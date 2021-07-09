Колосс среди буренок: В Канаде и Австралии нашли двух быков гигантских размеров

В ноябре 2018 по всему Интернету разлетелась новость: в Австралии нашли такого огромного быка, что по сравнению с ним обычные коровы казались карликовыми. И буквально через пару недель с другой стороны планеты — из Канады — фермеры рассказали о своем быке-гиганте, рядом с которым даже человек кажется не особо высоким.
Австралийский бык-гигант.
Австралийский бык Никерс (Knickers — анг. «панталоны») принадлежит к голштино-фризской породе, которую специально разводили в Голландии как молочную породу. В среднем корова такой породы весит 750 кг, Никерс же весит 1400 кг. В холке этот бык достигает почти двух метров (194 см), так что даже большинство людей рядом с ним будут казаться низкими.
Никерса купили, чтобы он стал предводителем стада.
Какое-то время назад хозяин Никерса Джефф Персон хотел продать своего быка-переростка на мясокомбинат, но ни одно предприятие не согласилось взять такой заказ. Так что можно сказать, что рост Никерса буквально спас ему жизнь — теперь бык, судя по всему, будет доживать свой век на ферме.
Никерс значительно выше обычных коров.
«Может, и другие быки бы были такими же большими, кто знает, — говорит Джефф Персон, — Просто у них не было шанса — их отправляют на бойню еще молодыми.»
Из-за своих размеров, Никерсу удалось избежать скотобойни, и теперь он доживет до старости на ферме.
Фермеры приобрели Никерса, когда ему ему было 12 лет, для того, чтобы он стал предводителем стада. Уже тогда бык несколько крупнее остальных. Однако, к удивлению фермеров, его рост продолжался и продолжался, так что в какой-то момент Никерс стал непригоден для продажи. Впрочем, по крайней мере, со своей функцией был полностью справляется — коровки следуют за ним, не разбегаясь.
Дозер из Канады с хозяйкой фермы.
И в ответ на эту историю канадские фермеры с фермы Kismet Creek Farm опубликовали фотографии своего быка Дозера, который на 2 см выше своего австралийского «коллеги».
До того, как попасть на эту ферму, Дозер сменил несколько ферм, и когда он поступил на Kismet Creek Farm, он был около 190 см, но история с Никерсом заставила хозяев фермы измерить быка снова. Новые параметры показали 196 см. Из-за своих размеров у Дозера болят задние ноги, так что хозяева фермы купили для него специальный обезболивающий крем.
Дозер выше Никерса на 2 сантиметра.
Дозер, кстати, принадлежит к точно такой же породе, что и Никерс, но при этом не является частью стада, а просто живет в свое удовольствие вместе с еще двумя быками и лошадью в конюшне.
Справедливости ради, ни один, ни второй бык не являются чемпионами — на самом деле самым большим быком в мире является Беллино из Италии: в 2010 году при замерах рост Беллино в холке достигал 2,027 метра.
Дозер живет на ферме вместе с еще двумя другими быками и одной лошадью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии