Американская пирамида: тайна проекта Safeguard времен холодной войны

С появлением ядерного оружия мир неоднократно вплотную подходил к той точке, когда могла начаться последняя война в истории человечества. Пока все эти споры и разногласия успешно решались за столом переговоров. Именно так было в 70-е годы прошлого века, когда СССР и США поняли, что создание развитой системы ПРО (на одной из сторон) станет не спасением от ядерного конфликта, а его причиной.
Договор взаимного уничтожения
ПРО стала угрозой.
В 1972 году политики СССР и США решили сесть за стол переговоров на почве появления новейших ракет, которые могли доставлять ядерные заряды на тысячи километров. С обеих сторон тогда понимали, что создание системы ПРО с высоким шансом перехвата любой ракеты послужит эскалации, а не деэскалации ядерной напряженности. Отказываться от ПРО, конечно, никто из стран не планировал, однако достигнутый договор должен был уберечь мир от ядерной войны.
Согласно договору, обе сверхдержавы оставляли за собой право развернуть по одному району противоракетной обороны для защиты самых ценных со стратегической точки зрения объектов. Количество ракет-перехватчиков должно было ограничиваться сотней, а точность действия – 1 тысячей км. США решили развернуть такой комплекс в Северной Дакоте, сообщают консультанты Novate.ru. Он должен был прикрыть эскадрилью Гранд Форкс со 150 шахтами для ядерных ракет. Проект назвали «Safeguard».
«Мера предосторожности»
Так появился данный комплекс.
Комплекс площадью 11 798 кв.м был построен около города Некома в кратчайшие сроки. Все, что есть в комплексе, включая электростанцию, топливное хранилище, цех для сборки ракет, пусковые установки, командный центр – расположилось под землей в бункерах, которые были соединены между собой системой тоннелей. Единственное, что выдавало военный объект на месте Safeguard кроме забора – это торчащая посреди поля усеченная пирамида высотой 25 метров.
Второй радар.
Строилась она не для красоты. Это радар комплекса с фазированными антенными решетками РЛС. Дальность обнаружения каждой – 1100 км. Радар обеспечивал 360 градусную видимость. В 40 км от объекта находился еще один радар, который входил в систему «Safeguard», который на самом деле был главным и «видел» за 3200 км.
Под пирамидой целый город.
Для перехвата советских ракет в случае начала войны планировали использовать новейшие LIM-49A Spartan. Габариты ракеты составляли 16.8х1.09 метра. Весила каждая – 13 тонн. Максимальная управляемая дальность полета ракеты-перехватчика – 740 км, а потолок поражения целей – 560 км. Для пущей эффективности каждая снаряжалась термоядерной боеголовкой класса W71 мощностью 5 мегатонн. Также в комплексе были ракеты поменьше и намного быстрее, на тот случай если бы заслон из «Спартанцев» все-таки прорвали.
Круто и слишком дорого
Инициативу в итоге свернули.
Судьба американского Safeguard напоминает судьбу многих подобных советских объектов. На передовой комплекс впоследствии просто не нашлось денег. Работы над ПРО Safeguard закончились в 1973 году, однако открыли базу только в 1975. При этом уже в 1977 году инициативу свернули из-за сокращения военных расходов. Впрочем, существует мнение, что данная система ПРО просто оказалась ненужно из-за дальнейшего прогресса в области ракетостроения и появления баллистических ракет UGM-73 Poseidon.
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