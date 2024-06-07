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Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

В связи с тем, что с возрастом обмен веществ замедляется, нужно разгонять метаболизм. Пользы от этого очень много, да и трудного ничего нет.

Даже если у вас нет цели сбросить вес, утренний разгон обмена веществ всё равно пойдет на пользу. Это сможет защитить от некоторых болезней и застойных явлений в организме.



Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

1. Растяжка


В результате улучшения капиллярной проходимости и снабжения тканей кислородом растяжка с утра поможет ускорить обмен веществ. Ты можешь проделывать ее, даже не вставая с кровати. Перед тем как встать, обязательно хорошенько потянись.

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

2. Прыжки


В комплекс утренней зарядки обязательно должны входить прыжки со скакалкой. Если у тебя совершенно нет времени на тренировку с утра, просто делай маленькие прыжки на месте, когда будешь ждать на кухне, пока закипит чайник. Прыжки не только ускоряют метаболизм, но и повышают выносливость, улучшают координацию движений и дарят хорошее настроение.

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

3. Вода с лимоном


Чтобы очистить организм от токсинов и улучшить метаболизм, выпивай с утра стакан теплой воды. Если у тебя нет проблем с ЖКТ, тогда добавляй в нее несколько капель свежевыжатого лимонного сока.

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

4. Съешь на завтрак яйцо


Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм. Свари себе яйцо на завтрак. Также не забудь об овощах и каше!

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

5. Яблоко после завтрака


Яблоко – отличный продукт для разгона метаболизма с утра. Яблоки богаты пектином, который известен своим положительным действием на скорость обменных процессов.

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