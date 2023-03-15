5 оригинальных начинок для домашних пельменей, которые придутся по вкусу всей семье

В ритме современного мира большинство привыкло питаться на ходу, а приходя домой, доставать из холодильника полуфабрикаты, дабы сэкономить время и попросту отдохнуть с тарелкой еды перед телевизором. И всё бы ничего, но зачастую, в большинстве своих случаев, такая еда не сравнится с домашней, в том числе и магазинные пельмени, которые многие охотно покупают, наспех закидывая в морозилку на всякий случай. А ведь можно потратить пару часов в выходной день и приготовить их самостоятельно с абсолютно разной начинкой.
1. С курицей
Домашние пельмени с курицей. \ Фото: aminoapps.com.
Нежные, сочные, приправленные ароматными специями – пельмени с курицей понравятся даже детям. Их можно подавать с соусами, сметаной или свежими овощами. Ко всему прочему из них можно сварить вкуснейший суп.
Ингредиенты:
• Мука – 0,5 кг;
• Яйца – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Вода – 1 стакан;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Начинка:
• Куриный фарш - 800-900 г;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Пельмени с курятиной. \ Фото: leclick.ru.
Способ приготовления:
• В глубокую миску просеять муку;
• Влить воду;
• Добавить яйцо;
• Посолить;
• Тщательно перемешать;
• Влить подсолнечное масло;
• Перемешать и замесить тугое тесто;
• Накрыть плёнкой и дать постоять минут 20-30;
• Лук очистить;
• Натереть на среднюю или мелкую тёрку;
• Смешать вместе с фаршем;
• Добавить соль и перец;
• Хорошенько перемешать;
• Тесто раскатать пластом толщиной 1-2 мл;
• При помощи рюмки или формочки выдавить вареницы;
• В центр каждой вареницы положить чайную ложечку фарша (без горки);
• Сформировать пельмени;
• Пересыпать мукой и выложить в специальные контейнеры или пакеты для заморозки;
• Отправить в морозильник.
2. С рыбой
Пельмени с рыбой. \ Фото: google.com.ua.
Рыбные домашние пельмени – ещё один оригинальный рецепт, который приятно удивляет вкусовыми качествами. Такое блюдо отлично подходит под кисло-пряные соусы, сладкую горчицу и пикантный кетчуп.
Ингредиенты:
• Рыбное филе (или рыбный фарш крупного помола) - 700-800 г;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Чеснок - 2-3 зубочка;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Приправа для рыбы - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу.
Для теста:
• Мука - 600 г;
• Вода - 1 неполный стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л;
• Соль - по вкусу.
Рыбные пельмени. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• В глубокую и широкую миску просеять муку;
• Добавить яйцо, подсолнечное масло и соль;
• Перемешать;
• Влить воду и вновь перемешать;
• Затем замесить упругое тесто;
• Накрыть плёнкой и оставить на 40-60 минут;
• Лук и чеснок натереть на мелкой тёрке;
• Рыбное филе вымыть;
• Проверить на наличие костей (при необходимости их извлечь)
• Мякоть нарезать мелким кусочком;
• В миске смешать фарш с луком и чесноком;
• Добавить соль, перец, приправу для рыбы и сушёные травы;
• Хорошо перемешать;
• Тесто раскатать пластом 1-2 мл;
• Выдавить вареницы;
• В центр каждой положить начинку;
• Сформировать пельмени;
• Посыпать мукой;
• Переложить в контейнеры или пакеты для заморозки;
• Отправить в морозильную камеру.
3. Пельмени с грибами
Пельмени с грибами. \ Фото: pech.usite.pro.
Кто бы мог подумать, что не только вареники, а и пельмени бывают с грибами. Впрочем, почему бы и нет? У этого блюда сотни вариаций начинок, которые приятно удивляют, вызывая желание попробовать.
Ингредиенты:
• Мука - 3 чашки;
• Вода - 1 чашка;
• Соль - по вкусу.
Начинка:
• Шампиньоны - 700-800 г;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Пельмени с грибной начинкой. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку и воду;
• Добавить соль и перемешать;
• Замесить тугое тесто;
• Накрыть плёнкой и оставить минут на 40;
• Грибы хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и мелко нарезать;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Смешать с грибами и обжарить на подсолнечном масле примерно 10 минут;
• Дать остыть;
• Тесто раскатать пластом;
• При помощи формы или стакана выдавить вареницы;
• В центр каждой выложить начинку;
• Сформировать пельмени;
• Посыпать мукой;
• Выложить в пакеты для заморозки или в контейнеры;
• Отправить в морозильник.
4. С печенью
Пельмени с печенью. \ Фото: ethnomir.ru.
Пожалуй, пельмени, как и вареники, могут похвастаться сотней различных начинок, глядя на которые, глаза разбегаются – всё так вкусно и аппетитно, что пальчики оближешь. Впрочем, пельмени с печенью не стали исключением.
Ингредиенты:
• Мука - 700 г;
• Вода - 2 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - по вкусу.
Начинка:
• Печень любая на ваше усмотрение - 700-800 г;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Морковка крупная - 1 шт;
• Соль и перец по вкусу;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л.
Пельмени с начинкой из печени. \ Фото: superprzepis.pl.
Способ приготовления:
• В миске смешать воду с мукой;
• Добавить яйцо и соль;
• Перемешать и замесить тесто;
• Накрыть плёнкой и дать постоять 30-40 минут;
• Печень вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить и при необходимости замочить в солёной воде на 15 минут;
• Затем слить воду;
• Ещё раз промыть;
• Просушить и мелко нарезать (можно пропустить через мясорубку на крупную сетку);
• Лук и морковь очистить;
• И натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить вместе с печенью на подсолнечном масле 10-15 минут;
• Хорошо остудить;
• Тесто раскатать тонким пластом;
• Выдавить вареницы;
• В центр каждой выложить начинку;
• Сформировать пельмени;
• Пересыпать мукой;
• Выложить в пакеты или контейнеры для заморозки;
• Отправить в морозильник.
5. Со свеклой
Пельмени со свеклой. \ Фото: zira.uz.
Вряд ли вы когда-нибудь задумывались над тем, что пельмени могут быть со свеклой. Но почему бы и нет? Ведь никогда не поздно попробовать что-то новое и оригинальное.
Ингредиенты:
• Мука - 600-700 г;
• Яйца – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Вода – 1,5-2 стакана;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Начинка:
• Фарш мясной (любой) - 500-600 г;
• Свекла среднего размера - 2 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Смесь сухих трав - по вкусу.
Домашние пельмени со свекольной начинкой. \ Фото: cn.dreamstime.com.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать воду с просеянной через мелкое сито мукой;
• Добавить яйцо и соль;
• Перемешать и добавить подсолнечное масло;
• Вновь перемешать и замесить упругое тесто;
• Накрыть пищевой плёнкой и дать постоять около часа;
• Свеклу очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Мякоть отжать, а сок вылить в тесто;
• Слегка вымесить и вновь накрыть плёнкой;
• Лук мелко порезать или натереть на тёрке;
• Фарш смешать со свеклой, солью, перцем, сушёными травами;
• Тесто раскатать тонким пластом;
• Выдавить вареницы;
• В центр каждой выложить начинку;
• Сформировать пельмени;
• Пересыпать мукой;
• Разложить по пакетам или контейнерам для заморозки.
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