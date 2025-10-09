Первый класс в поездах разных стран мира

Многие поезда по всему миру предлагают вагоны первого класса, в некоторых поездах это означает — наличие отдельного купе с ванной комнатой, в других — более удобные места, с большим пространством для ног и бесплатной едой и напитками.



Вот как выглядит первый класс в поездах разных стран, от самых роскошных в мире до современных комфортабельных купе.

Восточный Экспресс путешествует по Юго -Восточной Азии. Президентский люкс с мини-баром и массивным окном Пассажиры, которые заказывают Президентский люкс, самый роскошный салон на борту Восточного экспресса, могут отдохнуть в роскошной обстановке. В богато украшенных номерах также есть душ и туалет, которые полностью кондиционированы. Президентский люкс выглядит еще более элегантно ночью. Диваны раскладываются, превращаясь в кровати, пассажирам предоставляются халаты и тапки.После спокойного ночного отдыха в просторном салоне пассажиры могут насладиться бесплатным завтраком, доставленным прямо к их двери. Каюты-люкс на поезде Andean Explorer оформлены в изысканном стиле и включают двуспальную кровать , шкаф и элегантную ванную комнату В Andean Explorer, который путешествует по Перу, пребывание в одной из кают поезда-люкс — это действительно первоклассный опыт, в комплекте с халатом и тапочками, круглосуточными кнопками помощи и просторной отдельной комнатой. Пассажиры в классе GoldLeaf на борту Rocky Mountaineer, который путешествует по канадским Скалистым горам, могут отдохнуть в потрясающем вагоне со стеклянным потолком Поезд Rocky Mountaineer предлагает два класса: SilverLeaf и GoldLeaf.GoldLeaf является эквивалентом первого класса и включает в себя вагон со стеклянными потолками, которые дают возможность пассажирам беспрерывно смотреть на местность. GoldLeaf предлагает блюда для гурманов, а также первоклассных гидов. Первоклассные вагоны на скоростных поездах Renfe и SNCF, которые ездят по Франции и Испании, имеют просторные сиденья и огромные окнаБольшинство первоклассных поездов, эксплуатируемых европейскими железнодорожными компаниями Renfe и SNFC, имеют три места подряд (вместо четырех), обеспечивая простор. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi, розеткам и «клубному пространству», где пассажиры могут подключать свои ноутбуки к экранам телевизоров. На поездах Eurostar первого класса предлагается бесплатное питание и большая норма багажа по сравнению с другими классамиТранссибирский экспресс предлагает роскошные впечатления в салоне высшего класса Imperial Suite. В каюте есть гостиная и столовая, а также прачечная Поезд курсирует по маршруту, соединяющему восток и запад России. Его первый класс является наиболее просторным салоном на поезде, с отдельной ванной комнатой, укомплектованной мини-баром, а также полами с подогревом. Первый класс на Венецианском экспрессе (Simplon-Orient-Express), который проходит через Италию и Западную Европу. К услугам гостей круглосуточно дворецкий и мраморные ванные комнаты. В люксах Simplon-Orient-Express также предлагается «легкое шампанское» и частные ужины в салоне. Один из гранд-люксов на венецианском Симплон-Ориент-Экспресс — это люкс-Стамбул, украшенный резьбой на стенахПассажиры могут пообедать в своих роскошных апартаментах или отправиться в один из четырех вагонов-ресторанов и бары поезда, чтобы отведать изысканные блюда и коктейли. Первоклассные вагоны японского сверхскоростного пассажирского экспресса Hokuriku Shinkansen оснащены автоматическими откидывающимися сиденьями с подножкамиСамым высоким классом на борту Hokuriku Shinkansen является «Гран-класс», который имеет автоматизированные, откидывающиеся кожаные сиденья, бесплатное питание. Пассажиры могут также чувствовать себя комфортно благодаря одеялам, глазным маскам и тапочкам. На скоростном поезде Italo поездка в классе «prima» включает в себя бесплатное вино и просекко, а также откидывающиеся сиденьяИтальянский скоростной поезд Italo предлагает вагон «prima», в котором есть места с большим пространством для ног, по сравнению с вагонами других классов. Пассажиры также могут пользоваться бесплатным Wi-Fi. Новейший поезд Amtrak Acela, который отправится из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона , округ Колумбия, в 2021 годуAmtrak предлагает первоклассные кресла в поездах Acela. Пассажиры могут выбирать между наличием одного или двух мест для двух или четырех человек. У вагонов первого класса есть электрические розетки, бесплатные продукты питания и напитки, а также другие удобства. Один из высокоскоростных китайских поездов Fuxing предлагает удобные сиденья и проводников, которые подают еду и напитки на протяжении всего путешествия Французский поезд TGV предлагает первоклассные вагоны с более просторной планировкой, чем обычныеВ первоклассных вагонах TGV также есть откидывающиеся сиденья и опции, позволяющие забронировать одиночное место для тишины и покоя во время долгой поездки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: