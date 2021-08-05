12 идей, которые помогут упорядочить вещи даже когда совсем нет места

В большинстве случаев катастрофически не хватает места в квартире, чтобы разместить все необходимые вещи. Поэтому частенько приходится просто-напросто избавляться от некоторых из них, или же громоздить их друг на друга, что зачастую выглядит далеко неэстетично.

Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Благодаря интересным и доступным идеям, создать уютную атмосферу и расположить всё по местам можно даже в небольших квартирах. Воспользовавшись приведёнными ниже советами, вы с лёгкостью сможете разместить вещи так, чтобы они, не занимая много места, всегда были под рукой.

1. С глаз долой!

Спрячьте всё, что можно спрятать.

Используйте шкафы и тумбочки, хорошенько продумав их «начинку». Дверцы и стенки можно оснастить всевозможными текстильными кармашками, держателями, полками и крючками. Это поможет не только сэкономить место, но и удобно разместить разные мелкие вещички, которые всегда будут под рукой.

2. Под раковиной

Выдвижные шкафчики с отсеками. Удобно, практично и комфортно.

Лотки, коробки и контейнеры для моющих средств и прочих необходимых мелочей.

Используем баночки с закруткой для хранения ванно-банных принадлежностей и декоративные мешочки для салфеток, полотенец и бумаги.

Для хранения моющих средств, губок, тряпок и прочих необходимых мелочей, используйте различные лотки и контейнеры. Это поможет сэкономить не только время, а и пространство. Ведь всё необходимое всегда под рукой. Комфортно и удобно.

3. Системы хранения как часть интерьера

Полки-лестницы - альтернатива традиционному стеллажу.

Используем плетёные корзинки разных форм. Практично, красиво и компактно.

Современный мир пестрит огромным разнообразием декоративных вещиц, которые можно легко применять не только для украшения интерьера, а и для хранения различных вещей: книг, сувениров, ваз, игрушек, одежды и прочего.

4. Порядок на кухне

Грамотное хранение на кухне — жизненная необходимость.

Рейлинги в интерьере кухни.

Размещение кухонных принадлежностей в выдвижном шкафу не только практично для хранения посуды, но и способно здорово сберечь место на кухне.

Выдвижные шкафы могут послужить не только местом для хранения посуды и столовых приборов, а и благополучно разместить в себе овощи, фрукты, хлеб и даже крупы. Поэтому не бойтесь экспериментировать, выбирая смелые решения. Так же обстоят дела с полками и рейлингами. Они станут отличным дополнением интерьера и прекрасным местом хранения всего необходимого.

5. Порядок в детской

Пример организации систем хранения в детской.

Цветные вёдра в интерьере детской комнаты.

Такая необычная полка из декоративных широких труб – идеальный вариант для хранения мелких игрушек.

Смелое решение – плетёные корзинки, яркие цветные вёдра и полки, благодаря которым можно хранить не только детские игрушки, а и вещи. К тому же такое смелое решение идеально подчеркнёт интерьер детской комнаты и царящий в ней порядок.

6. Спальня

Идеальное решение для хранения различных вещей в спальной комнате.

Идеальным решением хранением вещей могут стать различные полки, шкафы, комоды, а так же выдвижные ниши в кроватях.

7. Прихожая

Выбираем многофункциональный шкаф. Такое смелое решение поможет сохранить и место и время.

Когда всё под рукой и на своих местах.

Обратите внимание на грамотное хранение обуви, сумок, зонтов и верхней одежды. Даже самую маленькую прихожую можно сделать уютной и функциональной.

8. Хранение вещей на балконе

Выбираем шкафы, полки и стеллажи.

Организация рабочего места на балконе.

При правильном подходе к выбору полок и шкафов на балконе можно разместить множество различных вещей от детских игрушек до инструмента, санок и велосипеда. А некоторые умельцы умудряются организовать на балконе рабочий уголок или место встречи с друзьями.

9. Гостиная

Открытые полки и стеллажи.

Другой универсальный приём — открытые полки различных конфигураций и на разной высоте.

Для хранения вещей в гостиной можно использовать не только ниши, полки, шкафы, а и стеллажи.

10. Компактное хранение одежды

Вешалка и кольца для шарфов.

Рейлинги, крючки и корзины на дверцах шкафа.

Лотки для аксессуаров в прихожей.

Казалось бы, такие простые на первый взгляд вещи, как вешалки, кольца, рейлинги, лотки и корзины помогут компактно и лаконично разместить не только пояса и шарфы, а и клатчи, очки, шапки, перчатки и прочие вещички.

11. Повесьте что-нибудь крупное на стену

Стены тоже можно использовать для хранения вещей.

И речь не только о книжных полках. Любые крупногабаритные предметы, вполне можно хранить на стенах.

На первый взгляд подобная идея может показаться весьма странной. Но на самом деле это очень оригинальное решение всех проблем, связанных с нехваткой места для хранения габаритных вещей. Так что смело используйте этот вариант для того, чтобы помимо телевизора, разместить на стене, например, велосипед, санки или ещё что-нибудь.

12. Подойдите творчески к хранению печатной продукции и прочих мелочей

Любую печатную продукцию можно удобно хранить... Да, да, именно, в сушилке для посуды.

Хранить мелкую канцелярию очень удобно в обычных формах для кексов.

Органайзер для косметики значительно упрощает жизнь — это факт. Его можно смастерить самостоятельно из подручных средств. Например, из различных лоточков и коробочек.

Многие из нас постоянно сталкиваются с извечной проблемой, куда же приткнуть журналы, газеты и прочие мелочи, которые могут понадобиться в любой момент. И чтобы всё это не создавало вокруг беспорядок стоит использовать компактные и функциональные лотки. Например, те, что предназначены для посуды на кухне.

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