В Месопотамии все знают про секс: дикие обычаи тех лет

Сто двадцать юношей не могут удовлетворить богиню. В спальне висят порнографические картинки для сексуального просвещения молодоженов. Жена читает заклинания, намазывая член мужа маслом. Ночное семяизвержение работает лучше любого финансового коуча… В общем, рассказываем о том, каким был секс в Месопотамии, и насколько дикими сейчас кажутся обычаи тех лет.

Изнасилование богини

Жители древней Месопотамии, как и мы, были не чужды проявлениям сексуальности, но если у нас есть фильмы и книги, чтобы разжечь свой интерес, то у шумеров и аккадцев были мифы о богах и глиняные таблички. Именно из них мы теперь знаем множество замечательных сюжетов, в которых так или иначе фигурируют боги и, в особенности, главная богиня шумерского пантеона Инанна (у аккадцев известная как Иштар).

Инанна (Иштар) Инанна (Иштар)

В рассказах о ней немало эротических, а иногда и совершенно порнографических на современный взгляд сюжетов. Так, например, при раскопках древнего города Ниппур была найдена поэма, в которой Иштар предлагает юноше заняться с ней сексом прямо перед воротами города, да еще требует позвать приятелей в количестве ста девятнадцати человек.

«Соберите молодых людей города для меня

Пойдем в тень стены!

Семь спереди, семь сзади.

Шестьдесят и шестьдесят продолжают достигать кульминации в ее влагалище.

Молодые люди устали; Иштар не устала.

Вставьте (это) в мою прекрасную вульву, мужчины!

Как сказала молодая женщина,

Молодые люди услышали и подчинились ее приказу».

В другой истории, известной нам из лекции профессора Джеральда Купера «Все что вы всегда хотели знать о сексе в Вавилонии», говорится о смертном садовнике по имени Шукалетуда, который на свою беду застал в соседнем саду спящую богиню Иштар. Бренный человечишка не придумал ничего умнее, чем заняться с ней сексом, пользуясь ее крепким сном. Удовлетворив свою похоть, юноша понял, что сотворил, после чего в ужасе скрылся, затерявшись среди шумеров.

Проснувшись, богиня обнаружила на себе следы бурной деятельности Шукалетуды и впала в бешенство. Она долго пыталась найти негодяя, принося людям неисчислимые бедствия и наконец попросила бога Энки помочь. Тот указал место, где прятался любитель спящих богинь. Садовник в ужасе умолял оставить ему жизнь, на что Иштар спокойно ответила: «Ты сейчас умрешь, но радуйся, ибо все будущие поколения будут петь песни о том, что ты изнасиловал богиню!». А затем жестоко убила его. Радовался ли садовник, осознавая, что прославился в веках, или визжал от ужаса перед смертью, миф не уточняет.

Энки и божественный инцест

В Древнем Египте были мифы о божественном инцесте. Не обошлось без этого и в мифологии Месопотамии, где выступил один из верховных богов, тот самый Энки, упомянутый выше.

Энки Энки

В легенде об Энки и Нинхурсанге рассказывается, что некогда бог вонзил свой фаллос в дамбу и погрузил в заросли тростника, а затем потребовал, чтобы богиня Нинхурсанг (древнейшее женское божество шумерского пантеона) легла для него в болото и там с ней совокупился, отчего родилась дочь Нинсар.

И тут начались действительно странные дела: Энки возжелал свою дочь, и у него родилась внучка, Нинкур; возжелал внучку и родилась правнучка, Нинимма. Правнучка, в свою очередь, родила прадеду Утту, его праправнучку. Ее божественный дед тоже совратил, при этом подкупив огурцами, яблоками и виноградом. И вот тут уж вмешалась Нинхурсанг, убрав семя прапрадеда из лона Утты. Из этого семени появились несколько полезных растений, которые Энки тут же съел. Для богини-матери это стало последней каплей, она прокляла бога и удалилась. Проклятье было таким сильным, что тот немедленно взвыл от боли и страдал так божественно долгое время.

Никто не мог уговорить разгневанную Нинхурсанг простить Энки, пока за дело не взялась лисица, соблазненная обещанием бога поставить на площади города шест со знаменами, восхваляющими рыжехвостую. Намазавшись ароматическими маслами, лиса уболтала богиню, и та принялась лечить того, кого прокляла. Причем вылечила она его с помощью секса, родив за каждую больную часть тела бога по одному ребенку, всего восемь.

Эротические картинки и проституция: повседневная сексуальность

Смотря на такую разгульную жизнь месопотамских богов, можно подумать, что и смертные не отставали. И мы будем правы и неправы одновременно. С одной стороны, сексуальная жизнь женщин в Месопотамии была довольно жестко регламентирована. Дочь принадлежала отцу, а жена — мужу, поэтому при измене или другом неблаговидном сексуальном поступке мужчины решали, как поступить с женщинами.

