такими размерами. Сложно представить, но длина более протяженной части корпуса составляет 2 км, а той, что покороче – 850 м.! Но и это еще не все, высота помпезного сооружения с учетом его шпиля составляет 240 метров, поэтому практически 40 лет оно считалось самым высоким в Европе.
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