10 интереснейших фактов из истории жевательной резинки, которые удивят даже взрослых

Невероятные факты из истории жевательной резинки.
К ней можно относиться по разному – любить или ненавидеть, но жевательная резинка уже не первое десятилетие удерживается на пике популярности, и покидать его не собирается. Когда жвачка впервые появилась в США, многие надеялись, что эта «вульгарная мода» вскоре закончится. Но популярность её растёт и сегодня.
1. Родина жвачки
Жвачка пришла из Мексики.
Жевательная резинка возникла в Мексике. Он появилась в Соединенных Штатах благодаря изобретателю Томасу Адамсу в 1866 году, но в то время она не вообще не была похожей на современную жевательную резинку. Скорее, это был коричневатый шар мексиканской «чикла» (белого латекса, выделяемого деревьями чикла или саподилла). По мере того, как латекс вытекал с дерева, он собирал кусочки коры и грязи, становясь коричневого цвета. В 1890 году натуральный латекс начали завозить в Соединенные Штаты в больших количествах и из него была сделана кондитерская (сладкая) жевательная резинка.
2. Чикла
Изобретение жевательной резинки.
Как только Томас Адамс получил в свои руки естественную жевательную резинку (чикла), он сразу же начал экспериментировать, как ее можно использовать. После нескольких экспериментов он решил, что она подходит только для жевания. Потратив $ 35 на разработку процесса, Адамс начал варить чикла до тех пор, пока она не становилась мягкой, как тесто для хлеба. Затем он раскатывал резинку на длинные полоски и нарезал ее квадратиками. После этого жевательная резинка охлаждалась и упаковывалась (в то время в нее не добавляли ароматизаторов, это был сугубо продукт для того, чтобы «чем-то занять челюсти»).
Для того, чтобы выработать у американцев привычку к жевательной резинке, Адамс раздал ее по кондитерским и аптекам, чтобы резинку бесплатно давали «в нагрузку» при покупке конфет. Так жвачка стала популярной среди детей.
3. Вечеринки жвачки
Ну, жвачка погоди!
В 1904 году появилась новая причудливая мода. Молодые люди начали проводить «вечеринки жевательной резинки» в крупных городах. Для того, чтобы попасть на такую вечеринку, каждый гость должен был принести с собой пачку жевательной резинки. Гости начинали жевать ее до тех пор, пока она окончательно не размягчалась, затем жвачку доставали изо рта и лепили из нее, как из пластилина.
4. For men only
Плохая привычка.
Мало того, что жевательная резинка стала популярной среди детей, «дурную привычку» переняли также женщины. Как считали некоторые мужчины, у женщин жевательная резинка была чем-то вроде эквивалента жевательного табака у мужчин. В 1903 году начали организовываться даже целые общества против жевательной резинки. Повсеместно пропагандировалось то, что для «настоящих женщин жевать жвачку — ниже их достоинства, особенно в общественных местах».
5. Чудеса рекламных акций
Уильям Ригли-младший.
В 1891 году Уильям Ригли-младший продавал бытовые изделия (в основном, мыло и пекарскую муку). Он начал раздавать бесплатные палочки жевательной резинки каждому человеку, который покупал банку пекарской муки. Увидев, насколько популярной стала жвачка, он решил переориентировать свой бизнес и начал выпускать сугубо жевательную резинку. Это было действительно гениальным решением для Ригли. Более того, в 1916 году он предоставил сотрудникам на своих фабриках ряд преимущества и прав, что было неслыханным в то время. А в 1924 году он предоставил своим сотрудникам 2 выходных. В отличие от других работодателей того времени, его работники не должны работать шесть дней в неделю, чтобы сохранить крышу над головой.
6. «Тутти-фрутти»
Ароматизированная жевательная резинка.
Хотя натуральная (природная) жевательная резинка Томаса Адамса продавалась очень хорошо, он увидел возможность для создания еще большего рынка жвачки. В 1871 году он начал делать ароматизированную жевательную резинку со вкусом лакрицы, которая называлась Black Jack. Далее он изобрел жвачку с фруктовым вкусом «Тутти-фрутти» и его компания начала устанавливать первые в истории автоматы по продаже жевательной резинки. К концу 1800-х годов появились и другие производители жевательной резинки.
7. Медальоны для жевательной резинки
Медальон для жвачки.
Медальоны с картинками были чрезвычайно популярны в викторианскую эпоху. Люди носили у себя на шее (поближе к сердцу) фотографии своих близких. В 1889 году один джентльмен придумал идею медальона для жвачки, на который люди могли бы клеить свою недожеванную жевательную резинку, чтобы она не загрязнялась. Идея не была очень популярной до 1913 года, когда внезапно подобные аксессуары не стали очень модными. Медальон был похож на обычный раскрывающийся медальон с фото внутри, за тем исключением, что в него внутри было вставлено стекло, чтобы жвачка не прилипала к нему.
8. Королева жевательной резинки
Фей Тинчерэ.
Еще до того, как жевательная резинка стала активно рекламироваться в немом кино, была девушка, которую называли «королевой жевательной резинки», - Фей Тинчер. К 1916 году она стала по сути лицом бабл-гама в США». Она была комедийной актрисой и режиссером, сделавшей очень многое для популяризации жевательной резинки.
9. Bubble gum от переживаний, бессонницы, депрессии...
Лучшее средство от всех неприятностей.
В 1916 году жевательная резинка была названа «лучшим средством от любых забот». Жвачка превратилась из некрасивой привычки бедняков в «психологическое средство» для любого человека в Соединенных Штатах. Одна статья даже утверждала, что жевательная резинка не только «избавляет человека от переживаний, но также помогает при бессоннице и депрессии». Врачи стали назначать резинку для пациентов, которые страдали от депрессии или нервных расстройств.
10. Американская мода
Американизация не пройдет.
В то время как США медленно привыкали к мысли, что мода на жевательную резинку и не собирается проходить, американцы начали «экспортировать» это увлечение в другие страны. Как заявил один австралийский репортер в 1928 году, «Я не вижу никаких аргументов против использования жевательной резинки, за исключением того, что она просто не нравится некоторым». В то же время в Англии поднялся скандал против запрета полиции на жевание резинки. Оказалось, что некоторые из английских аристократов продвинули этот закон, «восстав» против американизации своей страны и желая дистанцироваться от американской моды на жевательную резинку.
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