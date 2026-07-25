Что всегда носила с собой в знаменитой чёрной сумочке королева Елизавета II



/ Фото: britishpoles.uk. / Фото: britishpoles.uk.

Великобритания очень плотно ассоциируется с королевской семьёй. На всех её членов всегда направлено множество взглядов и камер. И безусловно, ни один выход при полном параде не может остаться незамеченным. Именно поэтому многие хотят узнать секреты идеального внешнего вида. Великобритания очень плотно ассоциируется с королевской семьёй. На всех её членов всегда направлено множество взглядов и камер. И безусловно, ни один выход при полном параде не может остаться незамеченным. Именно поэтому многие хотят узнать секреты идеального внешнего вида.В том числе и то, что же носят с собой дамы в элегантных сумочках. И в особенности, что всегда было с собой у ныне покойной Елизаветы II.



Знаменитый аксессуар. / Фото: idntimes.com. Знаменитый аксессуар. / Фото: idntimes.com.

Королева Елизавета II всегда была идеальным примером того, как должен выглядеть и вести себя монарх на публике. В любом возрасте она оставалась образом для подражания не только своих английских подданных, но и множества других людей по всему миру. И те, кто следил за её выходами в свет, не могли не заметить, что королева всегда носила с собой неизменную черную сумочку, самую любимую из её обширной коллекции. Но что же было внутри этого аксессуара?

Чёрная лакированная сумочка стала, можно сказать, настоящей визитной карточкой Елизаветы II. Несмотря на то, что у сумочек на все случаи жизни у неё было предостаточно, предпочтение она всегда отдавала английскому бренду Лаунер Лондон. Этот бренд и сегодня специализируется на сумках для дам из высшего света, следовательно, все изделия очень роскошные и дорогие. Этот модный дом поставлял сумки для королевы с последней трети двадцатого века, до самой её кончины. И за все годы их сотрудничества таких аксессуаров в коллекции Её величества набралось около 200 штук.



Лаконичный дизайн. / Фото: ok.co.uk. Лаконичный дизайн. / Фото: ok.co.uk.

Что касается их стоимости, то примерно каждая из них обходилась не менее чем в 2500 долларов. И это ещё не самый дорогой сегмент этого модного дома.

Многие задаются вопросом, а для чего вообще королеве, куда бы она не отправилась, была необходима сумка. Ведь рядом с ней всегда было много охранников и помощников, которые точно носили с собой всё, что ей могло бы быть необходимо. Но тут дело немного в ином. Именно благодаря наличию такого лакированного аксессуара королева могла общаться со своими сотрудниками без слов.



Модный бренд сумок. / Фото: shoppymore.com. Модный бренд сумок. / Фото: shoppymore.com.

Например, если она ставила сумку на стол во время званого ужина, что конечно, слегка противоречит этикету, то это мероприятие должно быть закончено в течение следующих пяти минут. А когда она брала сумку из одной руки в другую, это был сигнал для персонала о том, что разговор с собеседником либо стал слишком скучным, либо и вовсе затянулся и стоит сменить тему на какую-то другую. Если же сумка на некоторые время оказывалась на полу, то это служило ещё одним сигналом её помощницам необходимо вмешаться и поскорее прервать разговор с собеседником, с которым говорит сама королева.

Но что же именно было внутри сумочки? Например, там всегда находились вкусняшки для её любимых собак. Да, королева любила носить такие вещи самостоятельно. Также внутри можно было обнаружить кроссворд, который обязательно должен был быть из свежей газеты, ежедневник для записи важных вещей, чтобы точно ничего не упустить из виду, а также небольшой фотоаппарат. Когда же Её величество отправлялась в церковь, она всегда приходила на воскресную службу, у неё в сумке было пять фунтов, которые оставляла для пожертвований.



Коллекция сумок была большой. / Фото: pinterest.com. Коллекция сумок была большой. / Фото: pinterest.com.

Также некоторые из источников, ведь достоверно сложно сказать до самых последних деталей, что именно она носила с собой, она могла положить в сумочку леденцы со вкусом мяты, безусловно очки для чтения и как раз разгадывания кроссворда, а также ручку. Безусловно, ни одна уважающая себя дама при полном параде не выйдет из дома без помады и пудреницы, в которой к тому же должно быть зеркало. Несмотря на то, что королеве, конечно же, помогали поправлять макияж, она могла бы делать это и самостоятельно при необходимости. И конечно в сумочке также была упаковка влажных салфеток.

А одна их любопытных вещиц, о которой также сообщают различные приближенные к Елизавете II источники, был крючок, оснащённой присоской, благодаря которому можно подвесить сумку под столом, чтобы не ставить её на грязный пол, на стол, что противоречит этикету, не вешать на спинку стула и уж тем более не держать её на коленях. К тому же, именно такое расположение сумочки обозначало, что всё королеву устраивает и вмешиваться в её разговор не стоит.



В сумке было много всего. / Фото: gettyimages.com. В сумке было много всего. / Фото: gettyimages.com.

А иногда можно найти и информацию о том, что в сумочке также присутствовали несколько фото её семьи и конечно же носовой платок. И ещё один любопытный факт, что несмотря на то, что нужды в телефоне королева не испытывала, всё же имела собственный мобильный и могла спокойно при желании позвонить своим внукам. Так что телефон в её сумочке также занимал своё почетное место. Но, конечно же, сказать какая именно модель телефона это была достоверно невозможно. Подобное всегда хранилось в строжайшем секрете по понятным причинам.

Кстати говоря, именно самая любимая сумка была очень удачного фасона и подходила под множество нарядов, со временем став её изюминкой и узнаваемым символом. Но и безусловно это было не просто красивый и стильный даже по современным меркам аксессуар, наоборот, у неё было много функций. Точно таких же элегантных и утончённых, не нарушающих королевский протокол, как и сама её обладательница.