С другой стороны, сексуальными практиками была пронизана вся жизнь древних людей. Причем зачастую эти практики были связаны с магией. К примеру, на стенах спален часто изображались сексуальные сцены, где муж с женой занимаются сексом. По мнению историка Екатерины Маркиной данные картины прежде всего использовались для защиты от злых духов, однако могли быть и некими учебниками для молодоженов.

Чаще всего подобные фрески изображают именно секс на постели, но профессор Джеральд Купер приводит и другой пример. На цилиндрической печати было найдено древнее изображение адюльтера: любовник лежит на спине, на нем верхом расположилась женщина, а рядом муж, замахивающийся на нее палкой.

Вообще, изображений, содержащих сексуальный подтекст, найдено немало. Помимо изображений секса в постели, самый частый сюжет — мужчина, занимающийся сексом с женщиной в позе сзади, причем его партнерша при этом попивает пиво из кувшина через трубочку. Тот же Джеральд Купер в статье «Сексуальная работа. Социальная и экономическая роль проституток в древней Месопотамии» пишет, что это были символические изображения секса с проституткой в таверне, а пиво использовано просто как символ разгула.

Вообще, мир проституции в древней Месопотамии был очень разнообразен. Кроме самых низкопробных уличных жриц любви попадались и содержательницы таверн, и танцовщицы. Существовали привилегированные храмовые проститутки, а небезызвестный отец истории Геродот Галикарнасский упоминал о вавилонском обычае, когда любая женщина была обязана раз в жизни отдаться незнакомцу при храме Иштар.

Как заляпаться семенем и улучшить финансы: магическая сексуальность

Магия пронизывала всю сексуальность древнего Междуречья. Кроме уже упомянутых картинок в спальнях были и другие приемы. Чтобы улучшить потенцию, мужчины использовали такой ритуал: бралась струна арфы, на ней завязывались три узла, затем семь раз повторялось специальное заклинание, после чего струну обвязывали вокруг обеих рук.

Женщины же использовали наговоры, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Исследовательница Эм Джей Геллер в статье «Фрейд, магия и Месопотамия: как работает магия» приводит такой текст:

«Я крепко держу тебя точно так же, как Иштар держала Думузи

И бог пива (Сирас) держит своего пьющего…

В моем (наполненном) слюной рту, в моей (наполненной) мочой вульве

Пусть ни одна незнакомая женщина не пойдет за тобой.

Собака сидит на корточках, дикий кабан сидит на корточках

Но ты присел на корточки у моей промежности»

Часто подобные наговоры рекомендовалось произносить, умащивая ароматическими маслами половые органы мужчины. Надо полагать, это повышало мощь заклинаний на порядок.

Кроме наговоров были и сексуальные приметы, и гадания с помощью секса. Исследовательница Энн Кесслер Гуинан в книге «Предзнаменования гегемонии: Сексуальные приметы Месопотамии» приводит многие из них.

Если мужчина допустил секс с женщиной в позе всадницы, то считалось что она заберет у него всю энергию и бог-покровитель на месяц отвернется от него. Также не рекомендовалось заставлять женщину многократно хвататься за пенис мужчины, в таком случае боги отказывались принимать его молитвы.

А вот занятия самоудовлетворением поощрялись. Если во время беседы в постели мужчина вскакивал и начинал мастурбировать, а затем эякулировал, считалось что ему будет даровано счастье и ликование. Если же семяизвержение происходило во сне и мужчина был весь заляпан, то, как говорит примета: «Человека ждет богатство; у него будет финансовая выгода».

Были приметы и позабавнее. Считалось, что при мочеиспускании в таверне (они же выступали в роли борделей) мужчина лишался процветания, но против этого было верное средство: нужно было просто помочиться на дверь справа и слева. Самая же странная примета приведена в книге исследовательницы Линдси Г. Дридигер-Мерфи «Древнее гадание и опыт»:

«Если мужчина (занимается сексом) с женщиной (в состоянии) опьянения и постоянно испражняется, этот человек радостен; у него нет разума; горе скрыто от него».

Продажа невест: байки старины Геродота

Ну и куда же в статье о древнем мире без уже упомянутого выше отца истории, Геродота. В своих рассказах о жизни вавилонян он приводит такой обычай: раз в год в селениях проходил аукцион невест, собирали девушек, достигших брачного возраста, и начинали продавать.

Сначала шла самая красивая и, разумеется, за нее начинались денежные баталии, при этом выручка уходила в некий общий котел. Когда распродавались замуж все красотки, самых неприглядных разбирали бедняки, получая за них приданое, набранное из денег, полученных за красавиц. Отец истории очень хвалит и одобряет этот обычай, позволяющий пристроить всех невест и дать приданое тем, кто из-за бедности его лишен.

Как видите, в знойном Междуречье несколько тысяч лет назад кипели страсти, и путешественник во времени мог бы заглянуть в местную таверну, выпить пивка и пообщаться с местными красотками, а то и купить себе невесту. Главное — не забывать, что Иштар-Инанна — богиня не только секса, но и войны, это многое говорит о темпераменте древнего народа.