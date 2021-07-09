Колосс среди буренок: В Канаде и Австралии нашли двух быков гигантских размеров

Австралийский бык-гигант.

Никерса купили, чтобы он стал предводителем стада.

Никерс значительно выше обычных коров.

Из-за своих размеров, Никерсу удалось избежать скотобойни, и теперь он доживет до старости на ферме.

Дозер из Канады с хозяйкой фермы.

Дозер выше Никерса на 2 сантиметра.

Дозер живет на ферме вместе с еще двумя другими быками и одной лошадью .