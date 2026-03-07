7 частых ошибок на кухне

Готовка – неотъемлемая часть нашей жизни. Конечно, можно заказывать доставку еды или питаться в ресторанах, но рано или поздно все равно придется вернуться на кухню. Novate.ru рассказывает, какие ошибки мы чаще всего используем в процессе приготовления блюд, и почему они заставляют выбрасывать еду в мусорное ведро.

Ошибка 1: Вы импровизируете

Ошибка 2: Вы не делаете заготовки

Ошибка 3: Вы используете тупые ножи

Ошибка 4: Вы добавляете мало соли в макароны

Ошибка 5: Вы не пробуете блюдо

Ошибка 6: Вы храните молоко на дверце холодильника

Ошибка 7: Вы перегружаете сковороду

Важно следовать рецепту.Не зря говорят, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но в случае с кулинарией это не работает. Рецепт дан не просто так. Чтобы добиться желаемого результата, важно следовать всем пунктам и внимательно следить за качеством и количеством продуктов, которые вы используете. Конечно, можно подкорректировать количество соли, сахара, специй, положить чуть больше муки, если, например, тесто кажется слишком жидким. Но обычно авторы рецептов прописывают эти моменты, поэтому импровизация становится безопасной.Если же вы импровизируете без какого-либо плана, инициатива будет наказуема. Важно понимать, с чем сочетаются продукты, которые вы используете, и как правильно их готовить, иначе у вас испортится настроение, а семья останется без ужина.Заготовки еды в морозилке.В последнее время в социальных сетях стала очень популярна тема заготовок. Кулинарные блогеры то и дело рассказывают, как сильно заготовки упрощают жизнь, сокращают время, проведенное на кухне, и позволяют наладить питание. Так почему бы не прислушаться к их советам, и не внедрить эту схему в свою кулинарную жизнь?Заранее можно приготовить соусы, нарезать овощи для супа, замариновать мясо, заморозить котлеты или завтраки, например, сырники.Это существенно экономит время и позволяет после работы отдыхать, а не возиться весь вечер у плиты.Ножи должны быть острыми.А вы знали, какой самый большой враг вкусных блюд? Тупой нож. Если лезвие плохо заточено, оно портит продукты и не позволяет красиво их нарезать. Кроме того, когда вы измельчаете еду тупым ножом, вам приходится прикладывать много усилий, а значит, в процессе вы можете пораниться.Обязательно держите на кухню качественную точилку или специальный камень. Как только вы заметите, что ножи стали плохо резать, сразу заточите лезвие – поберегите свои нервы. Также можно пару раз в год отдавать инструменты в мастерскую. Обычно заточки от специалиста хватает на 5-6 месяцев качественной работы.Добавляйте соль в кипящую воду.Хотите сократить количество соли в своей жизни? Отлично, только сделайте исключение для макарон. Чтобы у вас получилось вкусное блюдо, важно варить пасту в хорошо подсоленной воде. Она впитает ровно столько соли, сколько ей нужно, поэтому не переживайте, что можете переборщить.А чтобы в процессе точно все получилось, придерживайтесь следующей инструкции: наберите в кастрюлю воды, доведите до кипения и только после этого кладите соль. Чайной ложки обычно достаточно, но лучше попробовать воду на вкус. Хорошо размешайте соль, дождитесь, пока кристаллики полностью растворятся, и только после этого кладите макароны. Так они точно не будут пересоленными.Пробуйте еду в процессе приготовления.В начале статьи мы упоминали о том, что импровизировать в ходе готовки – плохая идея. Но это не значит, что нужно слепо доверять рецепту, и не пробовать блюдо в процессе приготовления. У каждого человека свой вкус – кому-то нравится соленая еда, кому-то острая, кому-то нейтральная, поэтому количество специй, соуса и других продуктов нужно «подстраивать» под себя.Старайтесь на каждом этапе пробовать блюдо – это позволит вам понять, чего не хватает или, наоборот, с чем вы переборщили. Банальный пример: вы пересолили суп. Если вы попробуете его сразу после того, как добавите соль, то сможете нейтрализовать излишки с помощью картофеля или риса. А вот готовый суп спасти можно будет лишь разбавив бульоном. Но тогда вкус будет не такой насыщенный.Храните молоко не на дверце, а на полкеОбычно продукты, которые мы по привычке храним на дверце холодильника, лежать там не должны. Взять, к примеру, молоко и кисломолочные продукты, вроде йогурта, кефира и ряженки. Если хранить их на дверце, постоянный перепад температуры приведет к тому, что они быстро испортятся. Именно поэтому следует переложить всю «молочку» на среднюю или верхнюю полку. Да, доставать будет не слишком удобно, зато можно будет не переживать, что срок годности истечет раньше заявленного на упаковке.Мясо не жарится, а тушится.Чтобы приготовить действительно вкусное блюдо, нужно запастись терпением. Невозможно сварить вкусный суп за 15 минут или пожарить идеальное мясо за 10 минут. Всему свое время. Поэтому в следующий раз, когда вы будете раскладывать мясо на сковороде, вспомните о том, что ее нельзя перегружать.Если кусочки будут расположены слишком близко к друг другу, они будут прожариваться неравномерно. Одни сгорят, а вторые останутся полусырыми. К тому же, в сковороде образуется слишком много влаги, и мясо будет, скорее, тушиться, чем жариться.Если у вас много курицы или свинины, жарьте кусочки несколькими партиями. Второй вариант, который ускорит процесс без потери качества – использовать две сковороды. Так вы приготовите действительно вкусный ужин, к качеству которого ни у кого не возникнет вопросов.