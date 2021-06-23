12 ироничных фактов о нашей жизни от Зигмунда Фрейда

Дедушка Фрейд отличался не только новаторством и большой работоспособностью. Человек это был мрачноватый, но оригинальный, и большой любитель красивой фразы. Поэтому в наследство грядущим поколениям, помимо научных трудов, психоаналитик оставил множество метких афоризмов.



















































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